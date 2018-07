Von Rolf Kienle

Wer sie alle sehen will, die brandneuen Schönen und Praktischen, der muss vor allem gut zu Fuß sein. Zwanzig Kilometer sind es durch sämtliche Hallen der 65. Internationalen Automobilausstellung in der Frankfurter Messe. Die reine Gehzeit, sofern man flott durch die Hallen wandern würde, läge bei vier Stunden. Dann hätte man sich aber noch keinen Blick auf die Autos und auf Zubehör gönnen können. Man will ihnen schließlich auch unter die Haube oder wenigsten aufs Armaturenbrett geschaut haben. Mehr als 1000 Aussteller aus 30 Ländern stellen bis Sonntag, 22. September, ihre Neuheiten vor. Die IAA ist der international wichtigste Treffpunkt der automobilen Welt

"Natürlich! Die Stimmung ist super." Die jungen Männer aus dem Schwäbischen strahlen, als gäb's Geld dafür. Messe-Euphorie nennt man das. Die Automobilbranche hat die gute Laune seit Dienstag für sich gepachtet, was sich zwar nicht mit der allgemeinen Situation der Hersteller deckt, aber sollen sie beim wichtigsten Auftritt der Branche deshalb lange Gesichter machen? Die Absatzzahlen sind in Europa kein Grund zu heller Freude, parallel müssen die Hersteller die Ärmel hochkrempeln wie schon lange nicht mehr. Jede kleine Modell-Nische will bedient sein, die Elektro-Sparte sowieso, und um Modellreihen an den Zeitgeist anzupassen, geben die Großen der Branche jeweils Milliarden aus. Da können sich die beiden Schwaben entspannt zurücklehnen. Ihr Zuffenhau- sener Auftraggeber stellte gerade zwei Fahrzeuge vor, die nicht um eng gesteckten Reihen der Alltagsautos buhlen müssen.

Die Kunst, sich und anderen Mut zuzusprechen, versteht die Branche wie keine andere. Wenn Hyundai seinen Stadtflitzer "ix10" enthüllt, geht es zu wie bei der Präsentation von Apollo 15. Ganz große Kulisse für ein kleines Auto. Aufbruchstimmung in sämtlichen Hallen. Die Südkoreaner beschwören den "young spirit", weil sie wissen, dass sich Autos ersten vor allem über Emotionen verkaufen lassen und sie wissen zweitens, wo ihre Zielgruppe ist: Es ist das junge Publikum, das die anderen in der Vergangenheit gern mal stiefmütterlich behandelt haben. Mini und Fiat haben es schon lange begriffen, Aufbruch beginnt nur, wenn wir die Jungen gewinnen. Der Durchschnitts-Autokäufer in Deutschland ist 52 Jahre alt; da haben die Hersteller was gründlich falsch gemacht. Der Grund: Neuwagen sind zwar erheblich besser ausgestattet als noch vor 25 Jahren, aber doppelt so teuer.

Fiat setzt auf die junge Familie: Mit etwas Inspiration machen die Italiener aus ihrem knuffigen Fiat 500 - "sexy, stylish" - einen familientauglichen Siebensitzer mit vier Türen, der nicht mehr den Charme des Kleinen hat, aber praktisch ist. Daneben stellen sie ihn in der Variante "Trekking" vor, weil ein Auto, das mit dem Attribut "Fun" daher kommt,

einen anderen Auftritt verspricht, wenn man die Kinder damit zur Schule fährt.

Bei der IAA ziehen die Marketing- leute wieder alle Register, um ihre Pro- dukte ins rechte Licht zu rücken. Gleich neben Fiat gibt sich Alfa Romeo gewohnt sportlich: Der brandneue "4C" (quattro cilindri) ist ein Hingucker in Rot. Der ist kein Schnäppchen, 53 000 Euro soll er mindestens kosten, zu einem großen Teil besteht der "4C" aus Kohlenstofffaser-Verbundwerkstoffen.

Individualität wird bei allen Ausstellern groß geschrieben. Das ist bei den deutschen Herstellern am deutlichsten zu spüren, die jeweils ein viertüriges SUV-Kombi-Coupé und ein sportliches Modell dabei haben. Audi präsentiert seinen Sportquattro, eine Weiterentwicklung des Urquattro, aber in einer sehr modernen Designsprache und angetrieben von einem Hybrid mit 170 Pferdestärken. Das lässt sich dann, wenn's denn sein muss, zu einer Gesamtleistung von 800 PS steigern, was ihn auf 3,4 Sekunden auf 100 k m/h und eine Höchstgeschwindigkeit von über 300 Stundenkilometer bringt. Wie gesagt, wenn's sein muss. Kosten: Mindestens 200 000 Euro.

Auch die übrigen Modelle von Audi haben an Leistung zugelegt, gleichzeitig aber bedient man auch die Freunde des Spritsparens: Der A 6 mit einen Zwei-Liter-Turbodiesel und einem Verbrauch von 4,6 Litern kommt noch dieses Jahr auf den Markt. Die Ultra-Version des A 3 soll nur 3,2 Liter Diesel schlucken.

