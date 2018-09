Von Daniel Hund

Heidelberg. Es ist noch gar nicht so lange her, da galten Fahrzeuge mit Dieselantrieben als Spaßbremse. Sparsam ja, aber eben nicht sportlich - so argumentierten die Kritiker. Die eingefleischten Benzin-Verfechter. Mittlerweile ist dieses Vorurteil natürlich längst überholt. Auf dem Markt tummeln sich etliche Autos, die dank einem Turbodiesel unter der Haube, wohl so ziemlich jedem Fahrer ein Lächeln ins Gesicht zaubern können. Der Golf VII GTD gehört dazu. Der ist Sportler und Sparfuchs in einem.

Hintergrund Golf GTD Motor: Vierzylinder Diesel Hubraum (ccm): 1984 Leistung (PS): 184 Maximales Drehmoment (Nm): 380 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 230 Beschleunigung 0-100 km/h (s): 7,5 Gewicht (kg): 1395 Antrieb: Frontantrieb RNZ-Testverbrauch (l): 5,7 CO2-Emission (g/km): 111 Preis (Euro): 30.700 Golf GTD Motor: Vierzylinder Diesel Hubraum (ccm): 1984 Leistung (PS): 184 Maximales Drehmoment (Nm): 380 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 230 Beschleunigung 0-100 km/h (s): 7,5 Gewicht (kg): 1395 Antrieb: Frontantrieb RNZ-Testverbrauch (l): 5,7 CO2-Emission (g/km): 111 Preis (Euro): 30.700

Die RNZ war mit dem kleinen Flitzer aus den Wolfsburger VW-Werken unterwegs, scheuchte ihn durch die Heidelberger Innenstadt, den vorderen Odenwald und auch ein paar hundert Kilometer über die Autobahn. Das Erstaunliche dabei: Trotz sportlicher Fahrweise begnügte sich der GTD mit 5,7 Litern, was bei einer Leistung von 184 PS sicher keine Selbstverständlichkeit ist. Volkswagen spricht gar von einem Durchschnittsverbrauch von 4,2 Litern, dem man sich bei entsprechender Fahrweise sicher annähern kann.

Rein optisch ist die Diesel-Rakete schnell identifiziert. Sie gleicht dem GTI nämlich sehr: Das schwarze Wabenmuster der Lufteinlassgitter an der Front, die vertikal ausgerichteten Nebelscheinwerfer, der größere Heckspoiler, die Lufteintrittsöffnungen im Frontspoiler - all das eint die Golf-Brüder. Trotzdem gibt es da etwas, das beide unterscheidet. Nämlich die Zierleiste im Kühlergrill. Während sie beim GTI traditionell in rot gehalten ist, setzt VW beim GTD auf einen Chrom-Look. Ein kleiner, aber eben doch feiner Unterschied, der gerade im Rückspiegel leicht zu erkennen ist.

Doch wer nun meint, dem GTD nicht unbedingt Platz machen zu müssen, der liegt falsch. Denn der hat ordentlich Dampf unter der Haube. Von 0 auf 100 km/h geht es in 7,5 Sekunden, das maximale Drehmoment liegt bei 380 Newtonmetern. Auch in Sachen Höchstgeschwindigkeit kann man nicht meckern. Sie beträgt 230 km/h und wird vom Über-Diesel im Golf-Sortiment im Sturm genommen. Überholmanöver sind so problemlos möglich. Leise und ungemein geschmeidig ist er noch dazu. Was für einen Selbstzünder eigentlich auch heutzutage noch keine Selbstverständlichkeit ist.

Zurück zum Spaßfaktor: Der ist gerade auf kurvigem Terrain groß. Als Denker und Lenker eines GTD kommt man sich so phasenweise vor wie in einem waschechten Sportwagen. Die Progressiv-Lenkung ist serienmäßig mit an Bord. Genau wie die elektronische Differenzialsperre. VW nennt sie XDS+.

Was bleibt, ist die Frage: Kann es der GTD auch mit dem GTI aufnehmen? Nicht ganz. Der ist noch einen Tick stärker, hängt noch bissiger am Gas. Bei ihm arbeiten 220 PS unter der Haube. Den Sprint auf Landstraßentempo meistert er in 6,5 Sekunden, beendet ist der Vortrieb bei 246 km/h. Auf den ersten Blick sind das sicher keine spektakulären Leistungssprünge, doch wer mal mit beiden unterwegs war, der wird den Unterschied spüren. So ballert der GTI ordentlich los, drückt einen beim Blitzstart regelrecht in die Sitze. Beim GTD geht das Ganze gesitteter zur Sache.

Der entscheidende Vorteil des Selbstzünders liegt jedoch auf der Hand: Sein Durst hält sich in Grenzen. Beim GTI, der sich vor rund zwei Jahren während der RNZ-Testfahrten rund 8,5 Liter gönnte, ist das ein wenig anders.

Fazit: Wer auf der Suche nach einem Mix aus Vernunfts- und Spaßmobil ist, der könnte mit dem Golf GTD glücklich werden. Die Gesamtabstimmung ist nahezu perfekt.