Prag. (mid) Ansprechendes Design, hoher Komfort, viel Platz und gute Qualität zum günstigen Preis - schon mit derzeitigen Superb zeigte Skoda, was in der Mittelklasse möglich ist. Die dritte Generation verspricht, in allen Disziplinen besser zu werden. Ihr Flaggschiff hat die tschechische VW-Tochter in Prag enthüllt.

So manchem Konkurrenten dürfte bereits mulmig werden, wenn er schon den Namen "Superb" hört. Grund zur Sorge besteht durchaus. Denn was die Tschechen mit ihrer neuen Limousine auf die Räder gestellt haben, hat das Zeug, zum Maßstab in der Mittelklasse zu werden. Der neue Superb zeigt eindrucksvoller denn je, wie guter Automobilbau funktioniert und wie man langfristig Erfolg hat: mit zeitlosem Design, hoher Funktionalität und Qualität, mit sparsamen Motoren, moderner Elektronik und klassenbestem Raumangebot. Und nicht zuletzt mit einem Preis, bei dem der Kunde das Gefühl hat, auch viel Gegenwert zu bekommen. Der neue Superb startet bei rund 24 500 Euro und wird ab Juni beim Händler stehen.

Der leicht biedere Touch des Vorgängers ist verflogen. Breiter und gleichzeitig flacher steht der neue Superb auf seinen Rädern. Ein Resultat des konzernweiten modularen Querbaukastens. Design-Chef Jozef Kaban schaffte es zudem, der Limousine gute Proportionen, rasierklingenscharfe Kanten und eine sportliche Silhouette mit auf den Weg zu geben. Der Superb wirkt reduziert und dennoch emotional. Keine schlechten Voraussetzungen, um Kunden in die Verkaufsräume zu locken. Die dürften auch nicht enttäuscht werden, sobald sie hinter dem Lenkrad Platz nehmen.

Das Cockpit des Superb hat Premium-Qualität. Zeitloses und klares Design treffen auf präzise Verarbeitung, angenehme Materialien und einfache Bedienung. Dazu kommen ein großzügiges Raumgefühl, eine sehr gute Sitzposition und jede Menge Ablagen. Mit 4,86 m bleibt der Superb so lang wie der Vorgänger, bietet aber 80 mm mehr Radstand und dadurch deutlich mehr Bewegungsfreiheit im Fond, und dies selbst mit der coupéförmigen Dachlinie. "Wir haben doppelt so viel Beinfreiheit wie der nächstbeste Wettbewerber", verspricht Skodas Vorstandsschef Winfried Vahland.

Auch im Kofferraum wollen die Tschechen erneut Bestmarken setzen. Hinter der riesigen Heckklappe, die man von außen nicht als solche wahrnimmt, verbirgt sich ein üppiges Gepäckabteil von 625 Litern Volumen, 30 Liter mehr als beim Vorgänger. Werden dann noch die Rücksitzlehnen umgeklappt, sollen bis zu 1 760 Liter hineinpassen. Rekord im Segment. Das schaffen manche Kombis nicht. Optional ist sogar die Beifahrerlehne umklappbar. Dann passen bis zu drei Meter lange Gegenstände in die Limousine.

Beim Superb handelt es sich um eine komplette Neukonstruktion. Die Entwicklung hat auf einem weißen Blatt Papier begonnen. Es wundert nicht, dass die Limousine nicht nur 75 kg leichter wurde, sondern dass Skoda auch die alten Antriebe ausmustert und es geschafft hat, in der Spitze bis zu 30 Prozent weniger Verbrauch zu realisieren.

Verantwortlich dafür sind in erster Linie moderne Vierzylinder-Turbo-Aggregate. Zum Marktstart hat der Kunde die Wahl unter fünf Benzinern mit Leistungen von 92 kW/125 PS bis 206 kW/280 PS und drei Dieselmotoren mit 88 kW/120 PS bis 140 kW/190 PS. Mit Ausnahme des Basis-Benziners stehen für alle Aggregate Doppelkupplungsgetriebe zur Verfügung. Die jeweils zwei stärksten Benziner und Diesel können auch mit Allradantrieb kombiniert werden. Die detaillierten Verbrauchsangaben gibt Skoda erst im März auf der Messepremiere in Genf bekannt, verrät aber schon so viel: Der Superb GreenLine kommt auf 3,7 Liter Diesel und 95 Gramm CO2.

Weil die VW-Tochter auf den neu entwickelten Infotainment- und Elektronikbaukasten der Wolfsburger Mutter zurückgreifen kann, hält modernste Technik Einzug. Bei den Assistenzsystemen stehen unter anderem Rückfahrkamera, Verkehrszeichen-Erkennung, Abstandsradar mit Stop&-Go-Funktion im Stau, Spurhaltung, Toter-Winkel-Warner, Ausparkwarner und Frontassist mit City-Notbremsfunktion in der Preisliste. Der Superb bietet LTE-Verbindung, WLAN-Hotspot und Smartphone-Spiegelung für Android und Apple-Geräte. Ab 2016 lassen sich die mobilen Geräte sogar induktiv laden.

Skoda wäre nicht Skoda, würde man dem Kunden nicht ein ganzes Bündel an pfiffigen Ideen für den Alltag bieten. "Simply clever" heißt das bei den Tschechen. Zu den netten Kleinigkeiten zählen die elektrische Heckklappe, die sich mit einem Fußschwenk öffnen lässt, die beiden Regenschirmfächer in den vorderen Türen, die drahtlos beheizbare Frontscheibe, die Aufnahmen für 1,5-Liter-Flaschen in den Türverkleidungen, der Eiskratzer in der Tankklappe oder die herausnehmbare LED-Magnetleuchte im Kofferraum.