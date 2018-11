Von Axel F. Busse

Schanghai/München. Der stattlichste Mini, der Countryman, bekommt als "John Cooper Works" eine Leistungsspritze. Als Rallyeautos sind die ersten Produkte der John-Cooper-Works-Manufaktur gestartet und an Rallye-Streifen auf der speziellen Lackierung sind die Fahrzeuge heute noch zu erkennen. Der Countryman der aktuellen Generation erhielt zusätzlich ein Aerodynamik-Kit mit besonders großen Lufteinlässen vorn. Stolze 4,30 Meter ist der Maxi-Mini jetzt lang, 17 Zentimeter mehr als der Vorgänger. Bei der Leistung muss sich das selbsternannte SUV der Marke den Spitzenplatz jedoch mit anderen teilen. Wo John Cooper Works draufsteht, sind jetzt immer 231 PS drin.

Hintergrund Mini John Cooper Works Countryman Maße (Länge x Breite x Höhe in m): 4,30 x 1,82 x 1,56 Radstand (m): 2,67. Motor: Vier-Zylinder-Turbobenziner, 1998 ccm, Direkteinspritzung, 170 kW/231 PS bei 5000 U/min, maximales Drehmoment: 350 Nm bei 1450 - 4500 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 234 km/h, Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 6,5 s, Verbrauch (Schnitt nach EU-Norm): 6,9, Kohlendioxid pro Kilometer: 158 g (Euro 6), Leergewicht (DIN)/Zuladung: 1555 kg/595 kg, Gepäckraum: 450 - 1390 l. Basispreis: 38.800 Euro

Die sportliche Endstufe unter dem JCW-Label hat gegenüber dem Vorgänger auch beim Motorvolumen zugelegt, jetzt sind es 0,4 Liter und 13 Pferdestärken mehr als ehedem. Der zusätzliche Hubraum kommt vor allem der Durchzugskraft zugute. Von vormals 280 Nm stieg es auf 350 Nm und es steht bereits ab 1450 U/min zur Verfügung. Wer es darauf anlegt, kann nunmehr eine halbe Sekunde schneller auf 100 Stundenkilometer sprinten, von 6,5 Sekunden spricht das Datenblatt. Die Höchstgeschwindigkeit stieg von 225 auf 234 km/h.

Der unverkennbare Fortschritt der Leistungsdaten lässt allerdings die Frage nach Sinn des Unternehmens offen: Wer mehr Platz als im Normal-Mini, viel Power und Allradantrieb sucht, kann auch zum Clubman greifen. Der ist schneller, weil leichter, und kostet weniger. Die veredelte Serienausstattung, die zur Rechtfertigung des Startpreises eines Countryman von 38.800 Euro unabdingbar ist, umfasst LED-Hauptscheinwerfer, Komfort-Zugang, Fahrmodus-Schalter, Edelstahl-Pedalerie, Heckspoiler, das Radio MINI Visual Boost und Lederlenkrad. Assistenz- und Komfortsysteme, die in reicher Zahl verfügbar und bei den Kunden wohlgelitten sind, können den Preis eines Mini JCW Countryman schnell in Richtung 50.000 Euro treiben. Ein Clubman kostet in der JCW-Basisausstattung 36.800 Euro.

Dass der sportliche Landmann einiges an Fahrspaß zu bieten hat, steht außer Frage. Der Motor sorgt für zackigen Vortrieb, Fahrwerk und die direkt übersetzte Lenkung für agiles Handling und spürbar mehr Fahrdynamik als im herkömmlichen Countryman, was weniger von den Mehr-PS, als vom kernigen Drehmoment herrührt. Die Klappen-Abgasanlage steuert mit herzhaftem Sound das Ihre dazu bei, wobei man sich allerdings auch noch eine etwas aggressivere Klangkulisse vorstellen könnte. Schließlich hat John Cooper seine Wurzeln im Motorsport.

Fahrer der JCW-Generationen mit ausschließlichem Vorderradantrieb erinnern sich noch mit Grausen an die untauglichen Versuche, die schon damals mehr als 200 PS zuverlässig auf die Straße zu bringen. Der ALL4-Antrieb ist da ein Segen, wenngleich unter gewissen Bedingungen ein Antriebseinfluss auf die Lenkung nicht ganz wegzudiskutieren ist. In den meisten Fahrsituationen gibt es aber keine Traktionsprobleme und wenn an der Vorderachse nicht genügend Grip zu generieren ist, lenkt die Elektronik 50 Prozent der Kraft an die Hinterachse.

Das funktioniert auf nasser Straße oder anfrierendem Untergrund, auf Schotter und im Matsch so gut, dass man sich wünscht, die Bodenfreiheit wäre größer als 165 Millimeter. Das würde nämlich nicht nur den SUV-Charakter des Countrymans steigern, sondern auch Ausflüge in Geländeregionen erlauben, die für andere tabu sind.

Die Chance auf Realisierung derartiger Träumereien dürften aber sehr gering sein, denn die Tendenz geht eher in die entgegen gesetzte Richtung. Das Mini-Angebot wurde verschlankt, Coupé und Roadster bleiben auf der Strecke, ebenso das zweitürige Pendant zum Countryman, der Paceman. Geblieben sind sportliches Outfit, dynamisches Fahrwerk und eine Extraportion Leistung für die JCW-Derivate. Zu den Neuerungen gehört die gemeinsam mit Brembo entwickelte Sport-Bremsanlage. Optional sind 19-Zöller erhältlich.

Der Hersteller kann sich rühmen, trotz Zuwachs an Hubraum und Motorkraft den Verbrauch MINI-miert zu haben. Mit Automatik sollen 6,9 Liter/100 km möglich sein, mit Handschaltung ist es ein halber Liter mehr. Der Lust an herzhaften Zwischenspurts, präzisem Einlenken in spitzen Kehren, energischem Herausbeschleunigen und langen Geraden ist ein gewisses Suchtpotenzial nicht abzusprechen. Angst vor einer "Zehn" vor dem Komma sollte man da besser nicht haben.