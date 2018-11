Vornehme Mittelklasse-Limousine: Mit dem Q50 tritt die Nissan Luxusmarke Infiniti gegen Modelle wie den Audi A4, den 3er BMW und die Mercedes C-Klasse an. Foto: Infiniti

Barcelona (dpa/tmn) - Die neue Mittelklasse-Limousine Infiniti Q50 steht ab Mitte November bei den Händlern. Das kündigte der japanische Hersteller bei der Fahrzeugpräsentation in Barcelona an. Der 4,79 Meter lange Viertürer tritt gegen den 3er BMW den Audi A4, den 3er BMW und die Mercedes C-Klasse an und kostet mindestens 34 350 Euro.

Dafür gibt es das Stufenheckmodell mit einem neuen Dieselmotor, den die Nissan-Luxusmarke beim Kooperationspartner Mercedes einkauft. Der Selbstzünder hat 2,2 Liter Hubraum, leistet 125 kW/170 PS, entwickelt bis zu 400 Newtonmeter Drehmoment und beschleunigt den Q50 laut Infiniti in 8,5 Sekunden von null auf 100 km/h. Das Spitzentempo liegt bei 230 km/h, der Normverbrauch bei 4,8 Litern (CO2-Ausstoß: 124 g/km).

Wer mindestens 51 356 Euro ausgibt, bekommt den Q50 auch mit einem Hybridantrieb. Dann stecken unter der Haube ein 3,5 Liter großer V6-Benziner mit 222 kW/302 PS und ein E-Motor mit 50 kW/67 PS. Zusammen 268 kW/364 PS stark, schafft der Hybrid den Sprint auf Tempo 100 in 5,1 Sekunden und wird erst bei 250 km/h abgeregelt. Als Normverbrauch weist Infiniti 6,2 Liter aus (CO2-Ausstoß: 144 g/km).