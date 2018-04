Von Daniel Hund

Heidelberg. Dicke Schneeflocken, klirrende Kälte. Kaum war das Jahr 2016 abgehakt, setzte er ein, der Winter. Vor allem Autofahrer, die täglich im vorderen Odenwald unterwegs sind, um zwischen Arbeitsplatz und Wohnsitz zu pendeln, mussten sich mitunter auf eine Rutschpartie einstellen. Nachts sowieso. Dann, wenn auch die fleißigen Helfer in ihren Schneeschiebern und Streufahrzeugen mal eine wohlverdiente Pause einlegen.

Nissan X-Trail 1.6 dCI 4x4 Motor: 1,6-Liter-Vierzylinder-Turbodiesel mit 130 PS; Maximales Drehmoment: 320 Nm bei 1750/min; 0 bis 100 km/h: 10,5 s; Höchstgeschwindigkeit: 188 km/h; RNZ-Testverbrauch: 5,9 Liter/100 km; CO2-Emissionen: 129 g/km; Antrieb: Allrad. Länge/Breite/Höhe/Radstand (m): 4,64/1,82/1,70/2,71; Bodenfreiheit: 210 mm; Kofferraumvolumen: 550 l bis 1 982 l; Leergewicht: 1500 bis 1610 kg; Zuladung: 470 kg; Anhängelast: 2000 kg; Preis: ab 32.630 Euro.

Ein zuverlässiger fahrbarer Untersatz ist da Gold wert. Der Nissan X-Trail ist so einer. Dank Allradantrieb nahm er die Strecke von Schriesheim über Wilhelmsfeld bis nach Heiligkreuzsteinach im Sturm. Spielend leicht bahnte er sich seinen Weg durch die geschlossene Schneedecke und umkurvte dabei auch mehrere andere, liegen gebliebene Fahrzeuge, um die sich der ADAC kümmerte.

Motorisierungen gibt es mehrere. Die RNZ war mit dem kleinen Diesel unterwegs. Einem 130 PS starken Selbstzünder. Stimmt, im ersten Moment hört sich das für einen solchen Koloss nicht nach sonderlich viel an. Doch das täuscht. Ist man erst mal ins Rollen gekommen, wird der X-Trail ordentlich angeschoben.

Und das erfreulicherweise auch noch auf äußerst günstige Art und Weise. Gerade mal 5,9 Liter genehmigte sich der Japaner während der Testfahrten. Das ist ein Topwert, der trotz vieler Kilometer durch die Mannheimer und Heidelberger Innenstadt erreicht wurde.

Die ersten X-Trails rollten 2001 vom Band. Damals war er noch einer mit Ecken und Kanten, ein Oldschool-Geländegänger. Mittlerweile - wir sind seit 2014 bei der dritten Generation angekommen - liegt er voll im Trend. Kantig war mal, jetzt ist rund Trumpf. Eben genau so wie man sich einen SUV der Neuzeit vorstellt. Eines, mit dem man sowohl bei der Shopping-Tour in der City als auch auf verschachtelten Schotterpisten eine gute Figur macht. Ähnlich wie mit seinem kleinen Bruder, dem Qashqai.

Kleiner Bruder passt hier übrigens sehr gut, denn wem der Qashqai einen Tick zu klein ist, für den ist der X-Trail quasi maßgeschneidert. Reichlich Platz gibt es im Innenraum. Vorne und hinten wird einem das Reisen leicht gemacht. In der zweiten Reihe lässt sich die Sitzbank längs verschieben. Selbst zu siebt kann man sich auf den Weg machen. Nämlich dann, wenn die beiden Notsitze in der dritten Reihe aufgeklappt werden. Komfortabel sind die aber nicht. Für kurze Fahrten jedoch ausreichend.

In der Regel wird die dritte Sitzreihe aber ohnehin kaum zum Vorschein kommen, weil der Kofferraum anderweitig genutzt wird. Platz gibt es im Gepäckraum zuhauf. Im Vergleich zum Qashqai sowieso, was aber auch nicht überrascht. Schließlich ist der kleine Bruder an die 30 Zentimeter kürzer.

Und wie sieht’s nun im Gelände aus? Kann man einen Ausritt über Stock und Stein riskieren, oder läuft man Gefahr im Matsch und Schlamm zu versinken. Kurze Antwort: Der X-Trail kann es auch abseits befestigter Pisten. Mit dem optionalen Allradantrieb ohnehin. Wobei nicht alle vier Räder permanent im Einsatz sind. Die Hinterachse schaltet sich zu, wenn es Probleme gibt. Wem das zu wenig ist, der kann sich per Drehrad jedoch auch in einen dauerhaften Allrad-Modus switchen.

> Fazit: Der Nissan X-Trail bietet einige Vorzüge. Viel Platz, wenig Verbrauch und ein ansprechendes Äußeres. Preislich liegt er deutlich unter deutschen Premiumprodukten und ist somit im Allrad-Segment eine echte Alternative. Mängel sind nur schwer zu finden. Bis auf das Navi, das bringt einen zwar ans Ziel, lässt aber in Sachen Präzision Wünsche offen.