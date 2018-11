Heidelberg. (wac) Ob Toskana oder Teutoburger Wald, ob Simbabwe oder Sauerland - seit über 60 Jahren sind Fernwehsüchtige im VW Bus auf Achse. Dabei hat sich der ideale Reisebegleiter im Laufe der Zeit vom knuddeligen Modell der Wirtschaftswunderjahre ordentlich weiterentwickelt. Wo anfangs bescheidene 24,5 PS genügten, kommen heute potente Bi-Turbo-Diesel oder Getriebe mit eingebauter "Segelautomatik" zum Einsatz. Die Preise des VW California beginnen bei 38 187 Euro.

Passend zum 25. Geburtstag des "California", wie die von der Nutzfahrzeugsparte des Volkswagenkonzerns angebotenen Campingmobile heute heißen, präsentierte VW zur aktuellen Saison den "California Edition", der das schicke Farbkonzept des "Multivan Edition25" aufnimmt, und einen Preisvorteil von rund 1000 Euro bietet. Dabei ist die Geburtstagsedition für den schlichter ausgestatteten California Beach ebenso erhältlich wie für den "Comfortline" mit Wohnmobilausbau.

Von außen erkennbar ist das Sondermodell am matt-schwarzen Dach, an den Leichtmetallrädern oder an den schwarzen Akzenten an Heck und Flanken, was gut zu den getönten Fenstern im hinteren Bereich passt. Im offiziellen Sprachgebrauch firmiert dies unter dem Begriff "Privacyverglasung", was im Falle eines Campingfahrzeugs durchaus Sinn macht. Im Innern kommt die Individualität des Sondermodells vor allem beim Comfortline zum Tragen, ist doch das gesamte Mobiliar für Kocher, Spüle, Herd und Stauraum in weißer Optik gehalten, was den Innenraum angenehm hell macht. Welch Kontrast zu den bieder-braunen Möbeln, wie sie noch in den frühen Achtzigern im VW-Camper vorherrschten!

Der traditionelle Grundriss hingegen hat sich seit 1976, als er erstmals als "Berlin-Ausbau" von Westfalia angeboten wurde, nur in Details entwickelt. Links finden sich der Kleiderschrank wie auch die Küche, unter deren Glasabdeckungen eine Spüle, ein Zweiflammen-Gaskocher und die 42 Liter messende Kompressor-Kühlbox für Reisekomfort sorgen, während man auf der umgeklappten Sitzbank ebenso schlafen kann wie im geräumigen "Himmelbett".

Die vier Plätze lassen sich zur Sitzgruppe umformen: das vordere Gestühl ist drehbar, am Küchenblock findet sich zudem ein schiebbarer Ausklapptisch, während die Standheizung bei Schmuddelwetter für Behaglichkeit sorgt. Bei Sonnenschein kommt hingegen der pfiffig in der Schiebtür verstaute Klapptisch nebst den beiden serienmäßig in der Heckklappe zu findenden Stühlen zum Einsatz. Gerade an solchen Details spürt man die Erfahrung, die im California steckt.

Die "Edition" geht mit zwei Benzinern an den Start, die 150 und 204 PS leisten, sowie mit potenten Selbstzündern, die zwischen 102 und 180 PS im Falle des mit 400 Nm voranschiebenden Bi-Turbos abliefern. Je nach Motorisierung sind Kombinationen mit einer DSG-Schaltbox und einem Allradantrieb möglich. Zudem bieten die Hannoveraner seit kurzem auch den stärksten Diesel optional mit "BlueMotion Technology" an, die aus einem Start-Stopp-System, Bremsenergierückgewinnung oder einem Tempomat besteht, was letztlich für eine Ersparnis von etwa 0,5 Litern pro 100 km sorgt. Darüber hinaus ist nun für das DSG-Getriebe auch eine Freilauf-Funktion verfügbar. Nimmt man hier den Fuß vom Gas, wird der Motor entkoppelt und im Leerlauf gehalten. Dadurch kann das Fahrzeug sparsam weiterrollen - es ist, als würde der VW segeln. Zumindest so lange, bis man beispielsweise kurz die Bremse antippt: nun wird wieder eingekuppelt, um die Bremswirkung des Motors zu nutzen.

Das pfiffige System hat einen nicht unerheblichen Suchtfaktor - was den Verbrauch bei entsprechend vorausschauender Fahrweise weiter reduziert, so dass sich selbst der stärkste, mit einem Allrad kombinierte Bi-Turbo im Reisealltag mit knapp 8,5 Litern bewegen lässt. Angesichts eines Leergewichts von rund 2,3 Tonnen ist das ein sehr akzeptabler Wert, zumal die Reichweite dank des 80 Liter messenden Tanks so bei gut 900 km liegen kann. Und das ist bei einem Auto, das zum spontanen Aufbrechen ebenso verführt wie zum spontanen Anhalten, eine feine Sache. Denn auch nach sechs Jahrzehnten, die Fernwehsüchtige nun schon im VW-Camper unterwegs sind, hat sich eines nicht geändert. Noch immer nämlich ist man dort zu Hause, wo man gerade parkt.