Hockenheim. (wac) Wenn es eine Traditionsmarke gibt, dann ist dies ganz sicher Harley-Davidson. Und jetzt stellen ausgerechnet diese Freaks aus Milwaukee ein ausgewachsenes E-Bike auf die Straße? Kein Heavy Metal, kein knorriger V-Twin? Sondern Dampf aus der Steckdose? Genau so ist es. Wenn auch wohl noch fünf Jahre ins Land ziehen werden, bis das "Project Livewire" denn wirklich beim Kunden ankommt.

Entsprechend roh behauen wirken die ersten 35 Fahrzeuge, die bislang geschmiedet wurden. Kein ABS, keine Zulassung - man spricht lieber von einem Konzeptfahrzeug. Man könnte auch von Prototypen sprechen, immerhin fahren die Bikes. Und das gar nicht schlecht.

Das Procedere freilich unterscheidet sich leicht vom üblichen Start auf einem Motorrad - was nicht alleine am fehlenden Zündschloss liegt, auf das die Kleinserie selbstredend verzichten kann. Gleichwohl will die Elektrik aktiviert werden, was mit dem Hauptschalter rechts am Lenker geschieht. Nach wenigen Sekunden informiert das zentrale Farbdisplay über die Bereitschaft zum Start sowie über die Restreichweite von maximal 85 km. Danach muss das Bike für rund dreieinhalb Stunden an die Steckdose.

Beim Start interessiert einen das freilich nur randständig. Denn einerseits bietet der Touchscreen nicht nur einen "Spar-", sondern auch einen Spaßmodus. Und andererseits macht genau der eine ganze Menge Laune. Sobald man nämlich den "Gasgriff" dreht, fällt einem der größte Vorteil eines Elektromotors wieder ein: Drehmoment ohne Umdrehungen nämlich.

Entsprechend vehement reißt die E-Harley an, der Spurt von 0 auf 100 dauert vier Sekunden, Schluss ist erst bei Tempo 179. Vor allem deshalb wurde der Maschine ein recht straffes Fahrwerk mit einem überraschend guten Geradeauslauf spendiert: Der Radstand liegt bei 1.380 mm. Wuselig um engste Ecken ballern - das ist nicht so ihr Ding. Die "vollgetankt" 210 kg wiegende Harley liebt eher die gediegenen Schwünge, wobei man beim Beschleunigen auf rutschigem Geläuf vorsichtig zu Werke gehen sollte.

Begleitet wird der Ritt auf der Elektrokugel von echtem Sound, der je nach Tempo ein klein wenig an einen Düsenjet erinnert. Einen Lautsprecher oder einen Soundgenerator indes sucht man vergeblich: Für den richtig dosierten Klang sind die Zahnriemen der Kraftübertragung verantwortlich.

Im Zentrum des nur 6,3 kg leichten Aluguss-Rahmens sitzt ein 74 PS starker Elektromotor, der sein Leistungsmaximum bei 8.000 Touren erreicht, und 70 Nm liefert. Die längs eingebaute E-Maschine ist via Kegelrad mit dem Primärtrieb verbunden. Die Kraft wird nach einer Untersetzung über einen zweiten Zahnriemen ans Hinterrad verschickt. Damit kann das Übersetzungsverhältnis recht einfach variiert werden - in der aktuellen Entwicklungsphase ist das kein Nachteil. Wobei man mit dem Begriff "aktuell" vorsichtig umgehen muss, setzt die E-Harley doch auf Komponenten aus der Zeit um das Jahr 2010, als die Arbeit am Projekt begann. Gewerkelt wurde im geheimen Kellergeschoss des Entwicklungszentrums. Es sollte ja bloß niemand Wind von der Idee bekommen, mit der Harley-Davidson jetzt natürlich groß auftrumpfen kann. Immerhin hat die Livewire so gar nichts von einem Vernunft-Fahrzeug. Vielmehr hat man hier ein echtes Spaßmobil vor sich: Vielleicht aber ist genau dies der Weg in die elektrische Mobilität?

Natürlich sind die Prototypen reine Probe-Luftballons, die die Akzeptanz bei der Kundschaft abklopfen sollen - die bislang sehr positiv reagiert. Wohl auch deshalb hat sich Harley-Chef Matt Levatich bereits festgelegt: Bis spätestens 2020 soll eine E-Harley auf den Markt rollen.

Ob und wie sehr diese dann der Livewire ähnelt, das steht natürlich ebenso in den Sternen wie der Preis. Die Fundamente indes sind gelegt, und das nicht nur wegen der bereits sehr gut funktionierenden Elektrik. Die arbeitet mit einer nur fünf Amperestunden großen 12-Volt-Blei-Gel-Batterie für die LED-Beleuchtung, sowie Lithium-Ionen-Zellen mit 300 Volt, die die E-Maschine füttern. Geladen werden die Zellen mit bis zu 3.000 Watt aus der Steckdose. Damit es der Elektronik nicht zu heiß wird, kühlt ein Wassermantel die Komponenten, während der E-Motor einen Ölkühler besitzt: Das leise Sirren der beiden Kühlpumpen ist denn auch das einzige, was man im Stand von der Harley vernimmt. Vom Projekt an sich wird man in den nächsten Jahren mehr hören, hat sich doch Matt Levatich für seine Marke festgelegt. Entsprechend fleißig dürften die Entwickler bei der Arbeit sein. Man kann also mit weiteren "E-Motionen" aus Milwaukee rechnen. Wer hätte das gedacht?

Technische Daten: E-Bike (Prototyp) mit 74 PS bei 8.000 U/min, Max. Drehmoment: 70 Nm, Einzelsitz, Radstand: 1.380 mm, Gewicht: 210 kg, Reichweite: max. 85 km, Vmax: 179.