Von Daniel Hund

Heidelberg. Er ist klein, er ist hübsch anzusehen und er ist vor allem eins: richtig schnell. Mit dem Leon 2.0 TDI FR hat Seat ganze Arbeit geleistet. Entstanden ist ein Flitzer, der universell einsetzbar ist: Soll es mal zügig gehen, sorgen die 184 Diesel-PS auf der Autobahn für reichlich Vortrieb. Ist hingegen eher Shoppen angesagt, entpuppt er sich als perfektes Stadtauto. Klein und wendig, ideal für jede Parklücke - auch ohne Rückfahrkamera, dafür aber mit einem Parkassistenten.

Doch der Reihe nach. Innen ist alles an seinem Platz. Aufgeräumt könnte man sagen. Sofort fallen einem die schicken Ledersitze ins Auge. Schwarz sind die, mit roter Außennaht. Echter Rennsport-Look. Und sie halten, was sie versprechen: Der Halt ist perfekt. Da ist kein Rutschen, kein Wackeln, wie festgenagelt fühlt man sich. Zudem gibt's beim Top-Diesel noch einiges obendrauf, auf das viele Verkehrsteilnehmer heutzutage nur noch ungern verzichten wollen: Einen Tempomaten, eine Freisprechanlage, ein Multimediasystem mit Fünf-Zoll-Touchscreen-Bildschirm und acht Lautsprechern.

Zurück zum perfekten Seitenhalt. Der ist von Vorteil. Denn der Motor hat es in sich. Die Vierzylinder-Maschine setzt 380 Newtonmeter frei. Richtig, ein beachtlicher Wert für ein Auto, das rund 1,3 Tonnen auf die Waage bringt. Vor allem ab 1400 Umdrehungen geht die Post ab. Wobei der Fahrer stets die Kontrolle behält, was auch an der linear verlaufenden Leistungsentfaltung liegt. Lediglich beim Anfahren kann es anfangs zu leichtem Herzrasen kommen. Denn wer hier zu sehr auf die Tube drückt, der kann selbst bei trockener Fahrbahn ins Rutschen kommen. Doch ein Problem ist das nicht wirklich: Traktionskontrolle heißt das Zauberwort. Sie bügelt alles wieder aus. Vehement und mit Nachdruck.

So weit so gut. Nun zu etwas, das so manchen positiven Testbericht schnell einen negativen Touch gibt: der Verbrauch. Seat gibt hier einen verlockenden Mittelwert an. Unter fünf Litern soll der liegen. Ein Traum - wenn's denn stimmt. Und im RNZ-Test stimmte er nicht, bewegte sich aber immer noch in einem Topbereich. Exakt 5,5 Liter Dieselkraftstoff genehmigte sich der fesche Spanier rings um Heidelberg im Durchschnitt. Und das, obwohl es mitunter durchaus zügig vorwärts ging. Unter anderem nachts in Richtung Karlsruhe, als die Höchstgeschwindigkeit von 228 km/h mehrfach geknackt wurde.

Natürlich geht Seat auch noch mit anderen Motoren auf Kundenfang. Es stehen fünf Benzin-Vierzylindermotoren mit einem Leistungsbogen zwischen 86 PS und 180 PS zur Auswahl. Sowie vier Diesel-Vierzylinder-Tiebwerke, die sich zwischen 90 und eben den 184 PS einpendeln.

Fazit: Seat bietet mit dem Leon SC in der Diesel-Topmotisierung ein interessantes Fahrzeug an. Egal ob in der Stadt oder auf der Autobahn, mit ihm macht man überall eine gute Figur. Ein Spaßmobil, das für 26.860 Euro zu haben ist. Manchen ist das sicher zu viel Geld, vergleichbares zu einem günstigeren Preis ist derzeit aber nur schwer zu finden.