Von Claus Weber

Heidelberg. Kleiner Wagen ganz groß - das ist der Renault Clio Grandtour. Ja, Sie haben richtig gelesen: Den Clio gibt's tatsächlich als Kombi. Bisher war der Franzose den meisten wohl nur als kleiner Straßenflitzer ein Begriff. Doch es gibt ihn auch als richtigen Lastesel. Das neue Modell sieht dabei sogar noch schicker aus als sein Vorgänger.

Um gut 20 Zentimeter ist der Grandtour länger als die viertürige Limousine und misst stolze 4,27 Meter. Das schafft Platz für 443 Liter Gepäck, davon 90 Liter, die sich in einem Extrafach unter dem Kofferraumboden verstecken lassen.

Einpacken ist beim Grandtour ganz einfach: Die Ladekante ist angenehm niedrig. Und der Stauraum lässt sich mit wenigen Handgriffen auf 1380 Liter vergrößern, in dem man die Rückbank umlegt, die im Verhältnis 40:60 teilbar ist. Mit dem Grandtour lassen sich sogar sperrige Gegenstände transportieren. Bei manchen Ausstattungsvarianten lässt sich die Rückenlehne des Beifahrersitzes komplett nach vorne umklappen - und die Ladelänge auf 2,48 Meter vergrößern.

Die Dachlinie des Grandtour fällt sanfter ab als die der Limousine. Das sieht zwar sportlich elegant aus, hat aber den Nachteil, dass die hinteren Fenster klein ausfallen und die Sicht seitlich nach hinten beeinträchtigen. Eines der wenigen Mankos, die auffallen. Auffällig unauffällig sind die Griffe in den Fondtüren - sie sind neben den Fenstern versteckt.

Den Grandtour gibt es mit fünf Motorvarianten: Drei Benzinern mit 74, 90 und seit kurzem auch mit 120 PS und zwei Dieseln mit 75 und 90 Pferdestärken. Wir testeten das 75-PS-Diesel-Modell. Es erwies sich als recht durchzugsstark und sehr flott - und dennoch sparsam im Verbrauch. Das liege auch daran, erklärt der Hersteller, dass der Kombi serienmäßig mit einer Start-Stop-Automatik ausgerüstet ist und - ebenso wie der Fünftürer - je nach Motorisierung um bis zu 100 Kilogramm leichter wurde, was den Verbrauch um 20 Prozent reduziere. Allerdings kamen wir beim Test bei weitem nicht an die 3,6 Liter Durchschnittsverbrauch heran, die der Diesel auf 100 Kilometer schlucken soll. Es war fast ein Liter mehr. Die beiden kleinen Benzinermotoren sollen zwischen 4,5 und 5,5 Litern Sprit pro 100 Kilometern liegen.

In seinem Segment - als Kombiversion eines Kleinwagens - tritt der Renault Grandtour in Konkurrenz zum Skoda Fabia Combi, Seat Ibiza ST und dem schon etwas älteren Peugeot 207 SW. Im vergangenen Jahr, war zu erfahren, wurden allerdings nur 40.000 Autos dieses Segments an den Mann oder die Frau gebracht, das Vorgängermodell des Renault hatte daran nur einen Anteil von zehn Prozent. Mit dem neuen Grandtour sollte sich die Zahl sicher steigern lassen.

Zumal der Wagen auch innen sehr schick und hochwertig ausgestattet ist und allerhand technischen Schnickschnack bietet. Neben dem digitalen Tacho zum Beispiel mit einem Multimediasystem mit Touchscreen in der Mittelkonsole, das neben dem Radio auch Navigation, Telefon, Multimedia und Fahrzeuginformationen sowie eine Vielzahl von Apps beinhaltet.