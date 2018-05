Von Axel F. Busse

Weiterstadt. Wenn es auf dem deutschen Automarkt eine Erfolgsgeschichte für einen ausländischen Hersteller gibt, dann ist es die von Å koda. Zunächst als osteuropäische Folklore wahrgenommen und eher belächelt, sind die Tschechen zum wichtigsten Importeur aufgestiegen. Und der weitet sein Angebot beständig aus. Å koda ist dazu übergegangen, das sieben Baureihen umfassende Modellprogramm um Derivate und Sondermodelle zu ergänzen. Jüngster Spross ist der Stadtflitzer Citigo, den es nun auch mit Erdgasantrieb gibt. Zwar hat Å koda in früheren Jahren auch auf Autogas (LPG) gesetzt, doch war der Wechsel erwartbar, denn die Schwestermodelle VW Up und Seat Mii sind ebenfalls mit dem sparsamen Gasantrieb zu haben. Mit nur 79 Gramm Kohlendioxid je Kilometer unterbietet er die Werte der anderen Citigo-Varianten um bis zu 26 Gramm.

Das 3,56 m kurze Auto rollt äußerlich unverändert an den Start, sogar auf das Typenschild "G-TEC" lässt sich verzichten. Die Modellbezeichnung weist auf die Tatsache hin, dass flüssiger wie gasförmiger Treibstoff verwendet werden kann. Betankt wird an der gleichen Stelle wie mit Benzin, neben dem herkömmlichen Einfüllstützen ist der Zugang zum Drucksystem. Die Gasbehälter, die zusammen zwölf kg Erdgas fassen, reichen bei zurückhaltender Fahrweise für mehr als 400 km. Zusätzlich verfügt der Citigo über einen Benzintank, der noch einmal zehn Liter fasst. Er kommt zum Einsatz, wenn das immer noch etwas weitmaschige Netz der Erdgastankstellen einmal keine Nachfüllmöglichkeit in der Nähe hat. Insgesamt kann also mit einem Aktionsradius von 600 oder mehr Kilometern kalkuliert werden. Das energiereiche Erdgas verträgt der Citigo gut, was zu einem selten zu beobachtenden Ergebnis führte: Die Testfahrt endete nicht wie üblich mit einer satten Überschreitung des Normwertes, sondern die Verbrauchsanzeige pendelte sich bei 3 kg/100 km ein, unterwegs war sie zeitweise sogar auf 2,7 kg gefallen.

Obwohl der neue Antrieb zusätzliche Bauteile und damit mehr Gewicht ins Auto bringt - jetzt sind es 1031 kg beim Einsteigermodell - ist der G-TEC hinreichend munter. Die 68 PS treiben den Kleinen zügig an, auch wenn der Dreizylinder etwas rau und knurrig klingt. Da aber die Fahrzeuge dieser Klasse ihr überwiegendes Einsatzgebiet auf der Kurzstrecke haben, ist auch das etwas zähe Beschleunigungsvermögen von mehr als 16 Sekunden bis auf 100 km/h zu verschmerzen.

Der Innenraum des gestesteten Fahrzeugs war von hellen Verkleidungen und Polstern bestimmt, was zu einer freundlichen Atmosphäre beiträgt. Leider muss man in Kauf nehmen, dass die Oberflächen überwiegend in Hartplastik ausgeführt sind. Der Preiskampf im Kleinwagensegment ist hart und beim Einkauf für die Produktion wird mit Zehntel-Cent gerechnet. Erstaunlicherweise kann man auch hinten gut sitzen, es ist auch nicht weniger Platz als in manchem Kompakten von so genannten Premium-Marken. Ein Sechsgang-Getriebe kann für die Überlandfahrt durchaus wünschenswert sein, denn es senkt bei höheren Geschwindigkeiten die Drehzahl und das Geräuschniveau. Doch hier müssen fünf Gänge reichen, denn eine Fahrstufe weniger spart auch Geld in der Produktion.

Eine Start-Stopp-Automatik und Schaltempfehlung sind obligatorisch. In der Topausstattung "Elegance" bekommt man Zentralverriegelung und Klimaanlage, getönte Scheiben und elektrische Fensterheber dazu. Mindestens 12 640 Euro kostet der Erdgas-Citigo in der Basisausführung als Dreitürer, der Fünftürer mit dem höchsten Ausstattungsniveau geht für 15 420 Euro an den Kunden.

Zur Jahresmitte will Å koda seinen Bestseller Octavia ebenfalls mit G-TEC-Antrieb anbieten, der sich eines 1,4-Liter-Ottomotors bedient. Laut Hersteller soll der Verbrauch dieses Wagens bei 3,5 kg Erdgas je 100 km liegen. Gemeinsam mit dem weiterhin vorhandenen Benzintank dürfen dann Reichweiten von mehr als 1300 km drin sein.

Obwohl noch recht jung im Sortiment, wird der Rapide Spaceback schon als Sondermodell offeriert. Es heißt "Style" und lockt mit 17-Zoll-Leichtmetallfelgen sowie einem Glasdach, Sportsitzen und einer verlängerten Heckscheibe für 19 190 Euro.

Das "Outdoor"-Modell des Superb gibt sich rustikal. Seitliche Beplankung, getönte Scheiben sowie die Wahl zwischen Front- und Allradantrieb soll es für die Kunden interessant machen. Zum nahenden Ende der Laufzeit des aktuellen Fabia ist eine "Best-of"-Linie aufgelegt worden, der Klimaautomatik, 16-Zoll-Alus und beheizbare Vordersitze für 14 590 Euro bietet.