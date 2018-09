Von Axel F. Busse

Zürich. Die VW-Familienpolitik hat Nachwuchs beim Modell Golf erzeugt: Der GTE ergänzt das sportlich orientierte Angebot aus GTI und GTD, wobei der Buchstabe "E" nicht wie früher für Einspritzung steht, sondern ökologisch zeitgemäß für "Elektro".

Technisch ist die Basis weitgehend identisch mit dem Audi A3 e-tron, der vor Kurzem vorgestellt wurde, jedoch nimmt die Wolfsburger Konzernzentrale für sich in Anspruch, dass die wesentliche Entwicklungsarbeit im Niedersächsischen und nicht in Ingolstadt geleistet wurde. Als Plug-In-Hybrid verbindet der GTE die Vorzüge des emissionsfreien Fahrens mit uneingeschränkter Langstrecken-Tauglichkeit. Von fast 940 Kilometer Reichweite ist die Rede - und das bei einem gegenüber dem Normal-Golf verkleinerten Tank.

Schließlich ist der Golf VII als konventionell angetriebenes Auto konstruiert und gebaut worden, die Plug-In-Technik musste in ein fertiges Fahrzeugkonzept integriert werden. Die Folgen sind am besten beim Kofferraumvolumen zu erkennen, das statt 380 Liter nur noch 272 Liter beträgt. Mit umgelegter Rücksitzbank kommen immerhin noch 1162 Liter heraus. Dort, wo sonst das Reserverad untergebracht ist, sitzt jetzt der 40-Liter-Kraftstofftank, an dessen angestammtem Platz sitzt die Hochvoltbatterie, die eine Kapazität von 8,7 Kilowattstunden (kWh) besitzt. Das soll im Idealfall für 50 Kilometer rein elektrischer Reichweite langen.

Der GTE schöpft also aus der Kraft der zwei Herzen. Ein 1,4 Liter Turbobenziner mit 150 PS und ein Elektromotor mit einer Nennleistung von 75 kW oder 105 PS sorgen für den Schub. Die Systemleistung gibt Volkswagen mit 204 PS an. Interessanter noch als die Nennleistung ist das Drehmoment, es liegt bei 350 Newtonmetern. Das ist genauso viel, wie der GTI mobilisiert. Dass der GTE beim Normsprint auf 100 Stundenkilometer nicht ganz so flink ist, wie der vom Superbenzin befeuerte Bruder, liegt an seinem höheren Gewicht. 1600 Kilogramm Leermasse erlauben immer noch 7,6 Sekunden von 0-100 km/h, der GTI schafft es 1,1 Sekunden schneller. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 222 km/h angegeben.

Doch nicht das Ampelduell ist die eigentliche Bestimmung des GTE, sondern das effiziente Fahren mit möglichst geringem Schadstoff-Ausstoß. Nach den Bestimmungen des Neuen Europäischen Fahrzyklus' (NEFZ) kann der GTE einen Durchschnittsverbrauch von 1,5 Litern Benzin je 100 Kilometer Strecke für sich verbuchen. Wer diese Zahl nennt, darf die 11,5 kWh Stromverbrauch nicht vergessen, die zu zwei Dritteln in die Gesamtbewertung mit einfließen. Auf den rund 150 Testkilometern dieser ersten Ausfahrt errechnete der Bordcomputer 4,5 Liter, was immer noch ein respektabler Wert ist.

Äußerlich setzt der GTE farbliche Akzente, die eine Unterscheidung zu den anderen GT-Modellen ermöglichen. Unter anderem zählen LED-Scheinwerfer und LED-Tagfahrlicht (letzteres mit C-förmiger Lichtsignatur im eigenständig gestylten Stoßfänger), dunkelrote LED-Rückleuchten und 16-Zoll-Leichtmetallfelgen zur Serienausstattung, optional sind auch 18 Zoll-Räder möglich. Der GTI-typische rote Streifen im Kühlgrill und den Scheinwerfern ist im Fall des Golf GTE in Blau gehalten, blau sind auch die Bremssättel lackiert.

Familiensinn wird beim Interieur demonstriert, denn die serienmäßigen Sportsitze zeigen ein kariertes Muster. Vor dem Fahrer prangt das Multifunktions-Sportlenkrad, Dachhimmel und Seitenverkleidungen sind in schwarz gehalten. Das Infotainmentsystem Composition Media hat ein 6,5-Zoll-Display. Neben dem Schalthebel für das Sechsgang-DSG-Getriebe liegen die Tasten für die verschiedenen Fahrmodi. Möchte man sportlich unterwegs sein, so drückt der Fahrer den GTE-Knopf und schon greift das Aggregat auf alle Kraftreserven zu und unterstützt den Verbrenner mit dem E-Motor. Gleichzeitig ertönt ein sportlicher Auspuffklang, der mit einem Soundaktuator erzeugt wird.

Wählt der Fahrer mittels Knopfdruck den E-Mode, so ist er abgasfrei und nahezu geräuschlos bis maximal 130 km/h unterwegs. Wer überwiegend Kurzstrecke fährt, kann theoretisch wochenlang im "E-Mode" rein elektrisch und damit emissionsfrei fahren, denn wann immer das Fahrpedal losgelassen wird, setzt die Rekuperation die Bewegungsenergie in Strom um. Das geschieht auch beim leichtem Bremsen.

Eine "Hold"-Funktion kann die vorhandene elektrische Energie im Akku "einfrieren". So ist sie später, zum Beispiel in einem für Verbrennungsmotoren gesperrten Innenstadtbereich, wieder einsetzbar. Wird die aus 96 Zellen und mit einer Betriebsspannung zwischen 250 und 400 Volt arbeitende Lithium-Ionen-Batterie an der Haushaltssteckdose wieder aufgeladen, muss mit bis zu vier Stunden Ladezeit gerechnet werden. Schneller geht es an einer so genannten Wallbox oder an einer öffentlichen Ladestation, wo zwei Stunden und 15 Minuten zu veranschlagen sind. Die Ladebuchse liegt an der Front des Fahrzeugs und ist unter dem VW-Logo verborgen.

Mit der Vorstellung des GTE-Modells, das ab Dezember in den Handel kommt, sind nun alle derzeit relevanten Antriebsarten in einer Baureihe versammelt. Golf-Käufer haben die Wahl zwischen Benzin-, Diesel-, Erdgas-, Elektro- und dem Plug-In-Hybridantrieb. Nur eines ist der Golf GTE nicht - ein Sonderangebot. Mit einem Grundpreis von 36 900 Euro steht er in der Preisliste. Dafür bietet er einige Ausstattungsdetails, die es bei anderen Modellen nur als kostenpflichtige Extras gibt.