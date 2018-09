Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Wenn im kommenden Jahr der zehnte Geburtstag des cee’d ansteht, dann dürften bei Kia die Sektkorken nicht nur wegen der runden Zahl knallen - sondern auch wegen der Erfolgsgeschichte des Koreaners. Immerhin hat sich der Kompakt-Asiate ganz gewaltig gemausert, und sich zu einer regelrechten Familie entwickelt. Die größte Klappe im Klan hat dabei der Sportswagon: Der Kombi startet bei 16 190 Euro.

Hintergrund Kia cee'd Sportswagon 1,6 CRDi Kombi, Fünftürer, 5 Sitzpl., L/B/H/Radstand: 4.505/1.780/1.485/2.650 mm; Kofferraum: 528 - 1.642 l; Leergewicht: 1.389-1.550 kg Motor: 4-Zylinder-Diesel mit 1,6 l, 100 kW/136 PS, max. Drehmoment: 280 Nm bei 1.500 - 3.000 U/min, (weitere Motoren (3/4-Zyl.-Benziner: 1 bis 1,6 l mit 73 kW/100 PS bis 99/135 PS) im Angebot); Normverbrauch: 3,9/4,2 l (kombiniert, 6-Gang-Schaltgetriebe/7-Stufen-Direktschaltgetriebe), Testverbrauch: 6 Liter Diesel/100 km (7-Stufen-Direktschaltgetriebe); CO2: 102-109 g/km Preise: Kia cee'd Sportswagon ab 16.190; Diesel: ab 21.390 Euro (Variante "Edition 7") bis 25.090 Euro (Topvariante "Spirit").

Die aktuelle Version des Bestsellers ist seit letztem Herbst auf dem Markt, wobei das Facelift sowohl den inneren wie auch den äußeren Werten zu Gute kam. Wirklich radikal musste das Design der zweiten Modellgeneration dabei zwar gar nicht nachgeschärft werden. Und doch profitiert der Auftritt des Kia vom optischen Feintuning, das speziell an der Front und am sportlichen Heck spürbar wird. Der Beiname der Kombi-Variante, die als "Sportswagon" firmiert, ist also durchaus verdient. Anders ausgedrückt: Die Proportionen stimmen - wer einen langweiligen Kombi sucht, der wird hier nicht fündig.

Bei den Ladetalenten hingegen gibt sich der Sportswagon als Streber, dessen 528 Liter großer Gepäckraum sich durchaus sehen lassen kann. Klappt man dann noch die geteilte Rückbank um, was indes nicht zu einer ebenen Ladefläche führt, wächst das Volumen auf bis zu 1.642 Liter. Eingerechnet ist dann aber auch, das sei nicht unterschlagen, das praktische Ablagefach im Boden. Selbiges ist Standard, im Gegensatz übrigens zum Schienensystem, das im Kombi-cee’d ab der zweiten Ausstattungslinie Vision verbaut wird. Die Detaillösung hilft, den Ladebereich variabel zu strukturieren, um unterschiedliche Gegenstände verlässlich fixieren zu können. Allen "SW" gemein ist hingegen das weit ins Dach hineinverlegte Scharnier: Gerade, wenn es hinter dem 4,51 m langen Auto mal wieder eng zugeht, sorgt die Konstruktion für die paar Zentimeter, die es zuweilen braucht, um den Deckel doch noch aufklappen zu können. Dass unter dem Heckdeckel auch noch eine Stehhöhe von 1,89 m gemessen wird, sei ebenfalls erwähnt.

So - jetzt haben wir das Design, den Laderaum und die Heckklappe angesprochen. War da noch was? Ach ja - fahren kann man den Sportswagon natürlich auch. Und zwar richtig fein, wurden doch Fahrwerk und Radaufhängung zum Modelljahr 2016 in Richtung Komfort und Handling getrimmt. Neu ins Spiel kam dabei die gute Drehmomentverteilung, die auf den etwas sperrigen Namen "Torque Vectoring System" hört, das Untersteuern des Autos in zügig gefahrenen Kurven wirksam unterbindet. Modifiziert wurde auch die elektronisch unterstützte Servolenkung: Ebenfalls ab der Vision-Ebene gehört die dreistufige variable Lenkung zum Serienumfang. Wer meint, ein Kombi sei per Definition ein eher träges Vehikel, darf sich im cee’d gerne vom Gegenteil überzeugen lassen.

Für Schub sorgen Motoren mit bis zu 136 PS, wobei man speziell zwei Aggregate ansprechen sollte. Da wäre zum einen der dreizylindrige 1,0-Liter-Turbobenziner mit Direkteinspritzung zu erwähnen - eine Eigenentwicklung von Kia - der 100 oder 120 PS leistet, und im cee’d sein Debüt feiert. Daneben möge der geneigte Leser seinen Blick auf den beliebten 1,6-Liter-Turbodiesel lenken, der ordentlich überarbeitet wurde. Der 136 PS starke und 280 Nm leistende Selbstzünder präsentiert sich spürbar lebhafter, agiler: Es macht wirklich Spaß, mit diesem überraschend ruhigen Motor unterwegs zu sein, gerade auch, wenn das optional für den 1.6 CRDi angebotene Sieben-Stufen-Direktschaltgetriebe verbaut ist. Selbst dann und auch bei zügiger Gangart liegt der Verbrauch nicht nennenswert über sechs Litern, wobei es in den offiziellen Werksangaben fürs Portemonnaie sogar noch besser ausschaut: 4,2 Liter werden für den Sportswagon in Kombination mit dem Schaltautomaten vermeldet. Weiterhin stehen die überarbeiteten Auflagen der bekannten Benziner mit 100 Pferdchen aus 1,4 Litern und 135 PS aus 1,6 Litern am Start.

Diverse Motoren und diverse Modellversionen wie der "normale" cee’d, der Sportswagon, der "pro_cee’d" oder die GT-Variante zeigen es deutlich: Aus dem Kompakt-Asiaten hat sich eine veritable Familie entwickelt, die auch noch mit der bekannten "7-Jahre-Kia-Herstellergarantie" punkten kann. Höchste Zeit also, den Sekt kalt zu stellen - kommendes Jahr hat die Rasselbande ja Geburtstag.