Von Daniel Hund

Heidelberg. Was ist groß? Was klein? Das ist immer Ansichtssache. Beim Autokauf sowieso. Für die einen ist ein Kombi riesig, eigentlich sogar schon zu groß. Für die anderen dagegen noch v i e l zu klein. Für Großfamilien zum Beispiel. Welche mit drei Kindern und vielleicht sogar noch einem Hund. Da ist man eingeschränkt, stets auf der Suche nach dem ultimativen Platzangebot. Ein Großteil der Familienväter entscheidet sich deshalb zwangsläufig für einen Van. Diese extra langen Fahrzeuge, in die viel reingeht.

Seat hat so einen im Angebot: den Alhambra. Und in jedem Alhambra steckt gewissermaßen auch ein Sharan. Beide sind nämlich baugleich. Bereits seit 1996 ist das so. Wobei die VW-Tochter Seat die Sparvariante anbietet. Will heißen: Ein Alhambra ist - abhängig von der jeweiligen Motorisierung - in der Regel bis zu 3000 Euro günstiger als der VW-Bruder.

Ein Verbrauch von 6,2 Liter

Die RNZ testete kürzlich den 2.0 TDI mit 177 PS. Und das "Großraumtaxi" hielt, was es versprach. Irgendwie ging alles mit, was mit sollte. Selbst Queena, eine Deutsche Dogge, die rund 75 Kilo auf die Waage bringt, konnte alle Viere von sich strecken. Im Kofferraum, auf der Rückbank, ja, selbst vor den Sitzen im Fußbereich.

Auch drei Kindersitze waren kein Problem. Also drei dieser sperrigen Isofix-Schalen. Sie passten problemlos auf der Rückbank nebeneinander. Richtig, es gibt nicht viele Konkurrenten, die da mithalten können.

Wobei der Alhambra mit seinen 4,85 Metern sicher nicht zu den längsten Autos auf dem Markt zählt. Doch Seat nutzt den Platz optimal. So können selbst in der dritten Sitzreihe noch bequem zwei Erwachsene sitzen. Selbst längere Reisen sind so möglich.

Ein echter Siebensitzer also, der bei Bedarf allerdings auch zum Transporter umfunktioniert werden kann. Wird die dritte Sitzreihe umgeklappt und im Boden versenkt, bietet der Alhambra einen Stauraum von 809 Litern. Verabschiedet man sich zudem noch von der zweiten Sitzreihe, wird aus dem Alhambra ein kleines Stauraumwunder, das satte 2430 Liter verschlingt.

Und wie fährt er sich? Gut! Die Lenkung ist präzise, die Fahreigenschaften in Kurven sind sportlich und die Bremsen packen ordentlich zu. Kurzum: Eigentlich fährt sich der große Spanier wie ein herkömmlicher PKW. Freude bereitet auch der 4-Zylinder-Dieselmotor. Mit seinen 177 Pferdestärken stellt er ausreichend Kraft bereit, läuft ruhig und sparsam. Seat beziffert den Durchschnittsverbrauch auf 5,8 Liter, was sich im RNZ-Test nicht ganz bestätigte. Hier waren es 6,2 Liter, was für den 1797 Kilogramm schweren Van ein mehr als nur akzeptabler Wert ist.

> Fazit: Wer auf der Suche nach einem Auto mit viel Platz ist und gleichzeitig nicht auf gute Fahreigenschaften verzichten will, der macht mit dem Alhambra nichts verkehrt. Zudem ist er auch in Sachen Verbrauch ein echter Volltreffer. Mit 6,2 Litern im Durchschnitt ist man ein eher seltener Gast an der Zapfsäule.