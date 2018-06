Ein Mann hält am 17.01.2015 bei der Reisemesse CMT in Stuttgart (Baden-Württemberg) im Innern eines Knaus Sun TI 700 MEG Reisemobils ein Tablet in den Händen. Mit der Software Knaus smartCI, die auf dem Tablet zu sehen ist, lassen sich verschiedene Parameter des Wohnmobils, wie beispielsweise das Licht, die Temperatur, die Wasserstände in den Tanks und die Klimaanlage ablesen und teilweise steuern. Foto: Marijan Murat/dpa