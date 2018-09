Von Daniel Hund

Heidelberg. Dienstagmorgen, kurz nach 10 Uhr. Eine Tagesreise steht an. Von Heidelberg nach Ingolstadt. Rund 300 Kilometer in Richtung Oberbayern. Der Tank des Audi A3 Sportback ist voll, der Bordcomputer des 2.0-Liter-TDI-Motors zeigt eine Reichweite von 720 Kilometern an. Nur 4,2 Liter Dieselkraftstoff soll er sich zudem auf 100 Kilometern genehmigen. So steht es zumindest im Hochglanz-Prospekt von Audi. Aber schreiben kann man bekanntlich viel, die Frage ist: Ist der schicke Ingolstädter wirklich so sparsam unterwegs? Hintergrund Technische Daten Hubraum (ccm): 1968

Maximale Leistung (PS): 150

Maximales Drehmoment (Nm): 340

Antriebsart: Vorderradantrieb

Getriebeart: 6-Gang-Handschaltgetriebe

Leergewicht (kg): 1380

Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1865

Gepäckraumvolumen (l): 380

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 218

Exakt 2:45 Stunden später muss man den Herren der Ringe widersprechen: Allerdings ist es Meckern auf hohem Niveau. Beim RNZ-Ausflug pendelte sich der A3 bei 5,1 Litern ein, was im Vergleich zu so manchem Konkurrenten ein Topwert ist. Und all das wohlgemerkt bei zügiger Fahrweise. Da war kein Berufsverkehr, kein Stau. Die 150-PS-Maschine konnte ihre Kraft voll entfalten. Die 200-km/h-Marke nimmt sie rasch, danach wird die Luft dann etwas dünner, ehe bei 219 km/h die Endgeschwindigkeit erreicht ist. Kurzum: Mit der 150-PS-Variante schickt Audi ein Auto auf die Straße, das sich sowohl auf der Autobahn als auch im Stadtverkehr pudelwohl fühlt.

Hin zur Optik: Auch der A3 Sportback unterstreicht, warum Audi sich seit einigen Jahren auf der Überholspur befindet und gegenüber so manchem anderen deutschen Konkurrenten in der Käufergunst mittlerweile die Nase vorne hat. So modern und doch so zeitlos kommt er daher. In Gletschereis Metallic, was es gegen einen Aufpreis gibt, ist er eine Wucht.

Der Innenraum ist perfekt verarbeitet. Das Cockpit wirkt aufgeräumt. Alles ist an seinem Platz. Und kann natürlich noch ergänzt werden. Die Extraliste ist gigantisch. Wird sie komplett abgearbeitet, bewegt man sich zwischen den Welten, switcht von der Kompaktklasse rüber in die Oberklasse. Denn auch für den A3 scheint bezüglich der Ausstattung nichts unmöglich zu sein. Ein echtes Highlight ist "Audi connect", auch die Zukunft vernetzter Mobilität genannt. Mittels eines Touchpads, das sich in der Mittelkonsole befindet, lässt sich so gut wie alles steuern: das Navi, die Musik, das Telefon. Auch Google Earth und Street View sind abrufbar und das in einer gigantischen Auflösung. Super praktisch ist auch eine Tankstellen-App, die stets auf der Suche nach der günstigsten Zapfsäule ist.

Was bleibt, ist die Frage: Muss es unbedingt der Sportback sein? Reicht nicht auch der herkömmliche Dreitürer? Das liegt an den individuellen Bedürfnissen des Käufers. Wobei der Sportback mit seinen fünf Türen deutlich praktischer und funktionaler ist. Sobald regelmäßig Kinder oder Hunde mitfahren, sowieso. Ein weiterer Vorteil des Sportbacks: Durch die beiden zusätzlichen Türen ist der Sportback sechs Zentimeter länger. Das erhöht die Beinfreiheit und erleichtert den Einstieg.

> Fazit: Der A3 Sportback überzeugt. Mit dem 2.0 TDI ist man nicht nur flott, sondern auch sparsam unterwegs. Auch in Sachen Platzangebot punktet der Fünftürer. Sowohl im Fond als auch auf den vorderen Plätzen lässt es sich bequem reisen. Echte Nachteile sind schwer zu finden. Höchstens der, dass die Extraliste mal wieder lang ist und den Preis auch schnell in die Höhe treibt. Doch genau das kennt man eben auch von der Konkurrenz.