Heidelberg. (wac) Der L200 gilt zu Recht als Arbeitstier: Inzwischen rollt die fünfte Generation durch die Welt, aktuell gibt es sie als Sondermodell in zweifacher Ausführung. Getauft wurde die schicke Variante auf den Namen "Diamant Edition", den Antrieb übernimmt generell der große Vierzylinder mit 181 PS. Los geht’s ab 33.390 Euro.

Damit liegt das Sondermodell zwar 7100 Euro über dem L200-Basismodell und 4900 Euro über der günstigsten Ausführung mit Doppelkabine. Doch dafür wird auch ordentlich was geboten, und damit ist nicht nur der große Motor hinter der deutlich aufgewerteten Front gemeint. Wo der Vorgänger noch rundlich und beinahe verspielt daherkam, da setzt der Neue auf kernige Formen. Und das gefällt gerade auch Gewerbetreibenden, die rund 90 Prozent der Kundschaft stellen - und mit dem Firmenfahrzeug auch immer ein Statement abgeben.

Die beiden "Diamant Editionen" dürften den L200 nun aber auch für Privatleute interessanter machen - was nicht heißen soll, dass man sich im Gewerbe nicht auch über die matt-schwarzen 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, eine Bluetooth-Schnittstelle, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbare Außenspiegel oder eine Klimaautomatik freuen würde. Indes ist es nun aber so, dass im Gewerbe vor allem die "TCO" gilt, das steht für "Total Cost of Ownership", der Begriff wurde aus der IT-Welt entlehnt. Mit anderen Worten: Es zählt, was unterm Strich steht, im Gewerbe ist ein L200 ein Werkzeug auf Rädern, ein Werkzeug, mit dem Geld verdient wird.

Und hierbei kommen eben auch Fragen nach den Wartungsintervallen ins Spiel, wobei Mitsubishi zum Beispiel mit der neuen Dauerfüllung im Automatikgetriebe - ehedem musste die Suppe alle 80.000 Kilometer gewechselt werden - punkten kann oder dem Umstieg auf eine Steuerkette für den Ventiltrieb. Außerdem gilt eine Garantie von fünf Jahren oder 100.000 Kilometern.

Okay, das gilt für alle L200 - kehren wir wieder zum Diamantchen zurück, dem weiterhin eine Berganfahrhilfe oder eine sinnvolle Laderaumbeschichtung aus schwarzem Polyurethan gegönnt wurde. Schön wären hier jetzt noch zusätzliche Zurrösen im unteren Bereich des Ladeabteils. Ansonsten sollte man noch den Spurhalteassistenten oder den Tempomat erwähnen, während das ebenfalls mattschwarze Folien-Design an der "Dynamic Shield-Front" und die Kotflügelverbreiterungen rein der Optik dienen, und den großen Auftritt des immerhin 5,3 Meter langen Allradlers gekonnt untermalen.

Passend dazu setzt man im Falle des "Sonder-Diamanten" wie schon erwähnt auf den größeren der beiden 2,4 Liter großen Vierender. Also 181 statt 154 PS, und ein maximales Drehmoment von 430 statt 380 Newtonmetern, das standardmäßig von einem Sechsgang-Schaltgetriebe verwaltet wird. Gönnt man sich diese Variante der "Diamant Edition", ist man mit 33.390 Euro dabei.

Wer indes in Sachen Antrieb und Komfort das volle Programm buchen möchte, der darf sich für 39.790 Euro ein "+" gönnen, Kennzeichen der Topversion "Diamant Edition+ 2.4 DI-D+ 4WD" mit sechsstufiger Automatik, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Navi, Digitalradio, Scheinwerfer samt integriertem LED-Tagfahrlicht, Ledersitzen und Sitzheizung. Für sportiven Hochbein-Genuss schaltet man wahlweise auch mit Schaltwippen am Lenkrad - und gestartet wird natürlich mit dem links sitzenden Knöpfchen. Nur für den Fall, dass man mal eben einen Start nach "Le Mans-Manier" hinlegen möchte.

Spaß bei Seite, der L200 in kein Rennwagen, sondern ein Arbeiter, und deshalb dürfte die zulässige Anhängerlast von bis zu 3,1 Tonnen vielen Kunden wichtiger sein als die Maximalgeschwindigkeit von 177 km/h.

Technische Daten (Mitsubishi L200 Doppelkabine): Leergewicht: 1895 bis 1950 Kilo, Zuladung: 935-960 Kilo, 6-Gang-Schaltgetr., elektronisch gesteuerte Fünf-Stufen-Automatik INVECS II (auch mit Lenkrad-Schaltwippen), permanenter Allradantrieb „Super Select 4WD-II“ (Vorderachsantrieb abschaltbar); Allradantrieb „Easy Select 4WD“ (Vorderachsantrieb zuschaltbar bis 100 km/h); je nach Variante sperrbares Hinterachsdifferenzial (100 Prozent); elektronische Stabilitätskontrolle, Traktionskontrolle und Gespannstabilisierung serienmäßig, 2,4-Liter-Vierzylinder-Turbodiesel mit 154/181 PS und 380/430 Nm., CO2: 169 bis 189 g/km, Vmax: 169 bis 179 km/h, Testverbrauch „Diamant Edition+ 2.4 DI-D+4WD“ mit 181 PS: 8,6 Liter. Preise: 26.290 bis 40.290 Euro; Sondermodell „Diamant Edition“: 33.390 Euro, Sondermodell „Diamant Edition+“: 39.790 Euro