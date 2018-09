Köln. (mid) Offenbar hat der 2011 neu gestartete Ford Focus über die Jahre kaum an Attraktivität verloren. Der weltweit als Bestseller geltende Wagen der kompakten Mittelklasse ist mit einem Zulassungs-Plus von fast 15 Prozent in diesem Jahr auf dem deutschen Markt das beliebteste Modell aus Köln. Dennoch tritt er jetzt mit neuen Motoren, renovierter Technik, etlichen neuen Fahrer-Assistenzsystemen und vereinfachter Bedienung die Reise in seine zweite Lebenshälfte an. Hintergrund Ford Focus Trend, 5-türig 1,0 l Abmessungen: Fünfsitziges Schrägheckmodell mit vier Türen und Heckklappe, Länge/Breite/Höhe/Radstand in Metern: 4,36/2,01/1,48/2,65, Kofferraumvolumen in Liter: 277 bis 1176 Wendekreis 11 m; Leergewicht ab 1205 kg, max. Zuladung 630 kg; Tankinhalt 55 Liter. Motor: 1-Liter-Dreizylinder-Benzinmotor mit Turboaufladung, Start-Stopp-System, Leistung 92 kW/125 [+] Lesen Sie mehr Ford Focus Trend, 5-türig 1,0 l Abmessungen: Fünfsitziges Schrägheckmodell mit vier Türen und Heckklappe, Länge/Breite/Höhe/Radstand in Metern: 4,36/2,01/1,48/2,65, Kofferraumvolumen in Liter: 277 bis 1176 Wendekreis 11 m; Leergewicht ab 1205 kg, max. Zuladung 630 kg; Tankinhalt 55 Liter. Motor: 1-Liter-Dreizylinder-Benzinmotor mit Turboaufladung, Start-Stopp-System, Leistung 92 kW/125 PS bei 6000 U/min, max. Drehmoment 141 Nm bei 2500 U/min, Sechsgangschaltgetriebe, Antrieb auf die Vorderräder Fahrleistungen: 0-100 km/h in 12,5 s, Höchstgeschwindigkeit 193 km/h, Verbrauch 4,7 l Super auf 100 km, CO2-Emission: 108 g/km, Abgasnorm Euro 6. Preis: 20.560 Euro.

Der neue Ford Focus ist ab sofort bestellbar, wie bisher in drei Karosserie-Varianten: und zwar als Schrägheck-Limousine mit vier Türen und Heckklappe für 16.450 Euro, als viertüriges Stufenheckmodell für 17.060 Euro und als Turnier (Kombi) für 17.360 Euro. Alles Einstiegspreise mit dem 1,6-Liter-Vierzylinder Benzinmotor mit 63 kW/85 PS und der Basis-Ausstattung Ambiente.

Vielleicht ist die beinahe unendliche Menge der Versionen und Varianten eine entscheidende Grundlage für den Focus-Erfolg: Für Schrägheck/Limousine, Stufenheck-Karosse und Turnier gibt es vier Ausstattungslinien, drei Benziner, drei Diesel , wahlweise auch mit Start-Stopp-System, einen bivalenten Autogasmotor, Schaltgetriebe mit fünf oder sechs Gängen und zwei Automatikboxen zur Auswahl. Immer an Bord sind der Frontantrieb, ein ungewöhnlich komfortables und gleichzeitig sicheres Fahrwerk, das ein agiles Fahrverhalten über Land und in der Stadt bietet.

Für die bis unters Dach komfortabel und hochwertig aufgerüstete Ausstattungsstufe Titanium werden Preise bis zu knapp 29.000 Euro aufgerufen.

Wie bisher gibt es die beiden kleinen Otto-Sparmeister der Eco-Boost-Dreizylindergeneration mit einem Liter Hubraum und 74 kW/100 PS oder 92 kW/125 PS. Aber die Kunden verlangten wohl mehr Leistung, die sie bei den Ford-Konkurrenten schon entdecken konnten. Neu ist ein bulliger 1,5-Liter-Benziner mit direkter Einspritzung und EcoBoost-Technologie, der 110 kW/150 PS oder 134 kW/182 PS leistet. Damit kommen die neuen Focus-Modelle auf 210 bis 224 km/h und verbrauchen nach Normmessung dennoch kombiniert nur 5,5 Liter.

Bei den Dieseln tut sich der neue 1,5-Liter-Vierzylinder hervor, der in drei Leistungsstufen mit 95 PS/105 PS/120 PS zu haben ist. Mit ihm sind in der Spitzenversion bis zu 193 km/h möglich, und der Normverbrauch der mittleren Leistungsstufe wird mit fast schon sensationellen 3,8 Liter angegeben.

Die neuen EcoBoost-Benziner und der neue Diesel lösen einige der bisherigen 1,6-Liter-Vierzylinder ab und sollen in Sachen Laufruhe, Fahrkomfort und reduzierten Verbrauchsansprüchen die Maßstäbe in ihren Klassen anspruchsvoller definieren.

Vor allem der frisch entwickelte Diesel hat als ECOnetic-Variante gute Chancen zum Maß der Motoren zu werden: Sein Normverbrauch mit 3,4 Liter für die 105-PS-Variante entspricht einer CO2-Emission von gerade noch 88 Gramm je Kilometer. Insgesamt bietet Ford für den Focus vier Antriebsversionen, die weniger als hundert Gramm CO2 je km ausstoßen. Und fast alle Motoren erfüllen auch dank beinahe flächendeckender Ausrüstung mit Start-Stopp-Systemen die seit Anfang September für neue Modelle verbindliche Euro-6-Norm.

Bei den seit 2011 immer stärker in den Vordergrund tretenden Assistenzsystemen gab es beim Ford Focus offensichtlich Nachholbedarf. Die neuen und zahlreich angetretenen Assistenten kümmern sich in Zusammenarbeit mit einer Frontkamera oder neuen Sensoren um Notbremsungen, um das Fernlicht und die Verkehrsschild-Erkennung sowie die Fahrerwarnung bei Müdigkeit und um die Gefahren des toten Winkels.

Neu ist der erweiterte Einparkassistent, der den Focus selbsttätig in quer zur Fahrtrichtung liegende Lücken rollen lässt. Und wer häufig allein fährt und einen Gesprächspartner vermisst, der kann sich über Smartphone-Applikationen mit dem Multimedia-Konnektivitätssystem Ford Sync unterhalten. Es bietet den Vorteil, nicht zum Widerspruch zu neigen.

Plus: Ruhiges Fahrverhalten mit gutem Abrollkomfort, viel Platz für Passagiere und Gepäck, solide verarbeitet, Motor leise und durchzugsstark

Minus: Karosserie unübersichtlich, zahlreiche Aufpreise, serienmäßig nur mit manueller Klimaanlage