Von Axel F. Busse

Amsterdam. Schaff ich's noch bis zur nächsten Tankstelle? Diese Frage stellen sich Fahrer von herkömmlichen Pkw nur selten. Bei Elektromobilen ist das anders. Nicht allein wegen begrenzter Batterieleistung, sondern vor allem auch wegen dürftiger Versorgungs-Logistik. Dass Fahrvergnügen die Reichweitenangst ablösen kann, zeigt eine Testfahrt mit dem BMW i3 im Nachbarland Holland.

Dort gehören öffentliche Ladestationen zum Stadtbild. Rund 700 Stromtankstellen gibt es allein in Amsterdam, rund 2000 sind es im ganzen Land. Deutschland ist fast neunmal so groß wie die Niederlande, doch gibt es hier nach Angaben des Bundesverbandes eMobilität e.V. nur etwa 3000 für jedermann zugängliche Ladesäulen. Gerade hat der Versorger RWE gemeldet, den Ausbau seines Netzes zu drosseln, "weil sich der Markt langsamer entwickelt".

BMW will sich nicht darauf verlassen, dass andere dafür sorgen, dass dem i3 der Saft nicht ausgeht. Für die Markteinführung des ersten Elektromobils der Marke hat BMW ein Rundum-Sorglos-Paket geschnürt, das außer dem Fahrzeug die Installation einer Schnell-Ladestation, den zeitweiligen Zugriff auf ein Langstreckenauto mit Verbrennungsmotor und die Vernetzung mit öffentlichen Verkehrsmitteln umfasst. Für die Pessimisten unter den i3-Käufern gibt es sogar eine Variante mit Verbrennungsmotor, der Strom für die Batterie erzeugt.

Im Unterschied zu den Herstellern, die jetzt schon Elektrofahrzeuge auf dem Markt haben, hat BMW die E-Technik nicht in ein bestehendes Auto integriert, sondern den i3 von Grund auf neu konzipiert und gebaut. Dazu gehört die Verwendung von leichten Verbundwerkstoffen für die Karosserie, aber auch das Design, dessen oberstes Gestaltungsprinzip im "Anderssein" zu liegen scheint. An dem vier Meter langen und knapp 1,60 Meter hohen Wagen geben zwei Chromringe an der Front noch den deutlichsten Hinweis darauf, dass es sich m einen BMW handelt. Wo sonst die markentypische "Niere" für den Wiedererkennungswert sorgt, ist hier aber eine dunkle geschlossene Fläche, denn die Kühlluft, die das Antriebssystem braucht, wird unterhalb des Nummerschildes eingefangen.

Zwei gegenläufig öffnende Türen bestimmen die Seitenansicht: Ein charakteristischer Knick in der Gürtellinie sorgt dafür, dass die hinteren Scheiben größer sind und die um etwa zehn Zentimeter höher sitzenden Passagiere auf der Rückbank ebenfalls eine helle und angenehme Innenatmosphäre genießen. Allerdings brauchen sie beim Aussteigen Hilfe, denn die hinteren Türen lassen sich nur öffnen, wenn auch der vordere Wagenschlag offen ist. Dafür ist das Einsteigen sehr bequem, denn die Türblätter hinten schwingen bis zu einem Winkel von fast 90 Grad auf. Origineller Weise ist es gerade die Batterie, die das Ein- und Aussteigen so bequem macht: Der mit einer Kapazität von 22 Kilowattstunden (kWh) ausgestattete Akku liegt zwischen den Achsen und sorgt für einen erhöhten Innenboden. Die Heckklappe verbirgt ein Gepäckabteil, das 77 Zentimeter über dem Boden beginnt und 260 Liter fasst.

Das Cockpit wird bestimmt von einem 25 mal 10 Zentimeter großen hochauflösenden Zentral-Display für das Navigationssystem. Es gehört - wer die Aufpreispolitik von BMW kennt, findet das besonders erwähnens- und lobenswert - zur Serienausstattung. Bordcomputer, UKW-Tuner und Sprachsteuerung sind ebenso integriert wie die externe Bedien- und Kontrollfunktion durch ein Smartphone. So wird das Taschentelefon zur Fernbedienung für das Auto, indem der Ladezustand, der Fahrzeugstatus oder Informationen zur Vorbereitung der nächsten Fahrt abgefragt werden können. Selbstverständlich sind über die Navigationsgrafik die Standorte der umliegenden Ladestationen sichtbar und können jederzeit über eine Internet-Verbindung aktualisiert werden.

Nur ein kaum wahrnehmbares Summen signalisiert den Insassen, dass der i3 reisefertig ist. Das stufenlose Getriebe wird über einen unterarmdicken Wählhebel an der Lenksäule bedient, beim Ampelstart hat der Strom-BMW allenfalls Motorradfahrer zu fürchten. Alle anderen, selbst durchzugsstarke Diesel-Limousinen, lässt er mühelos und mit einem zarten "Zisch" stehen. Ab der ersten Umdrehung des Hybrid-Synchronmotors stehen 250 Newtonmeter Drehmoment zur Verfügung, mit denen der Wagen energisch davon pfeift. Obwohl es kraftvoll auf die nächste Kurve zugeht, wird das Bremspedal im urbanen Umfeld kaum gebraucht. Lupft der Fuß das Fahrpedal, tritt eine spürbare Verzögerung ein, denn die kinetische Energie des rollenden Fahrzeugs wird sofort wieder zum Auffüllen der Batterie genutzt (siehe auch RNZ vom 24. 08. 2013). Im Nu hat man den Bogen raus, nur noch ein Pedal zum Fahren zu benutzen.

Das muntere Wesen des Stromers harmoniert gut mit einer überzeugenden Wendigkeit und Straßenlage. Da die im Unterboden montierte, 230 kg schwere Batterie einen tiefen Schwerpunkt mit sich bringt, sind auch spontane Richtungsänderungen und Lastwechsel kein Problem. Lediglich der robuste Federungskomfort fällt auf, wenn mal einem Schlagloch nicht rechtzeitig ausgewichen werden kann. Dass Prospektangaben und Realverbrauch sich bei herkömmlichen Pkw arg unterschieden, daran hat man sich gewöhnt. Beim i3 ist dies auch so, nur mit entgegen gesetzten Vorzeichen. BMW gibt für sein E-Auto einen Verbrauch von 12,9 kWh je 100 Kilometern an. Rund 100 Kilometer währte auch diese Testfahrt, der Bordcomputer errechnete 11,3 Kilowattstunden Verbrauch. Das mitgelieferte Ladekabel ist fünf Meter lang, das Anstöpseln an der Säule so einfach wie der Anschluss eines Fernsehers. Am sparsamsten fährt der i3 übrigens im Modus "EcoPro+". Dann wird das Tempo auf maximal 90 km/h gedrosselt und die Klimaanlage still gelegt.