Stuttgart (dpa/tmn) - Die Mercedes S-Klasse wird es ab der zweiten Jahreshälfte auch als Coupé zu kaufen geben. Das kündigte der Stuttgarter Hersteller vor der Premiere des sportlich-eleganten Zweitürers auf dem Genfer Autosalon (Publikumstage: 6. bis 16. März) an. Nicht nur für den Showeffekt auf der Messe funkeln in Teilen der Fahrzeugbeleuchtung Swarovski-Steine: Gegen Aufpreis werden sich Tagfahrlicht und Blinker des S-Klasse Coupés laut Mercedes mit insgesamt 47 Kristallen aufwerten lassen. Außerdem bekomme der Wagen ein innovatives Fahrwerk, das sich aktiv in Kurven neigt, um die Fliehkräfte zu reduzieren.