Von Daniel Hund

Heidelberg. Der Opel Corsa ist auf deutschen Straßen längst nicht mehr wegzudenken. Klein und schnittig ist er - und all das zu einem Preis, der ihn auch für junge Menschen interessant macht. Seit Ende letzten Jahres steht nun die fünfte Generation bei den Händlern. Die Abmessungen sind fast die gleichen geblieben. Optisch hat sich einiges getan. Moderner wirkt er nun. Der Einstiegspreis ins Benzinsortiment liegt bei knapp 12 000 Euro. Diesel-Fans sind mit 15 000 Euro dabei.

Motor: Vierzylinder-Turbobenziner Hubraum (ccm): 1598 Leistung (PS): 207 Maximales Drehmoment (Nm): 245 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 230 Beschleunigung 0 bis 100 km/h (s): 6,8 RNZ-Testverbrauch (l): 8,8 CO2-Ausstoß (g/km): 174 Antrieb: Frontantrieb Leergewicht (kg): 1293 Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1670 Kofferraumvolumen (l): 285 - 1090 Wendekreis (m): 10,6 Tankinhalt (l): 45 Preis (Euro): 24 395

Das Topmodell pendelt sich bei rund 25 000 Euro ein. Dafür gibt’s dann aber auch einiges. Zum Beispiel einen Flügel am Heck, der mächtig Eindruck macht, der bei Bedarf auch mal als mobile Getränke-Bar am Rastplatz umfunktioniert werden kann. Power hat er auch, richtig viel sogar: 207 PS schlummern beim Über-Corsa unter der Haube. Was bei einem Lebendgewicht von unter 1,3 Tonnen eine Ansage ist. Ermöglicht hat das OPC, der Tuner von Opel. Er macht aus dem Zwerg einen Giftzwerg.

Die Konkurrenz kann da nicht mithalten. Egal, ob Renault Clio RS, Seat Ibiza Cupra, Peugeot 208 GTI oder VW Polo GTI, mehr Leistung bringt keiner auf den Asphalt. Angetrieben wird die OPC-Rennsemmel von einem 1,6-Liter-Turbobenziner, der ein Drehmoment von 245 Newtonmeter freisetzt. Das Beeindruckende dabei: ein Turboloch gibt es beim Corsa nicht. Beim Fronttriebler geht die Post gleichmäßig ab. Beendet ist der Vortrieb erst bei 230 km/h. Der Sprint auf Landstraßentempo gelingt in 6,8 Sekunden.

Dass es sich um keinen Corsa von der Stange handelt, ist nicht zu übersehen. OPC hat nämlich auch optisch nachgebessert. Vor allem hinten. Dort wummern zwei dicke Auspuffrohre um die Wette. Eins links, eins rechts. Laut sind sie, aber nicht aufdringlich. Die Soundingenieure haben ganze Arbeit geleistet. Weiter mit der Front. Hier sorgt eine Hutze, die sich auf der Motorhaube befindet, für einen aggressiveren Look.

Und auch drinnen geht es sportlich zu. Platz nehmen darf man auf stylishen Ledersitzen aus dem Hause Recaro. Edel kommen die rüber und bieten einen wirklich sehr guten Seitenhalt. Was bei diesem Flitzer allerdings auch eine Grundvorausetzung ist. Das Lenkrad erinnert ein wenig an die sportlichen Modelle von Audi, denn auch im OPC-Renner ist das gute Stück nach unten hin abgeflacht. Zudem wurden im Innenraum viele weitere Details im OPC-Look aufgepeppt.

So weit, so gut, aber was ist mit dem Fahrverhalten? Bringt der Knirps seine Vorzüge auch auf die Straße? Kurze Antwort: ja. Lange Antwort: Das Fahrwerk, das im Vergleich zur vierten Generation mit verbesserten Dämpfern und Federn ausgestattet wurde, ist straff abgestimmt. Positiv wirkt sich die Sechsgang-Handschaltung aus. Knackig kann zwischen den Gängen hin und her geswitcht werden. Im Vergleich zum Serien-Corsa hat Opel die Schaltwege um 13 Prozent verkürzt, was den sportlichsten Spross im Corsa-Stall deutlich agiler macht als seine Brüder.

Zum Verbrauch: Opel beziffert ihn auf 7,5 Liter Super Plus. Was sich noch human anhört, in der Praxis aber kaum zu bestätigen war. Oder anders: Bei zügiger Fahrweise ist ein Durchschnittsverbrauch zwischen 8,5 und 9,2 Litern realistischer. Und wer sich für den Über-Corsa entscheidet, wird eher flotter unterwegs sein.

Fazit: Mit dem Corsa OPC hat Opel einen Kleinwagen im Angebot, der Rennsport-Feeling mit Alltagstauglichkeit verbindet. Der Spaßfaktor ist hoch. Negativ fällt - wenn überhaupt - der etwas höhere Verbrauch auf. Und damit auch der vergleichsweise kleine 45-Liter-Tank.