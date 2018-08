Von Daniel Hund

Heidelberg. Mannheimer Innenstadt, Mittwochabend, kurz vor 23 Uhr. Die Quadrate leeren sich so langsam. Nur noch ein paar Nachtschwärmer sind unterwegs, verlieren sich zwischen den Baustellen. Plötzlich taucht auf der rechten Seite eine junge Frau auf, gedankenversunken tippt sie auf ihrem schicken Smartphone herum. Volle Konzentration aufs Display - wen interessiert da schon der Straßenverkehr. Na, sie wird doch nicht? Doch sie wird: Ohne zu schauen will sie nun auch noch die Kunstraße überqueren. Dumm nur, dass da gerade auch ein Auto kommt: Vollbremsung. Immerhin folgt eine Entschuldigung: "Also ganz ehrlich mir tut das schrecklich leid, aber ich habe sie wirklich gar nicht kommen gehört." Grinst sie leicht verlegen.

Eine billige Ausrede? In dem Fall nicht. Denn ein Lexus donnert oder röhrt nicht, der summt nicht mal. Der Hybridantrieb macht’s möglich. Und auch der Lexus LS 600h F-Sport, dieses japanische Luxusflaggschiff, kann geräuschlos. Hier gilt deshalb: Augen auf im Straßenverkehr, sonst kann es schnell mal krachen.

Lexus LS 600h F-Sport Zylinderzahl/Motorbauart: 8-Zylinder-V-Motor Hubraum ccm: 4969 Leistung (PS): 445 Maximales Drehmoment (Nm): 520 Beschleunigung 0-100 km/h (s): 6,2 Leergewicht (kg): 2342 Antriebsart: Allrad permanent Getriebe: stufenlose Schaltung CO2-Ausstoß (g/km): 199 Kraftstoff: Super Benzin Radstand (mm): 2970 RNZ-Testverbrauch (l): 10,5 Preis (Euro): 117.300

Die ersten LS-Modelle wurden im September 1990 in Deutschland angeboten. Und schon damals zeichnete die Oberklassenlimousine, die im Revier des Audi A8 oder des 7er BMW auf Kundenfang geht, vor allem durch eins aus: ihre Robustheit. Unverwüstlich war sie. So zuverlässig, dass der LS mittlerweile ein Geheimtipp in der Youngtimer-Szene ist.

Aber auch die aktuell vierte Generation findet ihre Abnehmer. Wobei die eher in den USA zu finden sind. In Deutschland kommt es seltener vor, dass man mal im Windschatten eines LS 600h fährt. Und wenn doch, ist der dann meist auch schnell wieder weg. Denn der hat ordentlich Dampf unter der Haube. Mit satten 445 PS krallt er sich in den Asphalt. Und die setzen sich folgendermaßen zusammen: Das 5,0-Liter V8-Triebwerk leistet 394 PS, der Elektromotor 225 PS, macht eine Systemleistung von 445 Pferdestärken. Hinzu kommt ein maximales Drehmoment von 520 Newtonmetern. Richtig, das erzeugt einen ordentlichen Bumms beim Beschleunigen. Wobei der Sprint auf Landstraßentempo nicht rekordverdächtig ist: 6,2 Sekunden sind kein Spitzenwert. Was allerdings auch mit dem imposanten Leergewicht zusammenhängt. So bringt das Dickschiff beachtliche 2,4 Tonnen auf die Waage.

Zur Optik: Gerade von vorne macht er etwas her. Der Kühlergrill ist markant, einprägsam. Lexus nennt ihn Diabolo. Der Innenraum lässt kaum Wünsche offen. Luxus wird bei Lexus groß geschrieben. Und Sportlichkeit. Denn gerade die Ledersitze genügen höchsten Ansprüchen, bieten auch bei rasanten Ausritten auf kurvigem Terrain einen perfekten Seitenhalt.

Was bleibt, ist die Frage: Was hat das F-Sport zu bedeuten? Steht es etwa für noch mehr Power? Nicht ganz. In Sachen Leistung bleibt alles beim Alten. Aber das Fahrwerk ist anders. Es ist zehn Millimeter tiefer und sorgt somit für einen tieferen Schwerpunkt. Dynamischere Fahreigenschaften sind das Resultat.

Fazit: Der Lexus LS 600h F-Sport ist ein Oberklassen-Gleiter, der begeistert. Besonders beeindruckend: der Verbrauch. Bei den RNZ-Testfahrten genehmigte sich der Riese 10,5 Liter Super-Benzin im Durchschnitt, was für ein 445-PS-Kraftpaket ein guter Wert ist. Der Hybridantrieb macht es möglich. Doch der hat eben auch seinen Preis: Die Sportvariante startet bei 117 300 Euro.