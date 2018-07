Von Tom Nebe

Wer mit dem Rad unterwegs ist, sollte regelmäßig einen kritischen Blick auf die Reifen werfen. "Solange die Lauffläche durchgehend die gleiche Farbe hat, meistens ist das Schwarz, ist alles okay", erklärt Heiko Truppel vom Pressedienst Fahrrad. Scheint dagegen andersfarbiges Material durch, ist die Zeit reif für einen Wechsel. Das gilt auch, wenn das Profil runter ist.

Die Wahl des richtigen Reifens ist gar nicht so einfach, sie hängt maßgeblich vom Einsatzbereich des Fahrrads ab. "Velos, die nur in der Stadt fahren, brauchen eigentlich kein Profil", sagt René Filippek vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club. Das sei dort ein Designelement ohne Wirkung. Wer hin und wieder auch mal in die Natur radelt, wählt dagegen besser ein Trekking-Profil. "Das ist etwas gröber gehalten und hat dadurch einen leicht höheren Laufwiderstand, bietet aber auf Schotter oder Erde mehr Grip", so Doris Klytta vom Reifenhersteller Schwalbe. Stollen an der Mantelseite geben in rutschigen Kurven Halt.

Bei der Reifenbreite achten Radler auf die Breite der Gabel und des Hinterbaus. - dort muss der Reifen durchpassen - und auf die Felge. Die Reifenbreite sollte etwa der doppelten Weite zwischen den inneren Felgenflanken entsprechen. An der Seite des Reifens finden Radler die Angaben zu dessen Breite und Durchmesser, meist in Zoll oder Millimeter. Die Millimeter-Maße sind laut Filippek aussagekräftiger, da sie genauer sind. Generell gilt: Breitere Reifen bieten mehr Fahrkomfort, sind aber schwerer zu lenken als schmalere.

Ohne den richtigen Luftdruck taugt der beste Gummi nichts: "Viele Radler sind mit zu wenig Druck unterwegs", erklärt Klytta. Dadurch kann der Reifen auf einer Bordsteinkante leicht durchschlagen. Auch die Seitenwand des Mantels nimmt so eher Schaden. Außerdem rollt der Reifen mit zu wenig Luft schlecht. Der empfohlene Druck findet sich an der Mantelseite.

Gerade in der Stadt sorgen Scherben und Split schnell für eine Panne. Wer nicht flicken will, investiert in Reifen mit Pannenschutz. Besonders pannensichere Pneus haben zwischen Gummi und Karkasse eine spezielle Schutzschicht. Die kann aus Nylongewebe bestehen oder aus bis zu fünf Millimeter dickem Naturkautschuk. Gut geschützte Reifen sind in der Regel etwas schwerer.