Heidelberg. (wac) Fünf Jahre nach der Premiere lässt Kia zum Modelljahr 2016 einen überarbeiteten Venga vom Stapel. Aufgehübscht wurde der Kompakt-Van sowohl optisch wie auch technisch, wobei das gute Raumangebot nach wie vor das größte Plus des kleinen Koreaners ist. Der startet ab 14 490 Euro.

Erkennen kann man die Neuauflage am besten an der Fahrzeugfront, die wie das gesamte Design vom europäischen Kia-Team in Frankfurt geschnitzt wurde. Den Kühlergrill etwas größer, die "Tigernase" ein bisschen markanter: schaut gut aus, der neue Venga. Unaufgeregt, aber solide. Etwas Pep bringt immerhin die neue Farbe "Planetenblau Metallic" ins Spiel, für die jedoch, wie es grundsätzlich im Falle einer Metallic-Lackierung üblich ist, 530 Euro Aufpreis verlangt werden. Im Inneren wiederum fällt vor allem die neue Mittelkonsole ins Auge - ansonsten kommt man bei der Betrachtung des Cockpits auch ohne Beruhigungsmittel aus.

Aber eine Adrenalinschleuder will der Venga ohnehin nicht sein, den Part sollen ruhig andere spielen. Bei ihm geht es um Nutzwert, auf den es in der Klasse der kompakten Vans nun mal ganz besonders ankommt - und hier kann der im Werk Zilina in der Slowakei gefertigte Wagen durchaus punkten. Immerhin reicht er mit seinem Raumangebot ans C-Segment ran, was sich auch dem recht üppig bemessenen Radstand von 2,62 m verdankt. Für ein Auto, das knapp über vier Meter in der Länge misst, und 160 Zentimeter in der Höhe, ist das bemerkenswert.

Genutzt wird der Raum nicht nur fürs Gepäck, sondern auch für die Passagiere. So sitzt es sich auch hinten durchaus kommod, während das Ladevolumen von 314 Liter - gemessen bis zur Fensterunterkante - dank flexibler Rückbank leicht erweitert werden kann. Nutzt man alle Tricks, wächst der Laderaum auf bis zu 1.486 Liter, wobei leider kein ebener Ladeflächenboden entsteht.

Für Schub sorgen insgesamt drei Aggregate, die zum Modelljahr 2016 überarbeitet und auf Euro 6 getrimmt wurden. Hier wären zunächst die beiden Benzinern zu nennen, die 90 und 125 PS aus 1,4 und 1,6 Litern Hubraum schöpfen, wobei der größere der beiden Benziner in der Automatikversion nun auf ein sechsstufiges Getriebe setzt, das die etwas antiquierte Viergang-Automatik ablöst.

Alles andere als antiquiert gibt sich hingegen der 1,6 Liter große Diesel, der mit einem Schnitt von 4,5 Litern angegeben wird - was man in der Realität sogar knapp erreicht, lässt sich der Selbstzünder doch mit sehr erfreulichen 4,8 Litern bewegen, ohne dass man zum Verkehrshindernis wird. Zudem fährt der 128 PS starke Ölbrenner-Venga, der ebenfalls von einem 1,6 Liter großen Vierender angetrieben wird, und ein maximales Drehmoment von 260 Nm ab 1.900 Touren liefert, angenehm souverän. Leider jedoch gibt es den Diesel einzig und allein in der höchsten der drei Ausstattungslinien, die sich "Spirit" nennt, und bei 21 740 Euro startet.

Die Basisversion - sie wird als "Attract" feilgeboten - gibt es ab 14 490 Euro. Wer jedoch Details wie eine Klimaanlage, Bluetooth oder beheizbare elektrische Außenspiegel liebt, sollte zur mittleren Schiene greifen, "Edition 7" genannt und ab 16 390 Euro kostend. In der bei 18 990 Euro teuren Topausstattung sind dann eine Klimaautomatik, ein beheizbares Lenkrad oder das LED-Tagfahrlicht an Bord. Wer darüber hinaus durch die Liste der aufpreispflichtigen Extras marodieren möchte, der muss dafür nicht viel Zeit einkalkulieren, gibt es doch für die Basisvariante keine einzige Sonderausstattung, während für die mittlere Schiene immerhin die Metallic-Lackierung für besagte 530 Euro und ein sattes Soundpaket für 299 Euro gelistet sind. Das Flaggschiff lässt sich darüber hinaus mit einem 1290 Euro kostenden Technikpaket ordern, das ein Navi, den ansonsten vermissten Tempomaten oder eine Rückfahrkamera beinhaltet.

Auch die Automatik für 1500 Euro und das schicke Panorama-Dach für 900 Euro bleiben der Top-Linie vorbehalten - das war es dann aber auch schon aus der Abteilung "Upgrade".

Lassen wir das, kommen wir lieber zu den essentiellen Dingen wie der "7-Jahre-Kia-Herstellergarantie", die sich im Falle eines Navis auch auf ein "7-Jahre-Navigationskarten-Update" erstreckt. So schätzen das die Fans der Marke.

Mit seinem gut nutzbaren Innenraum, seiner auf Leichtgängigkeit getrimmten Lenkung - gerade beim Parkplatzrodeo ein Segen - und seinem unkomplizierten Wesen ist der kleine Koreaner ein sympathischer Alltagsbegleiter. Keine Adrenalinschleuder, wie gesagt - aber das will er auch gar nicht sein.