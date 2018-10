Von Daniel Hund

Heidelberg. Los ging alles bereits vor einer halben Ewigkeit. 1954 war’s, als Alfa Romeo die erste Giulietta auf die Straßen schickte. Sie gefiel schon damals, wirkte elegant, war unverwechselbar. Also der Beginn einer Erfolgsgeschichte? Nicht ganz. Schwere wirtschaftliche Zeiten erforderten harte Einschnitte. So war nach der zweiten Generation erst mal Schluss. Ab 1985 befand sich die Giulietta im Dornröschenschlaf, ehe sie 2010 wieder wachgeküsst wurde.

Hintergrund Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDm 16V Hubraum (ccm): 1368 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 195 Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 10,2 Maximales Drehmoment (Nm): 320 Leergewicht (kg): 1395 Kofferraumvolumen (l): [+] Lesen Sie mehr Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDm 16V Hubraum (ccm): 1368 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 195 Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 10,2 Maximales Drehmoment (Nm): 320 Leergewicht (kg): 1395 Kofferraumvolumen (l): 350 Tankinhalt (l): 60 CO2-Emission (g/km): 99 Wendekreis (m): 10,9 RNZ-Testverbrauch (l): 4,4 Preis (Euro): 27.790

Seitdem ist die dritte Auflage am Start. Und die wurde Anfang 2016 etwas aufgehübscht. Hand angelegt wurde vor allem an der Front, am Gesicht der Giulietta. Der Kühlergrill mit hexagonalem Gitter wirkt nun sportlicher und hat einen hohen Wiedererkennungswert. Auch die vorderen Stoßfänger wurden überarbeitet. Neu sind zudem die abgedunkelten Scheinwerfermasken.

Das Ziel der Modellpflege ist klar, die Kleine soll näher an ihre große Schwester Giulia heranrücken. Die hat Alfa Romeo zum neuen Flagschiff der Traditionsmarke auserkoren. Dementsprechend rollt sie auch an: In der Topversion der Giulia werkeln 510 PS unter der Haube. Ein 3.0 Liter V6 mit Biturbo-Aufladung sorgt dafür.

Zurück zur Giulietta. Die ist maximal mit 240 Pferdestärken unterwegs. Die RNZ wählte kürzlich aber eine andere Variante. Einen Diesel mit vergleichsweise zarten 120 PS, der das Doppelkupplungsgetriebe TCT an Bord hat. Was den so interessant macht? Die Italiener preisen ihren neuen Turbodiesel 1.6 JTDm mit einem Durchschnittsverbrauch von gerade mal 3,9 Litern auf 100 Kilometern an. Eine echte Ansage, die sich nicht ganz bestätigte, rings um Heidelberg waren es 4,4 Liter. Was ebenfalls ein Topwert ist, gerade weil die Giulietta fast ausschließlich durch die Mannheimer und Heidelberger Innenstadt gescheucht wurde.

Noch einen Tick sparsamer dürfte es werden, wenn man in den manuellen Schaltmodus wechselt. Lenkrad-Schaltwippen machen es möglich. Und wer es noch genauer wissen will, der hat sogar einen kleinen "Besserwisser" dabei, der einem quasi permanent auf die Finger beziehungsweise auf die Füße schaut. Gemeint ist das Diagnoseprogramm ecodrive. Es zeichnet das Fahrverhalten des Denkers und Lenkers auf und gibt Ratschläge wie der noch ökonomischer unterwegs ein kann.

Erstaunlich war auch, wie schnell 120 PS machen können: Der Turbolader sorgt bereits bei niedrigen Drehzahlen für einen ordentlichen Durchzug. Die Endgeschwindigkeit liegt bei 195 km/h. Demnach ist man auch für die Autobahn bestens gerüstet.

Modernste Konnektivität bietet das Infotainment-System UConnect. Die Funktion "Live" gibt es als App bei Google oder Apple. Zudem kann der Online-Service von TomTom (Navigation) genutzt werden. Fehlen dürfen heutzutage da aber natürlich auch nicht die Netzwerke von Facebook und Twitter - Alfa Romeo hat’s berücksichtigt.

Fazit: Die Giulietta kann in der Kompaktklasse durchaus als der Hingucker bezeichnet werden. Das Design ist anders, hebt sich ab. Vorbehalte gab es häufig wegen der Motoren. Der neue 120 PS starke Diesel hinterließ bei den Testfahrten einen guten Eindruck. Durchzugsstark und sparsam ist man mit ihm unterwegs.