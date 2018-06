Von Daniel Hund

Heidelberg. 2016 - für Jeep ist das ein ein ganz besonderes Jahr. Eines zum Feiern. Eines, in dem stolz zurückgeblickt wird. Auf Gelände-Fahrzeuge der Extraklasse, die sowohl abseits befestigter Straßen als auch im Großstadt-Dschungel eine gute Figur machen. 2016 stand nun der 75. Geburtstag der amerikanischen Automarke an, die ursprünglich eigentlich nur für das US-Militär gedacht war. Welch enormes Standing die Marke Jeep mittlerweile längst hat, verdeutlicht die Tatsache, dass im Volksmund auch Geländegänger anderer Marken als Jeep bezeichnet werden. Erst in den letzten Jahren hat sich auch der Begriff SUV etabliert.

Jeep Cherokee 75th Anniversary Motor: Vierzylinder-Turbodiesel Hubraum (ccm): 2184 Maximale Leistung (PS): 200 Antrieb: Allrad Höchstgeschwindigkeit (km/h): 204 Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 8,5 Kofferraumvolumen (l): 412/1267 Maximale Anhängelast (kg): 2495 CO2-Emission (g/km): 150 Testverbrauch (l): 6,9 Preis (Euro): 48.775

Und wer Geburtstag hat, der lässt es in der Regel auch krachen. Jeep tut das mit mehreren Sondermodellen. Eines von ihnen ist der Cherokee. Ein Kult-Wühler, mit dem es nun schon seit 1974 durch dick und dünn geht. Früher eckig und kantig, heute rund und sportlich - so ändern sich die Zeiten. Die RNZ war kürzlich mit dem Cherokee 75th 2.2 Mjet unterwegs. 200 Diesel-PS schlummern bei ihm unter der Haube, mit denen ihm in 8,5 Sekunden der Sprint auf 100 km/h gelingt.

Das Fahrverhalten ist sehr gut. Die 2,2-Liter-Maschine hängt sofort am Gas. Gut, man wird nicht in den Sitz gedrückt, aber der Durchzug ist spürbar. Als gelungen kann diesbezüglich auch die serienmäßige Neungang-Automatik bezeichnet werden. Sie sorgt für ruckelfreie Übergänge. Das Drehmoment-Maximum ist bei 2500 Umdrehungen erreicht. Richtig, manch anderer Konkurrent beweist, dass man es auch schon deutlich früher knacken kann. Doch beim Cherokee macht sich das nicht nachteilig bemerkbar, da auch schon ab 1500 Umdrehungen ordentlich Power freigesetzt wird.

Optisch ist die Jubiläumsedition schnell identifiziert. An der Fahrertür prangt eine Plakette mit 75-Jahre-Schriftzug, die sich wegen ihrer knalligen Farbgebung deutlich vom schicken olivegrünen Lack, Jeep nennt ihn "Recon Green", abhebt. Ebenfalls auffällig sind die bronzefarbenen Akzente, die an den Rädern, der Dachreling, dem Stoßfänger und dem Kühlergrill gesetzt wurden.

Gesessen wird auf schwarzem Nappaleder, das mit orangefarbenen Nähten verziert wurde. Zusammen ergibt das ein edles Ambiente. Ein Luxus, auf den man gerade an heißen Sommertagen gerne zurückgreift, sind die klimatisierten Sitze, die achtfach elektrisch verstellbar sind.

Weiter mit dem Verbrauch: Jeep spricht bei seinem Allradler von einem Durchschnittswert von 5,7 Litern. In der Praxis war der nicht zu erreichen. Während der RNZ-Testfahrten pendelte sich das Geburtstagskind bei 6,9 Litern ein.

Fazit: Mit der Jubiläumsausgabe des Cherokees hat Jeep ein komfortables Lifestyle-SUV auf die Räder gestellt. Der Motor ist stark, die Ausstattung üppig. Etwas störend sind hingegen die lauten Fahrgeräusche des Diesel-Motors.