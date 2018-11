Von Klaus Welzel

Was für Maße: 115, 3,7, 99. Mercedes stellt mit der neuen C-Klasse alle Mittelklassewagen auf dem Genfer Autosalon in den Schatten. Und nicht nur dort. Der kleinste Dieselmotor (von Renault übernommen) bringt es auf 136 PS, verbraucht dabei nur 3,7 Liter und stößt lediglich 99 Gramm CO2 pro Kilometer aus. Das ist nicht nur politisch oberkorrekt, sondern auch freundlich gegenüber dem Geldbeutel der Kunden. Einstiegspreis: 33.558 Euro.

Klein ist sexy - lautete in diesem Jahr die passende Devise am Lac Leman, wo bis einschließlich morgen die Europapremieren des Jahres gezeigt werden. 100 neue Modelle aller Hersteller konkurrieren um die Gunst der Besucher. Und während in früheren Jahren das Gemotze der Fachbesucher über zu viel PS-Protze die gute Laune bei der Frühjahrsschau beeinträchtigte, bleibt 2014 nur die Kritik, dass sich kein Automobilhersteller auf neue alternative Antriebe einlässt. Wobei man sagen muss: Die Kunden tun es ja auch nicht.

Stattdessen Downsizing bei den Motoren, erneut beim Material und zum Teil auch bei der Ausstattung. Angereichert wird die neue Bescheidenheit zudem mit ein paar Studien, die nur dann gebaut werden, wenn sich genügend Interessierte finden. Beim VW XL 1 war das der Fall. Der Vollelektroniker bietet zwei Mitfahrern Platz - mit Weltraumkapselgefühl. Die Flügeltüren schließen seltsamerweise mechanisch, während der kleine Stadtflitzer ansonsten auf Elektronik pur setzt. Statt Außenspiegeln gibt es in den Türen eingearbeitet zwei kleine Bildschirme, die das Geschehen hinter dem Fahrzeug ablichten (kleines Foto). Auf dem Autosalon musste man Schlange stehen - wie sonst nur bei Sportwagen - um das futuristische Gefährt von innen kennenzulernen.

Auch Mini blickt in die Zukunft und bietet mit einem neuen Vorserienfahrzeug des Clubman einen Ausblick darauf, wie Autos aussehen, die nicht mehr mit PS prahlen: Mondän. Das auf 4,22 Meter verlängerte Gefährt ist nur noch einen Zentimeter kürzer als der neue Jeep Renegade. Blau gekalktes Eschenholz wirbt im Innenraum um Aufmerksamkeit, unterbrochen von platiniertem Silber, das Schalter und Lüftungsumrandungen ziert. Unterm Dach sorgt Tweed-Stoff für die richtige Kuschelatmosphäre - doch auf die Frage, wann die eigentliche Serie folge, heißt es lapidar: "Das wissen wir noch nicht".

Wie immer in Genf: Es wird renommiert. Gezeigt, was alles möglich wäre. Mittlerweile Vieles. Türen öffnen sich nicht nur nach vorne oder oben, sondern auch nach hinten, wodurch eine deutlich komfortablere Einstiegssituation geschaffen wird.

Großes Manko: Der Automarkt ist längst komplett globalisiert. Beim Design haben sich die Vorgaben aus Asien und den USA durchgesetzt. Falten und Knicke dominieren die Karosserien. Ob Mercedes, BMW oder Audi: Die Fahrzeuge sehen meist aus wie Schlitten aus einem Science-Fiction-Film. Unter den deutschen Herstellern lässt sich immerhin Porsche die Rundungen und Kurven nicht austreiben. Selbst der Macan verzichtet als kleiner Bruder des Geländefahrzeugs Cayenne auf allzu strenge Linien. Mit 400 PS bringt es der jüngste Zuffenhausener in 4,8 Sekunden auf 100 Stundenkilometer und pustet dabei 8,9 Liter Benzin durch den Motor - der Diesel agiert entsprechend sparsamer, doch unter 216 Gram CO2 bei 5,9 Liter Verbrauch schafft er es auch nicht.

Zum Publikumsmagneten auf dem Porsche-Stand brachte es allerdings der neue Targa 4S, der es trotz aller Sportlichkeit immerhin auf 8,7 Liter und 204 Gramm CO2 bringt. Wem das viel oder gar sehr viel vorkommt, der sollte beim gegenüberliegenden Stand von Bugatti lieber die Augen schließen. Der Veyron 16.4 Sport Vitesse schafft es mit seinem Acht-Liter-Motor in 2,6 Sekunden von 0 auf 100. Bei 410?km/h Spitzengeschwindigkeit wäre theoretisch Schluss. Bei diesen Daten wirkt dann der Verbrauch von 14,9 Litern (innerorts: 37,2) fast noch sparsam - die 539 Gramm CO2 schreckten übrigens gleich drei Kunden in Genf nicht davor, die 2,18 Millionen Euro an Anschaffungskosten hinzulegen. Der 1200 PS starke Sportwagen ist damit ausverkauft. Die nächste Ausführung präsentiert Bugatti im April in Shanghai.

Solche Ausrutscher nach oben gehören zum Genfer Autosalon wie der Mont Blanc zum Aussichtspanaroma der Stadt. Die Masse jedoch wird - wie eingangs erwähnt - durch alltagstaugliche oder günstige Modelle gemacht. Audi etwa wirft seinen schnittigen TT für 30.000 Euro auf den Markt. Und Toyota - immer noch Weltmarktführer - bietet mit den baugleichen Kleinwagen Peugeot 108, Citroën C1 und Toyota Aygo gleich drei Preiszwerge von knapp 10.000 Euro. Auch wenn nicht jeder Entwurf überzeugt: Das ist sehr viel Auto für wenig Geld.