Von Daniel Hund

Heidelberg. Es gibt da so eine Filmreihe, die die Kinokassen nun schon seit über 13 Jahren klingeln lässt. Mittlerweile flimmerten schon sechs Teile über die Leinwände, in denen sich alles um Autos dreht. Schnelle, getunte, nicht alltägliche Autos. Solche, die auffallen. Na, welche Hollywood-Blockbuster könnten wohl gemeint sein? Richtig, es kann sich eigentlich nur um die "The Fast and the Furious"-Reihe handeln. Hintergrund Details

Subaru WRX STI

Hubraum (ccm): 2457

Leistung (PS): 300

Maximales Drehmoment (Nm): 407

Antriebsart: Allradantrieb

Höchstgeschwindigkeit km/h (s): 255

Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 5,2

RNZ-Testverbrauch (l): 11,8

CO2-Emission (g/km): 242

Kofferraumvolumen (l): 460

Leergewicht (kg): 1500

Startpreis (Euro): 41.900



Die RNZ war kürzlich in einem Geschoss unterwegs, das dort locker für eine Hauptrolle in Frage käme: der Subaru WRX STI. Die Rallye-Legende, der Kurvenstar, das Flügelmonster. Ein Fahrzeug, das man fahren muss, um es zu verstehen. Denn anders als bei vielen aufgemotzten Konkurrenten ist der Japaner keine Mogelpackung. Schein und Sein ergänzen sich perfekt. Fahrspaß wird groß geschrieben. Kilometer für Kilometer, Kurve für Kurve. Wie ein Brett liegt die Allrad-Rakete auf der Straße.

Doch der Reihe nach: Das Erfolgsgeheimnis schlummert unter der Haube. Es ist ein 2,5-Liter-16v-Turbo-Triebwerk, das 300 PS und ein maximales Drehmoment von 407 Newtonmeter ermöglicht. In 5,2 Sekunden schießt der WRX von 0 auf 100 km/h. Beendet ist der Vortrieb des Boxermotors erst bei 255 km/h.

So viel zur Theorie, die Praxis ruft: Die Sonne scheint, der Wind weht, der Asphalt ist trocken - besser könnten die Voraussetzungen für einen kurzen Abstecher auf die Autobahn kaum sein. Also dann: Sonnenbrille auf, erster Gang rein - ab dafür. Wummernd geht es los. Erst langsam, gemütlich, bis, ja bis die Geschwindigkeitsbegrenzung fällt. Und mit ihr fällt auch der Fahrer - nämlich zurück in seinen Sitz. Wie festgenagelt fühlt man sich plötzlich, erdrückt von der unglaublichen Kraft des Boxermotors. Irgendwie schwer vorstellbar, dass hier "nur" 300 Pferdestärken arbeiten.

Doch bei all dem Dauergrinsen auf der Autobahn, sein wahres Potenzial entfaltet er vor allem auf kurvigem Terrain. Und da ist Heidelberg ja klar im Vorteil: Im Odenwald geht's hoch und runter, von Kurve zu Kurve. Die mag er besonders: Dort, wo man mit anderen Autos vehement in die Eisen steigen muss, um nicht im Unterholz zu landen, schlängelt er sich mit Leichtigkeit und ohne Bremsen durch. Wie auf Schienen eben.

Kurzum: Der WRX STI macht es seinem Denker und Lenker leicht. Denn bei all der Power, die Kontrolle ist immer da. Selbst in kniffligen Fahrlagen ist der WRX ein zuverlässiger Partner. Und genau das war es auch, was sich die Su- baru-Ingenieure auf die Fahnen geschrieben hatten, als sie dem neuen STI Leben einhauchten. Entstanden ist ein Wagen, der genau so reagiert, wie es sein Fahrer wünscht.

Drei verschiedene Fahrprogramme stehen zur Verfügung. Der "Intelligent-Modus": Hier wird das Drehmoment sanfter aufgebaut, was sich gerade im Stadtverkehr vorteilhaft auswirkt. Der "Sport-Modus": Mit ihm steigt das Drehmoment möglichst linear im Verhältnis zur Gaspedalstellung auf. Und der "Sport-Sharp-Modus": Hier geht es richtig vorwärts. Schon ein kurzes Antippen des Gaspedals reicht, um der Rennsemmel aus Fernost Flügel zu verleihen.

Zum Verbrauch: Rings um Heidelberg genehmigte sich der WRX 11,8 Liter im Durchschnitt. Das ist kein Topwert, aber bei so viel Fahrspaß auch zu verschmerzen.

> Fazit: Mit dem WRX STI hat Subaru eine Sportskanone im Angebot, die sich auf der linken Spur und im kurvigen Terrain pudelwohl fühlt. Gleichzeitig ist sie aber auch voll alltagstauglich. Vier Personen finden problemlos Platz. Und für alle, die der gigantische Heckspoiler abschreckt: Subaru bietet sein Geschoss auch ohne Flügel an. Aber mal ehrlich: Irgendwie gehört der doch einfach dazu.