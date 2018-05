Von Daniel Hund

Heidelberg. Es gab Zeiten, da rümpften Auto-Fans die Nase, wenn man sie auf die Lexus-Modellpalette angesprochen hat. Zu langweilig und altbacken sei die, einfach nicht up to date. Mittlerweile ist dieses Vorurteil mehr als nur überholt. Und wer doch noch an ihm festhält, an dem ist schon länger kein aktueller Lexus vorbei gerauscht. Denn da hat sich einiges getan. Modern und sportlich rollen sie an, die Fahrzeuge aus der japanischen Edelschmiede. Und zwar Modellübergreifend.

Hintergrund Lexus IS 200t Motor: 2.0 L Turbo Leistung (PS): 245 Max. Drehmoment (Nm): 350 Beschleunigung 0-100 km/h (s): 7,0 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 230 CO2-Emissionen kombiniert (g/km): [+] Lesen Sie mehr Lexus IS 200t Motor: 2.0 L Turbo Leistung (PS): 245 Max. Drehmoment (Nm): 350 Beschleunigung 0-100 km/h (s): 7,0 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 230 CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 167 Leergewicht (kg): 1680 RNZ-Testverbrauch (l): 7,8 Preis (Euro): 44.100 Startpreis IS (Euro): 37.750

[-] Weniger anzeigen

Der IS macht da keine Ausnahme. Er erinnert in der neuen Auflage stark an seine großen Brüder, den GS und LS. Der Kühlerschlund - Lexus hat ihn Diablo-Grill getauft - flößt Respekt ein, verleiht dem Trio einen sportlichen und kraftvollen Touch. Bei den F-Sportmodellen sowieso, die warten nämlich noch mit einer weiteren Besonderheit auf: Hier wird das Lamellen-Design durch ein Wabenmuster ersetzt. Serienmäßig sind die ansteigende Gürtellinie und die breit ausgestellten Radhäuser.

Motorisierungen hat Lexus mehrere im Programm. Die RNZ war mit dem IS 200t unterwegs. 245 PS bringt er auf die Straße und kommt im Gegensatz zum IS 300h ohne Hybridantrieb aus. Unter der Haube schlummert ein Zweiliter-Vierzylinder, der über einen in den wassergekühlten Zylinderkopf integrierten Abgaskrümmer verfügt. Ebenfalls an Bord sind ein Twinscroll-Turbolader und ein Direktschaltgetriebe mit acht Gängen.

So viel zur Theorie, weiter mit der Praxis: 245 PS hört sich heutzutage nach nicht mehr sonderlich viel an. Markenübergreifend findet ein regelrechtes PS-Wettbieten statt. Und eins vorneweg: Die 245 Pferdestärken im IS 200t sind völlig ausreichend. Gerade auf der Autobahn ist der Vortrieb mehr als ordentlich. Ein kurzes Antippen reicht, um schnell die Spur zu wechseln und einen LKW überholen zu können. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 230 km/h erreicht und der nähert sich der Lexus zügig. Wohl fühlt sich der schnittige Japaner auch auf kurvenreichen Landstraßen. Hier lässt er sich trotz höherer Geschwindigkeiten problemlos beherrschen.

Und wer Lexus kennt, der weiß, dass beim Toyota-Ableger vor allem eins groß geschrieben wird: die Sicherheit. Im IS kann beispielsweise das Pre-Collision System (PCS) Leben retten. Es blickt quasi voraus und erkennt gefährliche Situationen. Ein so genannter Mikrowellen-Radarsensor ortet in einem abgescannten Winkel von 40 Grad größere Hindernisse auf der Fahrbahn - selbst in Kurven. Besteht tatsächlich mal Gefahr, wird der Fahrer gewarnt. Bremst er daraufhin, stellt das System dank Bremsassistent einen erhöhten Bremsdruck bereit, bremst er nicht, und die Kollision ist unvermeidlich, leitet das PCS selbst die Notbremsung ein. Somit wird die Aufprall-Geschwindigkeit verringert.

Zum Innenraum: Der ist in der F-Sport-Ausführung luxuriös und sportlich zu gleich. Eben so, wie man es von vergleichbaren deutschen Premiumherstellern kennt. Ein besonderes Klangerlebnis bietet das wahlweise erhältliche Levinson Premium Surround System. Im IS kommt ein Zwölf-Kanal-Audiosystem mit 835 Watt und 15 Lautsprechern zum Einsatz. Lexus spricht in diesem Zusammenhang von einem Konzertsaal. Und widersprechen kann man da nicht wirklich.

Fazit: Wer sich für einen IS 200t entscheidet, bekommt ein Auto, das bereits über eine umfangreiche Ausstattung verfügt - in der F-Sport-Variante sowieso. Flott ist noch dazu. Optisch ist er ein Hingucker, der sich deutlich von den üblichen Verdächtigen abhebt. Nicht ganz so üppig ist hingegen das Platzangebot im Fond ausgefallen.