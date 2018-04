Von Daniel Hund

Heidelberg. "Das ist aber ein schönes Auto." Ein Kompliment, das man häufiger hört, wenn man mit dem Mercedes A 45 aus dem Hause AMG unterwegs ist. An der Ampel, vor dem Supermarkt, in der Rush Hour. Egal, ob Banker in der Mittagspause oder radelnder Student, der kleine Schwabenpfeil elektrisiert einfach: Der Lack anthrazit, die Alufelgen schwarz, die Bremssättel knallrot. Doch wo es Bewunderer gibt, sind meist auch die Kritiker nicht weit. Leute, die ihn belächeln. Ihn als Baby-AMG ohne echte Daseinsberechtigung abtun. Nichts Halbes und nichts Ganzes sei er.

Mercedes A 45 AMG Hubraum (cm³): 1991

Leistung (PS): 360

Maximales Drehmoment (Nm): 450

Beschleunigung 0-100 km/h (s): 4,6

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 250, abgeregelt

Testverbrauch (l): 8,1

CO2-Emissionen (g/km): 165-161

Leergewicht (kg): 1555

Preis (Euro):

Aber mal ganz ehrlich, hört sich so etwa ein Baby an? Da ist dieses Grollen, dieses Blubbern und dieses Wummern, das ihn schon ankündigt, wenn er noch gar nicht zu sehen ist, zwei Straßen weiter durch die Häuserschluchten brettert.

Der Hubraum ist klein, die Leistung riesig: Unter der Haube schlummert eine Zwei-Liter-Maschine mit vier Zylindern, die es dank Turboaufladung auf satte 360 Pferdestärken bringt. In 4,6 Sekunden ist der Einstiegs-AMG auf Landstraßen-Tempo. Sprinterqualitäten für Fortgeschrittene also.

Turboloch? Fehlanzeige! In der Rennsemmel aus Affalterbach geht es brutal vorwärts. Permanent, ohne Hänger. Erst bei 250 km/h greift die Elektronik ein. Der A 45 selbst scheint sich damit nur bedingt anfreunden zu können. Es ist förmlich spürbar, dass er mehr will und kann, darf aber nicht. Was allerdings auch sein Gutes hat. Denn gerade, wenn es draußen stürmt und der Wind fast schon orkanartig ums feine Blech pfeift, wird man im Leichtgewicht (1555 kg) auf der Überholspur schon ordentlich hin und her geschüttelt.

Rein in die gute Kiste: Da bietet AMG eigentlich alles, was heutzutage dazu gehört. Viele kleine Knöpfe lassen den Denker und Lenker sein eigenes Setup zusammenstellen. So befindet sich direkt neben dem Schalthebel beispielweise eine Taste, mit der zwischen drei Fahrstufen hin und her geswitcht werden kann: Komfort, Manuel, Sport.

Wer den Sportmodus wählt, merkt das schnell. Denn nun gibt's noch mehr auf die Ohren. Nun ist er geweckt der Tiger. Das Positive daran: Im Prollmodus befindet man sich deshalb noch lange nicht - kernig trifft es eher. Was bleibt ist die Frage: Wie schaffen es die AMG-Schrauber nur, aus vier Zylindern solch einen Sound heraus zu kitzeln. Irgendwie klingt der A 45 nämlich eher nach sechs als nach vier Zylindern!? Da geht man auch im Schwabenland ganz mit dem Trend: Eine Klappenauspuffanlage unterstützt den Lauschangriff, macht aus weniger mehr.

Sportliches Flair vermittelt auch das Cockpit: Sportlenkrad, Karboneinsätze, AMG-Instrumente, rote Zierfarbe und perfekt abgestimmte Sportsitze, die sich mustergültig an die Bedürfnisse des jeweiligen Fahrers anpassen lassen.

Fazit: Wer knapp 50.000 Euro investiert, kann sich einen A 45 in die heimische Garage stellen. Richtig, hört sich viel an. Doch ist es das wirklich? Schließlich bekommt man beim Mini-Sternenkreuzer einiges für sein Geld. Vor allem eins: Leistung. 360 PS. Bei rund 1,5 Tonnen Lebendgewicht. Macht 4,6 Sekunden von null auf hundert. Da machen ihm auf deutschen Straßen nicht allzu viele Konkurrenten etwas vor.