Von Daniel Hund

Heidelberg. Die Konkurrenz ist groß, riesig sogar. Denn kaum eine Auto-Nische ist mittlerweile so umkämpft wie die SUV-Sparte. Jeder hat sie im Programm, die Riesen, mit denen man über dem Verkehr thront und die einen Hauch vom guten alten Jeep-Feeling versprühen.

Jaguar ist nun auch in diese Sparte eingestiegen - und zwar krachend: Die Ingenieure von der Insel haben mit dem F-Pace einen echten Hingucker auf die Räder gestellt. Einen, der sowohl auf verwinkelten Landstraßen als auch im Großstadt-Dschungel eine gute Figur macht.

Hintergrund Jaguar F-Pace 30d R-Sport Motor: Hubraum (ccm) 2993, 6-Zylinder-Turbodiesel Leistung (PS): 300 Maximales Drehmoment (Nm): 700 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 241 Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 6,2 RNZ-Testverbrauch [+] Lesen Sie mehr Jaguar F-Pace 30d R-Sport Motor: Hubraum (ccm) 2993, 6-Zylinder-Turbodiesel Leistung (PS): 300 Maximales Drehmoment (Nm): 700 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 241 Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 6,2 RNZ-Testverbrauch (l): 7,2 CO2-Emission (g/km): 159 Kofferraumvolumen (l): 650-1740 Länge x Breite x Höhe (mm): 4731 x 1936 x 1651 Preis (Euro): 64.950 Startpreis F-Pace: 43.500 Euro

Wer nun meint, dass man beim Erstversuch Angst vor Kinder-Krankheiten haben müsste, der liegt falsch. Denn eigentlich ist Jaguar im Crossover-Segment schon lange mittendrin statt nur dabei, was mit der Schwesterfirma Land Rover zusammenhängt. Jahrzehntelange Erfahrung hat man dort.

Los geht das F-Pace-Abenteuer bei rund 43 000 Euro. Damit liegt man in etwa dort, wo auch andere deutsche Premiumhersteller preislich starten. Die RNZ war mit dem stärksten Selbstzünder im Programm unterwegs. Einem 3.0 Liter Twinturbo Diesel mit sechs Zylindern und 300 PS unter der Haube. Für den Sprint auf Landstraßen-Tempo benötigt der F-Pace so 6,2 Sekunden. Beendet ist der Vortrieb bei 241 km/h.

So viel zur Theorie, weiter mit der Praxis. Auf der Autobahn ist der Allradler kaum zu stoppen. Wieselflink fegt die Raubkatze über den Asphalt, fühlt sich auf der linken Spur pudelwohl. Das Erstaunliche dabei: die Laufruhe ist selbst jenseits der 200-km/h-Marke enorm. Außengeräusche sind kaum zu vernehmen.

Seine Stärken kann der Brite aber auch im kurvigen Terrain ausspielen, die Kurvenlage ist für solch einen Klotz beeindruckend. Im Odenwald entpuppte er sich als echtes Spaßmobil. Unebenheiten bügelt das Fahrwerk kompromisslos aus. Es ist deshalb nicht übertrieben, wenn man von einer Abstimmung spricht, die nahe an der Perfektion liegt.

Spaß im Straßenverkehr ist häufig auch mit einem hohen Verbrauch verbunden und so ist es auch im F- Pace - zumindest wenn man nachts die Autobahn entlangbrettert und sich dabei nur knapp unterhalb der Höchstgeschwin-digkeit einpendelt. Jaguar gibt für den 3.0-Liter-Diesel einen Durchschnittswert von 6 Litern an. Zu halten war der während der RNZ-Testfahrten nicht. 7,2 Liter waren es da durchschnittlich auf 100 Kilometern. Was für ein knapp 1,9 Tonnen schweres Gefährt, das 300 Pferdestärken an Bord hat, sicherlich kein schlechter Wert ist.

Bei den Topversionen, also auch beim V6-Benziner mit 380 PS, ist die Achtgang-Automatik serienmäßig mit an Bord. In Sachen Fahrmodus kann der Denker und Lenker zwischen vier verschiedenen Programmen unterscheiden. Zur Wahl stehen ein Normal-, ein Eco- und Dynamik-Modus sowie die sogenannte AdSR-Variante. AdSR? Hier erkennen die Sensoren selbstständig auf welchem Untergrund man sich gerade bewegt und passen sich an Geröll, Sand oder auch Matsch an.

Rein optisch ist der F-Pace leicht der Jaguar-Familie zuzuordnen. So erinnern die Lufteinlässe in den vorderen Kotflügeln und die Anordnung der Heckleuchten stark an den sportlichen F-Type, die Über-Rakete von der Insel.

Wie bei den Limousinen XF und XE setzt Jaguar auch bei seinem jüngsten Spross auf die bewährte Aluminium-Leichtbau-Architektur. Der Innenraum lässt sich vor allem mit einem Wort beschreiben: edel. Hochwertige Materialien und Oberflächen sorgen für ein angenehmes Ambiente.

Fazit: Der Jaguar F-Pace bietet viele Vorzüge. Begeistern kann insbesondere das Fahrwerk, das kaum Wünsche offenlässt. Auch die Platzverhältnisse können sich sehen lassen. Wer also auf der Suche nach einem SUV ist, das noch nicht jeder fährt, und nicht zwangsläufig nur deutsche Fabrikate im Auge hat, der macht mit dem F-Pace sicher nichts falsch. Einziges Manko ist die hohe und umfangreiche Aufpreisliste. Was man natürlich teilweise leider auch von der deutschen Konkurrenz sehr gut kennt.