Von Daniel Hund

Heidelberg. Einordnen kann ihn nicht jeder. So wie der Mann an der Tankstelle. Der in Anzug und Krawatte. "Das ist ja eine schöne Auspuffanlage. Wenn er jetzt auch noch PS-mäßig etwas unter der Haube hätte, wäre es ein echt schönes Auto." Sagt es mit einem abwertenden Grinsen und steigt in seinen BMW. Wohlgemerkt einen 520d - also alles nur kein PS-Monster.

Egal, als Fahrer eines Lexus RC F nimmt man so etwas mit einem Schmunzeln zur Kenntnis. Man steht souverän darüber, thront quasi über dem Verkehr. Denn die Leistung ist ja da. Im Überfluss sogar. Satte 477 Pferdestärken warten nur darauf, los gelassen zu werden. Ein Kandidat für die linke Spur, das ist er. Eingefangen wird der Überflieger aus Japan erst bei 270 km/h. Das Jagdrevier ist jedenfalls klar abgesteckt. Er soll die Platzhirsche ärgern. Die kleinen Schnellen von BMW, Audi und Mercedes. Genauer den M3, den RS5 und den C63.

Hintergrund Technische Daten des Lexus RC F Motor, Bauart: V8

Hubraum (ccm): 4969

Leistung (PS): 477

Maximales Drehmoment (Nm): 530

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 270

Beschleunigung von 0 - 100 km/h (s): 4,5

Antrieb: Hinterradantrieb

Leergewicht (kg): 1840

Gepäckraum (l): 366

Länge (mm): 4705

Tankinhalt (l): 66

Gefeilt wurde am RC F dort, wo man das im Land des Lächelns eben so tut: Auf dem traditionsreichen Fuji Speedway. Daher auch das "F" im Namenszug, das bei Lexus für die sportlichen Modellvarianten steht. Für den Vortrieb sorgt ein V8-Aggregat mit 5,0 Litern Hubraum. Es ist übrigens das leistungsstärkste Paket, das Lexus je auf die Straße geschickt hat. Mit seinem Achtgang SPDS-Getriebe (Sports Direct Shift) rast der RC F in 4,5 Sekunden auf Landstraßen-Tempo. Von 80 auf 120 km/h geht’s in 3,7 Sekunden. Ein echter Vollblutsportler also.

Zum Sound: Akustisch kommt er eher dezent daher. Ist der Startknopf erstmal gedrückt, wummert er leise, aber kraftvoll vor sich hin. Den typischen V8-Brechersound gibt es erst später, so ungefähr ab 3000 Umdrehungen. Dann wird aus dem Flüsterer ein Brüller. Und kaum ist der "Krach" da, drückt es die Insassen in die Sitze. Die 530 Newtonmeter lassen grüßen.

Und auch optisch ist es eines dieser Autos, die in den Kult-Blockbustern von "The Fast and the Furious" problemlos eine Hauptrolle übernehmen könnten. Das Dach, die Motorhaube und der elektrisch ausfahrbare Heckspoiler sind aus Karbon. Das verpasst dem Über-Sauger aus Fernost den Feinschliff. Dazu dann noch dieser Kühlergrill, so groß und mächtig, dass er bereits auf eine Entfernung von 200 Metern die Blicke magisch anzieht. Womit wir wieder bei der Auspuffanlage wären. Die ist nämlich definitiv anders. Anstatt nebeneinander blubbern die Rohre paarweise übereinander. Zwei links, zwei rechts.

In Sachen Verbrauch spricht Lexus von einem Mittelwert von 10,8 Litern. Bei den RNZ-Testfahrten war der nicht zu halten. Unter 11,6 Litern war das Sportcoupé nicht zu bewegen. Wobei: Wer Vorzugsweise im Eco-Modus von A nach B tuckert, kann ihn vielleicht doch knacken. Im Sport S+ aber nicht. Insgesamt stehen dem Denker und Lenker vier verschiedene Fahr-Programme zur Verfügung. Neben den bereits genannten, gibt es da noch den Normal- und den Sport S-Modus.

Fazit: Wer ein sportliches Alltagsgefährt sucht, das höchsten Ansprüchen gerecht wird, der könnte mit dem Lexus RC F glücklich werden. Die Fahrdynamik ist spitze, die Lenkung präzise. Zudem parkt dann ein echter Exot in der heimischen Garage, den nicht jeder hat. Einziges Manko: Mit seinen knapp zwei Tonnen ist er sicher kein Leichtgewicht.