In der Halle von BMW stehen die meisten Besuchern natürlich ehrfurchtsvoll vor dem "i8", einem reinrassigen Sportwagen, der dem Slogan "Freude am Fahren" gerecht werden soll. Der Hybrid debütierte vor vier Jahren noch als Studie, jetzt darf er auf die Straße. Rein elektrisch kommt er 50 Kilometer weit; nach europäischem Fahrzyklus verbraucht er damit zweieinhalb Liter Sprit auf 100 Kilometer. Das ist ein respektabler CO2-Ausstoß von 59 Gramm pro Kilometer. Auch mit dem neuen Riesen-SUV "X5" sprechen die Münchener das gute Gewissen der Käufer an: Die Studie Concept X5 eDrive hat ein Plug-in-Hybrid-Antriebskonzept.

BMW sehr ambitioniert

Aber dafür allein ist BMW nicht nach Frankfurt gereist. Im Mittelpunkt steht der "i3", der eine neue Ära der Mobilität einläuten soll. Es ist das ambitionierteste Elektro-Projekt der Messe. Und siehe da: Der "i3" könnte Zuschauermagnet dieser Messe schlechthin sein. Im Freigelände, wo man sie als Besucher testen kann, schnurren sie pausenlos an einem vorbei und drinnen in der BMW-Halle kreisen sie ihnen über den Köpfen. Wie auf einer 300 Meter langen Carrerabahn drehen sie ihre Runden in Form einer Acht. Der "i3" hat etwas, was viele andere nicht haben: Elektrische Reichweite. Während der Opel Ampera nach 70 Kilometern auf Sprit umsteigen muss, fährt der kleine Münchener doppelt so weit: 130 bis 160 Kilometer, heißt es. Das ist eine praktikable Strecke, wenn man weiß, dass der bundesdeutsche Arbeitnehmer zwanzig Kilometer täglich zur Arbeit und zurück fährt. Lässt man die Freizeitfahrten außer Acht, müsste er nur am Wochenende mal an die Steckdose. Die Preise beginnen bei knapp 35 000 Euro angegeben. Damit ist der BMW preiswerter als der Ampera von Opel. Dort hat man zwar die Preise gerade deutlich gesenkt, aber mit 38 300 Euro liegt er immer noch über dem "i3". Wie viel BMW in die Entwicklung investiert hat, lässt man nicht aus, aber im Milliardenbereich dürfe er leicht liegen.

Am Ausgang der BMW-Halle konfrontiert eine junge Frau Besucher mit einer Umfrage und der Erkenntnis, dass man vom gerade besichtigten Stand viel weniger gesehen hat als der Veranstalter aufbot. Es ist einfach zu viel für einen einzelnen Menschen, das Vorgestellte komplett wahrzunehmen. Und deshalb selektiert er und lässt sich gern für Dinge begeistern, die schön, aber nichts für den Alltag sind.

PS-starke Sportwagen zum Beispiel. Audi hat so eine Studie mitgebracht, den Nubuk mit fünf Litern Hubraum, Volvo hat einen Gran-Turismo als Studie dabei, Ferrari macht mit seinem "458 Speciale" ein neues Fass auf: Der V8-Motor mit 605 PS und 4,5 Litern Hubraum ist aus dem Stand in drei Sekunden auf 100 und nach 9,1 Sekunden auf 200. Gut, schön ist er auch noch, aber nach dem Preis fragen wir hier mal nicht.

Die Sportlichen bleiben eine attraktive Minderheit. Praktischer sind die SUV, die Sport Utility Vehicles, zu Deutsch: Geländelimousine, ein Markt, der sich immer weiter aufsplittet und der Beleg dafür ist, dass die Autobranche mit Innovationen Boden gutmachen kann. Denn: Vor zwei Jahrzehnten kannte man allenfalls die echten Geländewagen. Die Fahrzeuggattung der SUVs existierte nicht. Jetzt sind sie da, zivilisiert und familientauglich. Und der Markt sieht weitere Chancen. Derzeit liegt der Anteil der SUVs bei 15 Prozent.

Offensichtlich am Ende eines Aufschwungs ist die Gattung der Minivans. Sie werden wohl durch eine Variante des SUVs abgelöst. Mercedes-Benz hat seinen GLA ins Spiel gebracht, Opel den kleinen "Adam", Fiat den erwähnten "Living" und Porsche will seinen "Macan" in ein paar Wochen in Los Angeles vorstellen.

Nicht alle Besucher der IAA kommen aus Lust und Laune nach Frankfurt. Viele müssen sich beruflich orientieren und auf den aktuellen Stand bringen. Und dann sind da noch einige, die sich wirklich reinknien in die Materie, wie die beiden Asiaten, die neben dem neuen Modell aus dem Hause Jaguar in die Knie gehen, um die Aufschriften auf Felgen und Reifen abschreiben zu können. Sie füllen sorgsam ihre mitgebrachten Listen aus und machen Fotos von Details, denen Laien kaum Beachtung schenken, beispielsweise den Dichtungsgummis eines Kofferraumdeckels beim Mini.