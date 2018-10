Von Mathias Lillge

München. Für alles, was bärig Leistung und saftige Preise verspricht, hat Audi seine Quattro GmbH. Die sitzt in Neckarsulm.Über das Schicksal der Firma entscheiden aber längst nicht mehr deutsche Kunden, sondern PS-Verliebte weltweit - wie die steigende Zahl an Auslieferungen belegt.

Es ist erst wenige Monate her, da erregte der RS6 Avant Aufsehen. Der Hochgeschwindigkeits-Laster hat jetzt ein Schrägheck-Pendant bekommen, das eine Frage zum wiederholten Mal aufwirft: Braucht man ein Auto mit 560 PS außerhalb der Rennstrecke? Nicht wirklich - aber es könnte doch schick sein. Vorausgesetzt, es ist zumindest ein wenig komfortabel. Doch häufiger sind Leistung, Eleganz und Komfort Tugenden, die im Automobilbau nicht Hand in Hand gehen. PS-Boliden ähnelten meist Asphalt-Flundern; eleganten Limousinen dagegen fehlte das sportive Handling.

Mit dem Coupé RS7 will Audi diese selbst definierte Lücke schließen. Das neue Modell entstand auf Basis des A7; das Modell RS6 gab es bisher nur als Avant. Äußerlich ähnelt das neue Sportmodell stark der eher braven A-Serien-Limousine. Kein Wunder, wurde doch bis auf Front- und Heckschürze und die Seitenschweller die komplette Karosserie vom A7 übernommen. Jedoch schlägt unter der Motorhaube das Herz eines Leistungssportlers. Der doppelt aufgeladene V8-TFSI-Motor mit vier Litern Hubraum entwickelt die Kraft von 560 PS - bei einem Drehmoment von 700 Nm; verfügbar zwischen 1700 und 5500 Umdrehungen.

Serienmäßig mit einem achtstufigen Automatikgetriebe gekoppelt, können damit - sofern man das dazu nötige Dynamikpaket mitbestellt - bis zu 305 km/h erreicht werden. Laut Audi soll der RS7 in 3,8 Sekunden die 100 km/h erreichen.

Für die Märkte in Übersee

Das sind Werte, die jenen gute Argumente liefern, die für bestimmte Sportwagen die Waffenscheinpflicht einführen möchten. Beim Fahrtest entpuppte sich das Sportcoupé trotz der rennstreckentauglichen Werte aber als ausgesprochen alltagstauglich. Sowohl vorn als auch im Fond sitzt man bequem. Die Kofferklappe öffnet weit, der Kofferraum ist üppig - es gibt sogar eine Durchladevorrichtung. Aber das Interieur verrät den Sportler - Sportsitze sind serienmäßig verbaut - die Form des Lenkrades stammt aus dem Rennsport. Zusätzlich bietet die Quattro GmbH diverse Individualisierungsmöglichkeiten, die jeden noch so dicken Geldbeutel zu schmälern in der Lage sind.

Mit den serienmäßig angebotenen Audi-Systemen Drive-select und der elektronisch geregelten Luftfederung lässt sich das Fahrzeug von komfortabel bis sportlich abstimmen, wobei die spürbare Spreizung dieser Einstellungen im normalen Fahrbetrieb nur geringe Unterschiede spüren lässt. Nach Druck auf den Startknopf in der Mittelkonsole dringt nur ein leises Grummeln des V8 ins Innere. Mit dem Audi-System cylinder on demand werden bei geringem Leistungsbedarf vier Brennräume des V8-Motors stillgelegt. Das Umschalten in beide Richtungen ist kaum zu spüren.

Dafür jedoch umso deutlicher Interaktionen am Gaspedal. Bereits leichteres Tippen beschleunigt den RS7 zügig; bei einem Kickdown wird man von den 560 PS jedoch gnadenlos in die Sportsitze genagelt. Das Drehmoment von 700 Nm treibt den RS7 gewaltig vorwärts - und nun klingt auch endlich deutlicher Sportler-Sound ins Innere.

Durch die lang ausgelegte achte Stufe des Getriebes lässt es sich auch entspannt mit geringer Drehzahl cruisen - unter 12,2 Liter konnte der Durst jedoch bei den Testfahrten nicht gezügelt werden. Der offizielle Wert beträgt 9,8 Liter im Durchschnitt. Der Einstiegspreis liegt bei 113 000 Euro - also beileibe kein Schnäppchen.

Bisher konnte Audi 2013 insgesamt rund 15 000 RS-Modelle verkaufen. Im vierten Quartal 2013 will Audi mit der Auslieferung des RS7 an die Händler beginnen. Insgeheim schielen die Ingolstädter respektive Neckarsulmer mit dem neuen RS7-Schlachtschiff jedoch auf die Märkte in Übersee: Insbesondere in Nordamerika und in China soll der neue RS7 Sportback punkten. Um dort neben dem "Made in Germany" - mit dem man ja in Sachen Wertarbeit mit den anderen großen deutschen Markenherstellern im selben Teich schwimmt - noch das "Made by Audi" in die Waagschale der Käufergunst werfen zu können, zieht man in der Herstellung noch ein zusätzliches Ass aus dem Ärmel.

Jeder RS7 wird nach einer Vorfertigung direkt bei Audi anschließend im (geheimnisvollen) Block B6 der Quattro GmbH in Neckarsulm im Manufakturbetrieb komplettiert. Nach der Montage von Front- und Heckschürze sowie den Seitenschwellern wird das komplette Auto in mehreren Stufen in Betrieb genommen und umfangreich geprüft. Erst dann geht das Auto an den Kunden - quasi als ein Unikat.