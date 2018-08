Von Daniel Hund

Stuttgart. Wer sich auf die Suche nach den ultimativen Super-Flitzern begibt, der kommt an einem Autobauer aus Stuttgart zwangsläufig nicht vorbei. Porsche natürlich. Der 911er ist Kult. Ein Kurvenräuber vor dem Herrn. Aber es geht auch noch einen Tick sportlicher. Es gibt nämlich Konkurrenz aus dem eigenen Stall. Den Cayman GT4. Die Über-Sportskanone. Selbst Porsche gerät bei ihm ins Schwärmen, spricht von einem Schritt über die Grenze, rüber auf die andere Seite des Zauns. Rauf auf die Rundstrecke.

Richtig, das sind Sätze, die Lust auf mehr machen. Den Bleifuß unruhig hin und her wippen lassen. Die RNZ testete die Cayman-Rakete kürzlich. Dieses 385 PS starke Ungetüm, das gerade mal etwas mehr als 1,3 Tonnen auf die Waage bringt. Die Eckdaten: Auf Landstraßentempo geht’s in 4,4 Sekunden, die 200 km/h fallen nach 14,5 Sekunden. Beendet ist der Adrenalin-Kick bei 295 km/h.

Hintergrund Porsche Cayman GT4 Hubraum (ccm): 3800 Zylinderzahl: 6 Motorlage: Mittelmotor Leistung (PS): 385 Maximales Drehmoment (Nm): 420 Leergewicht (kg): 1340 Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 4,4 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 295 RNZ-Testverbrauch (l): 10,7 CO2-Emission (g/km): 238 Preis (Euro): 85 776

Rein optisch ist der GT4 schnell identifiziert. Mit diesem Heck sowieso. Dort hat Porsche - wie bei seinen GT-Modellen üblich - einen fetten feststehenden Flügel verankert. Respekt flößt der ein, vermittelt Rennsport-Feeling im Straßenverkehr. Ein Hingucker sind auch die größeren, vorderen Lufteinlässe.

So viel zum wuchtigen Erscheinungsbild, weiter mit dem Innenraum: Einsteigen und los fahren ist nämlich nicht - erstmal umschauen. Das erste breite Grinsen lässt dann auch nicht lange auf sich warten: In der Mitte thront eine Handschaltung. Erinnerungen an die guten alten Zeiten werden wach. Wobei die Oldschool-Variante schon einen klitzekleinen Nachteil mit sich bringt: Sie kostet Zeit, einen Wimpernschlag zumindest. Mit Doppelkupplungsgetriebe (PDK) wäre das gute Stück noch schneller. Laut Porsche wohl rund Zweizehntel-Sekunden. Es darf jedoch kein falscher Eindruck entstehen: Das Schaltgetriebe ist mehr als gelungen. Die Wege sind kurz und direkt. Ansonsten gilt beim GT4: weniger ist mehr. Nicht mal Türgriffe hat er. Nur Laschen. Frei nach dem Motto: Gewicht ist alles. Denn wer leicht ist, braucht keine "tausend" Pferdestärken unter der Haube, um schnell zu sein.

Und wie fährt sich der Schwabenpfeil nun? Kurze Antwort: beeindruckend. Die längere Version: Die Präzision, mit der sich der GT4 über den Asphalt jagen lässt, ist atemberaubend. Er liegt wie ein Brett auf der Straße. Im vorderen Odenwald fühlte er sich pudelwohl. Kurven sind seine Lieblingsspeise. Gierig verschlingt sie der GT4. Ein echter Nimmersatt. Einer der Hauptgründe für die perfekte Straßenlage ist der Mittelmotor. Mit ihm ist eine optimale Gewichtsverteilung garantiert. Zum Vergleich: Beim großen Bruder, dem 911er, sorgt ein Heckmotor für Vortrieb. Was ihn leichter ausbrechen lässt.

Kommen wir zu etwas, das bei einem Vollblut-Sportler einfach dazu gehört: dem Sound. Klingen und scheppern muss es. Und keine Angst, genau das tut der GT4 auch. Wobei er im mittleren Drehzahlbereich auch fast geräuschlos bewegt werden kann. Doch der Reihe nach. Schon beim Umdrehen des Schlüssels zeigt er sein Temperament. Fauchend macht er sich bemerkbar. In den frühen Morgenstunden kann es da auch schon mal Ärger mit dem Nachbarn geben. Langschläferfreundlich ist er nicht. Ist man dann erstmal unterwegs, erfreut man sich rasch am Porsche typischen Sauger-Röcheln. Und wer es noch einen Tick derber mag, der wird ab und an in den Sportmodus wechseln. Dann gibt es richtig was auf die Ohren. Sobald in einen niedrigeren Gang geschaltet wird, meldet sich das Zwischengas zu "Wort". Ein Knalleffekt.

> Fazit: Der GT4 ist eine Wucht, ein Rennauto mit Straßenzulassung. Der Spaßfaktor ist groß. Wer einen besitzt, holt ihn sicher auch deshalb, weil er ihm ab und zu auf der Rennstrecke die Sporen geben will. Dafür hat Porsche ihn perfekt konstruiert. Der Mittelmotor macht ihn für jedermann gut beherrschbar. Abstriche muss man in Sachen Komfort und technischem Schnickschnack machen. Beim GT4 hat Porsche sich auf das Wesentliche konzentriert, die Sportlichkeit. Wem das zu wenig Luxus ist und unbedingt eine flache schnelle Rakete aus den Porschewerken in der heimischen Garage stehen haben möchte, der greift zum Alltagsrenner, dem altbewährten Neunelfer.