Berlin (dpa/tmn) - Wer im Jahr weniger als 10 000 Kilometer mit dem Auto fährt, sollte über Carsharing nachdenken. Darauf weist Anja Smetanin vom Verkehrsclub Deutschland hin. Das geteilte Auto macht vor allem für Nutzer Sinn, die nicht jeden Tag auf einen Wagen angewiesen sind, aber regelmäßig ein Auto brauchen - etwa für Familieneinkäufe oder Fahrten zum Sportverein.

Für Großstädter, die häufiger spontan für kurze Strecken in der Stadt ein Auto brauchen, bietet sich das freie Carsharing an: Das Auto wird irgendwo abgestellt und kann von dort wieder genutzt werden. Bezahlt wird in der Regel pro Minute. Für Bewohner der Speckgürtel bietet sich eher das stationsbasierte Carsharing an: Die Fahrer buchen den Wagen im Vorfeld für einen bestimmten Zeitraum. Das Auto steht auf einem festen Stellplatz bereit. Auf dem Land ist eher das private Carsharing etwa mit Nachbarn zu empfehlen, weil es noch nicht viele Angebote gibt.