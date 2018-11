Von Daniel Hund

Heidelberg. "Für dieses Auto", sagt der Mann vom Jaguar-Fahrservice, "für dieses Auto brauchen Sie einen Waffenschein, keinen Führerschein." Danach fängt er an zu lachen, denn das war natürlich ein Scherz. Wobei, irgendwie sieht dieser Flitzer schon so aus wie einer dieser Schlitten, die in diversen James Bond-Filmen über die Leinwand brettern. Und die können bekanntlich vieles - manchmal auch schießen, wenn Herr Bond das so will.

Aber was der nette Herr gemeint hat, war eher die Leistung, und die kann sich definitiv sehen lassen: Satte 551 PS schlummern beim F-Type R Coupé unter der Haube, und das neuerdings auch in Verbindung mit einem Allradantrieb. Das macht die Sache noch interessanter. Denn nun krallt sich die englische Raubkatze regelrecht im Asphalt fest, bringt die Leistung voll auf die Straße. Von 0 auf 100 km/h rast die R-Variante in 4,1 Sekunden. Beendet ist der Vortrieb des V8-Brechers erst bei 300 km/h.

Hintergrund Jaguar F-Type R Coupe AWD Motor: V8-Zylinder, 4-Ventiler, Kompressor; Hubraum (ccm): 5000; Leistung (PS): 551; Maximales Drehmoment (Nm): 680; Leergewicht (kg): 1730; Antrieb: Allrad; Getriebe: 8-Stufen-Automatik; Beschleunigung 0 auf [+] Lesen Sie mehr Jaguar F-Type R Coupe AWD Motor: V8-Zylinder, 4-Ventiler, Kompressor; Hubraum (ccm): 5000; Leistung (PS): 551; Maximales Drehmoment (Nm): 680; Leergewicht (kg): 1730; Antrieb: Allrad; Getriebe: 8-Stufen-Automatik; Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 4,1; Endgeschwindigkeit (km/h): 300; RNZ-Testverbrauch (l): 11,9; CO2-Emission (g/km): 269; Preis (Euro): 112 800; Einstiegspreis F-Type Coupé (Euro): 65 000.

[-] Weniger anzeigen

Zur Optik: Für viele Autofans ist der F-Type ein Traum auf vier Rädern. Ein Roadster zum Verlieben. Zwei Sitze, vier Räder und eine Karosserie, die man durchaus als perfekt bezeichnen kann. Zeitlos schön, unglaublich dynamisch und ja, dabei versprüht sie auch einen Tick Aggressivität. So nach dem Motto: Weg da, jetzt komme ich.

Die Allrad-Option macht ihn nun natürlich noch sportlicher. Und einen Tick teurer. Während das herkömmliche R-Coupé für 106 800 Euro beim Händler steht, müssen für den Allradler 112 800 Euro auf den Tisch gelegt werden. Eine Differenz von 6000 Euro also und die machen sich bezahlt. Bei ambitionierter sportlicher Fahrweise sowieso. Gerade, wenn es darum geht, aus einer spitzen Kurve schnell heraus zu beschleunigen, saugt sich der F-Type dank seinem AWD-System förmlich am Asphalt fest. Auch bei Passagen mit Rollsplitt ist die Traktion perfekt.

Dass der R-Rakete kein Stubentiger ist, zeigt sich übrigens schnell. Und zwar exakt in dem Moment, in dem der Startknopf gedrückt wird. Dann ist Fauchen Programm. Ein ohrenbetäubender Motorsound dröhnt aus der Auspuffanlage, der im Vollgasmodus nochmals getoppt wird. Und wem das alles ein Tick zu laut ist, der drückt einfach eine Taste auf der Mittelkonsole und schaltet das Acht-Zylinder-Konzert ab. Mächtig Eindruck macht auch das Heck: Die vier mächtigen Auspuffrohre und die Riesen-Rei- fen, "Schlappen" in den Dimensionen 295-30-20.

Der Innenraum ist edel angelegt. Ein Mix aus Leder-Karbon-Optik. Auch das InControl-Multimediasystem wurde für das Modelljahr 2016 überarbeitet. So wurde der Touchscreen-Bildschirm größer, das Navi lenkt einen nun in 3D von A nach B. Ja, und dann ist da noch eine ganz spezielle Extrafunktion: Das Geschoss kann per Handy-App ferngesteuert gestartet werden. Und was soll das bitteschön bringen? Der Fahrer kann somit bereits im Vorfeld dafür sorgen, dass sein R-Coupé entsprechend klimatisiert ist.

> Fazit: Jaguar hat mit seinem F-Type schon seit 2014 einen Renner mit hohem Wiedererkennungswert auf dem Markt. Mit der Allrad-Option wurde nun aber nochmals entscheidend nachgelegt. Denn jetzt bringt die Raubkatze ihre Kraft auch wirklich bei allen Wetterlagen problemlos auf die Straße.