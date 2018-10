Köln (dpa/tmn) - Ford beginnt im Mai in Deutschland mit der Auslieferung des kleinen Geländewagens EcoSport. Den Herstellerangaben nach wird der 4,27 Meter lange Ableger der Ford-Modelle Fiesta und B-Max ab 19 200 Euro kosten. Der Konkurrent von Opel Mokka, Renault Captur und Peugeot 2008 wird in Indien gebaut und wurde in Brasilien entwickelt, wo er seit gut einem Jahr im Handel ist.

Kunden in Deutschland haben die Wahl zwischen drei Motorisierungen. Das Basismodell wird von einem 1,5 Liter großen Vierzylinder-Benziner angetrieben, der 82 kW/112 PS leistet, eine Höchstgeschwindigkeit von 172 km/h ermöglicht und laut Ford im Mittel 6,3 Liter verbraucht (CO2-Ausstoß: 149 g/km). Für mindestens 20 200 Euro gibt es den EcoSport 1.0 EcoBoost mit 1,0 Liter großem Dreizylinder-Turbomotor. Für diese Variante stehen 92 KW/125 PS, 180 km/h und 5,3 Liter Normverbrauch (CO2: 123 g/km) im Datenblatt. Sparsamstes Triebwerk ist der 1,5-Liter-Diesel mit 66 kW/90 PS. Er bringt das Auto auf maximal 160 km/h und soll sich mit 4,6 Litern begnügen (CO2: 120 g/km).

Der EcoSport ist serienmäßig mit sieben Airbags ausgestattet und kann auf Wunsch unter anderem mit einem City-Notbremssystem und der neuen Infotainment-Funktion «AppLink» aufgerüstet werden. Dann lassen sich Smartphone-Programme mit dem Auto vernetzen und per Sprachsteuerung bedienen. Einen Allradantrieb gibt es trotz der Offroad-Optik nicht.