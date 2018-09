Von Daniel Hund

Heidelberg. "Was ist denn das für einer? Ein Fünfer oder ein Sechser?" Die Dame an der Tankstellenkasse wirkt leicht irritiert, als sie das fragt und die Zapfsäule Nummer drei anvisiert. "Der ist ja riesig", zuckt sie grinsend mit den Schultern. Und schiebt schnell nach: "Sicher braucht der auch eine ganze Menge Sprit."

Was die freundliche Dame da so interessiert, ist ein X6 aus dem Hause BMW. Und nein, der Verbrauch hält sich in Grenzen - dazu später mehr. Es ist ein Diesel. Bei dem aber zugegebenermaßen nicht unbedingt nur das Sparen im Vordergrund steht, sondern eben auch der Spaßfaktor.

Es handelt sich um einen X6 M50d. Ein Modell, das man noch nicht allzu häufig auf deutschen Straßen sieht. Laune bereitet er in allen Straßenlagen: Auf der Autobahn laufruhig und bei Bedarf antrittsschnell, auf kurvigem Untergrund mit perfekter Straßenlage - auch bei höheren Geschwindigkeiten.

Möglich wird das durch einen Motor der Extraklasse. M50d, das heißt 381 PS, das heißt 740 Newtonmeter und das heißt auch, dass unter der Motorhaube eine dreistufige Turboaufladung schlummert. Und wird die erstmal losgelassen, wird das Gaspedal in Richtung Bodenblech gedrückt, geht es in 5,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Ein Wert, der die M-Gene des Diesel-Geschosses eindrucksvoll unterstreicht, der auch einem reinrassigen Sportwagen alle Ehre machen würde. Und der ist der X6 rein äußerlich nicht wirklich. Seine Maße: 4,88 Meter ist er lang und 1,98 Meter breit. Also eher ein Brecher als ein windschnittiger Gleiter. Zudem bringt er 2,2 Tonnen auf die Waage. Eckdaten, die beidrucken. Die ihn zu einem echten Blickfang werden lassen.

Wobei nicht jedem gefällt, was er da sieht. Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Beim X6 sowieso. Bedeutet: Entweder man ist Feuer und Flamme oder rümpft die Nase. Zu protzig, sei er, sagen die einen. Andere schwören hingegen auf seine Rundungen, seine mächtige Erscheinung. Gerade von hinten, wenn man sich beispielsweise an der Ampel hinter ihm einreiht, gleicht er einer Wand. Unverwüstlich und stark.

Und wie fährt er sich? Auf der Autobahn schwebt der Fahrer förmlich von A nach B. Fast lautlos verläuft die Reise mit dem Tri-Turbo-Renner. Und durchaus auch sparsam - wenn man das denn will. Im RNZ-Test pendelte sich der Riese bei 8,2 Litern ein. Bei dosierter Fahrweise wohlgemerkt. Ohne Zwischensprints, ohne Geschwindigkeiten jenseits der 160 km/h. Rund 400 Kilometer spulte er so ab.

So viel zur Hinfahrt, bleibt der Rückweg. Der verlief anders. Schneller - dort wo es ging zumindest. Besonders auffällig dabei: Der X6 weckte den Tiger in so manchem anderen Verkehrsteilnehmer. Viele wollten einfach nur vorbei, machten sich einen Spaß aus der X6-Jagd, einem der Flaggschiffe der Bayrischen Motoren Werke. Für die meisten war es jedoch eine niederschmetternde Erfahrung. Denn auch Riesen können rennen, sprinten. Imposant war's, mit welcher Power sich das Schwergewicht in Richtung der 250-km/h-Grenze bewegte. Auch das altbekannte "Turbo-Loch", das insbesondere Verfechter eines großen Hubraums immer wieder als Kritikpunkt anführen, sucht man beim X6 M50d vergeblich. Sobald Gas gegeben wird, folgt eine Reaktion. Eine, die einen in den Sitz drückt.

Zum Innenraum: Drinnen geht es edel zu, aber nicht übertrieben. Da ist vor allem eins: Leder. Und Sitze, mit denen BMW eine optimale Mischung aus Luxus und Sportlichkeit bereit stellt. Ebenfalls an Bord: Alles, was das Komfortherz begehrt. Kamerasysteme, Head-Up Display, Aktive Geschwindigkeitsregelung, Speedlimit-Information und, und, und ...

Gestartet wird das X6-Vergnügen ab 62 500 Euro. Dafür gibt es den 30d mit 245 Pferdestärken. Für den M50d sind noch einige Euros mehr fällig. Genauer: 86 700 Euro.

> Fazit: Beim X6 M50d überwiegen die Vorteile. Das Fahrwerk ist komfortabel, das Handling nahezu perfekt und die Lenkung könnte präziser kaum sein. Vor allem Leute, die gerne im Rampenlicht stehen, werden auf ihre Kosten kommen. Nachteilig wirkt sich hingegen das Platzangebot auf der Rückbank aus. Gemeint sind allerdings nicht die Beine, vielmehr der Kopf. Mitfahrer über 1,90 Meter werden es merken.