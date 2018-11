Von Daniel Hund

Heidelberg. Es gibt Leute, die schauen beim Autokauf vor allem auf eins: den Antrieb. Und für sie kommt diesbezüglich eigentlich auch nur einer in Frage: einer mit Allrad. Nicht weil es heutzutage schick ist, so einen in der Garage stehen zu haben, nein, sondern weil sie die Vierrad-Power brauchen. Gerade im Winter, wenn es draußen schneit und mitunter spiegelglatt ist. Auch rings um Heidelberg, beispielsweise rauf in Richtung Wilhelmsfeld oder im angrenzenden Odenwald, kann ein Allradantrieb eine große Hilfe sein.

Die Angebotspalette ist hier mittlerweile riesig. Fast jeder Hersteller hat sie heutzutage im Programm. Doch Allrad ist eben nicht gleich Allrad. Ein Autobauer, der sein Handwerk in diesem Segment versteht, ist Subaru. Für die Firma aus Fernost gilt: Erfahrung macht den Meister. Die Japaner basteln in dieser Sparte schon seit Jahrzehnten, begeistern durch einen knackigen Antritt.

Hintergrund HintergrundSubaru Legacy Kombi 2.5

Motor: 4-Zylinder-Boxermotor

Leistung (PS): 173

Antriebsrat: Allradantrieb

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 205

Beschleunigung (s): 9,8

Testverbrauch (l): 7,9

CO2-Wert (g/km): 168

Leergewicht (kg): 1519

Testwagenpreis (Euro): 42.200

Beim Legacy Kombi ist das nicht anders. Wobei der hierzulande noch ein Exot ist. Die direkte Konkurrenz, vor allem der VW Passat Variant, der Opel Insignia Tourer oder der Ford Mondeo Kombi, macht ihm das Leben schwer. Warum eigentlich? Der Hauptgrund ist wahrscheinlich der, dass es deutsche Marken sind. Denn überlegen sind sie dem Legacy nicht.

Der kann nämlich viel, bietet einiges und das bereits zu einem Einstiegspreis von 32.200 Euro. Das Testfahrzeug, das die RNZ rings um Heidelberg zu Testzwecken von Ampel zu Ampel scheuchte, war exakt 10.000 Euro teurer. Es war ein 2.5i Comfort Lineartronic. Ein Benziner mit 173 Pferdestärken, mit einem Vierzylinder-Boxermotor.

Und der hat eigentlich alles an Bord, was heutzutage dazu gehören sollte: Eine Berganfahrhilfe, einen Bremsassistenten, eine elektronische Parkbremse, Kopfairbags vorne und hinten sowie das stufenlose Automatik-Getriebe Lineartronic.

Zum Motor: Der schnurrt so, wie ein Boxermotor eben schnurrt. Fast geräuschlos gleitet man von A nach B, über Landstraßen, aber auch in der Stadt, mitten in der Rush Hour. Und wer es mal zügig will, der ist mit den 173 PS bestens versorgt. Kurze Zwischensprints sind für den Legacy ein Kinderspiel.

Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 205 km/h erreicht. Besonders beeindruckend dabei: Windgeräusche sind selbst bei Topspeed nicht zu vernehmen. Auf kurvigen Untergrund wären wir dann wieder beim Allradantrieb, der erzeugt - beispielsweise im Odenwald - viel Spaß.

Nun zum Verbrauch: Subaru gibt hier einen Mittelwert von 7,3 Litern an. Und der wurde im RNZ-Test leicht überboten. 7,9 Liter waren es da. Richtig, kein Topwert, eher guter Durchschnitt. Eine Start-Stopp-Automatik könnte allerdings sicherlich dabei helfen, den Schnitt noch etwas weiter nach unten zudrücken.

Rein äußerlich tritt der Legacy eher dezent auf. Da sind keine Schnörkel, keine auffälligen Linien. Richtig zeitlos wirkt er. Was bei einem Auto, bei dem vor allem auf eine lange Laufleistung wert gelegt wird, sicher kein Nachteil ist.

> Fazit: Wer auf der Suche nach einem zuverlässigen Familienauto ist, der sollte den Legacy Kombi in die nähere Auswahl miteinbeziehen. Dass auf ihn Verlass ist, belegt zudem auch ein Blick in die Mängel- und Pannenstatistik des ADAC.