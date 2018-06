Von Oliver Richter

Für die einen ist sie nur ein etwas behäbiges Flugzeug, für die anderen ist sie ein Mythos, ein lebendiges Stück Luftfahrtgeschichte: die Junkers Ju 52. Von ihren Fans liebevoll "Tante Ju" genannt. Kein anderes Flugzeug genießt so große Popularität, wie der dreimotorige Tiefdecker aus Dessau. Die knapp 19 Meter lange Maschine mit dem charakteristischen Wellblechdach ist das Herzstück der historischen Flotte der Lufthansa Stiftung und trägt den Namen "Berlin-Tempelhof".

Hintergrund Kennzeichen offiziell: D-CDLH, historisch: D-AQUI Baujahr: 1936 Besatzung: 4 Passagiere: 16 Triebwerk: 3 Neunzylinder-Sternmotoren Pratt & Whitney, PW 1340 S1 H1G Wasp Baumuster: Junkers Ju 52/3m Startgeschwindigkeit: 120 km/h Reisegeschwindigkeit: 190 km/h Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h Maximale Reichweite: 825 km Maximale Flugdauer: 280 Minuten Länge: 18,90 Meter Höhe: 6,10 Meter Spannweite: 29,25 Meter

80 Jahre hat die "Akwi", wie sie von den Piloten und Technikern aufgrund der historischen Kennung D-AQUI liebevoll genannt wird, auf dem Buckel. Jahre, die nicht spurlos an der betagten Dame vorbeigegangen sind. Im vergangenen Herbst wurde bei ihr ein Mittelholmbruch diagnostiziert - vergleichbar mit einem komplizierten Oberschenkelhalsbruch beim Menschen. Der Flugbetrieb wurde eingestellt. Die "Akwi" kam in den Hangar der Lufthansa-Technik nach Hamburg, wo sich nun Experten um sie kümmern. Denn, so der Wunsch der Lufthansa Group, "Tante Ju" soll ihre Fangemeinde auch noch 2036 zu ihrem 100. Geburtstag im Flug begeistern.

Schließlich ist die Akwi eine von nur noch acht (oder neun, da sind sich die Experten uneins) flugfähigen Maschinen des Typs weltweit - und das einzige, das von einer Fluggesellschaft bislang noch regelmäßig eingesetzt wurde.

Doch die Operation ist kompliziert. Für die bisherige Instandhaltung wurden bereits Ersatzteile aus anderen, fluguntüchtigen Ju 52 eingebaut. Nun aber müssen viele Teile komplett neu angefertigt werden. Da die Originalmaterialien heute nicht mehr verfügbar sind, muss ermittelt werden, welche Materialien als Ersatz infrage kommen, und wie die Teile daraus gefertigt werden können. Ein sehr zeit- und kostenintensives Unterfangen. Zudem erhält die "Grande Dame" der Lüfte noch eine aufwendige Verjüngungskur, insbesondere der Tragflächen; quasi Botox für die alte Dame. "Hinsichtlich der Qualität machen wir keine Kompromisse", betont der Vorstandschef der Lufthansa-Stiftung, Werner Knorr.

400.000 Euro lässt sich der Bund die Restaurierung der "Berlin-Tempelhof" kosten. Beglichen aus dem Denkmalschutz-Programm, schließlich wurde der Ju 52 als erstem Passagierflugzeug der Welt 2015 der Status eines beweglichen Kulturdenkmals zuerkannt. Seither klebt eine weiß-blaue Denkmalschutzplakette auf dem Rumpf der Tante Ju.

Im März 1932 hatte die dreimotorige Junkers Ju 52/3m ihren Erstflug. 120 Stundenkilometer muss die Maschine schnell sein, um abheben zu können. Kurioserweise war es eine Ju 52 für eine bolivianische Fluggesellschaft, die bereits 1931 Flugzeuge dieses Typs geordert hatte. Die "Deutsche Luft Hansa AG", wie sich das 1926 gegründete Unternehmen damals nannte, erhielt ihre erste Ju 52/3m im Mai 1932.

Wenig später rankten sich bereits die ersten Legenden um das Flugzeug. Bereits bei einem Probeflug kam es zu einer Beinahe-Katastrophe. Auf dem Heimweg nach Berlin am 29. Juli 1932 rammte die Junkers bei München ein Schulflugzeug. Das Schulflugzeug stieß im Steigflug gegen das linke Fahrwerk, der linke Motor der Ju 52 wurde fast abgerissen, der Flügel war beschädigt und der Rumpf hatte große Löcher. Der Flugschüler kam ums Leben.

Dem Ju-Kapitän und seinem Mechaniker gelang es aber, das Flugzeug und die Passagiere - unter ihnen der Direktor der Lufthansa, Erhard Milch - auf einem Kornfeld notzulanden. Der Mythos Ju 52 war geboren - und Hugo Junkers stieg mit ihr über Jahre hinweg zum erfolgreichsten Verkehrsflugzeugproduzenten der Welt auf. 25 Länder nutzten die Ju als Verkehrsflugzeug und Militärtransporter. Rund 5000 Maschinen wurden gebaut - die weitaus meisten waren bei der deutschen Luftwaffe im Einsatz. Die Ju überzeugte besonders wegen ihrer niedrigen Landegeschwindigkeit von nur 106 Stundenkilometern und ihrer technischen Zuverlässigkeit.

Bei Fluggästen war die Maschine beliebt, weil sie hohen Komfort bot und sich durch einen sicheren Betrieb auszeichnete. Auch schwierigste Strecken über die Alpen oder die Anden wurden mit der Ju 52 gemeistert. Da die Maschine über keine Druckkabine verfügte, aber auch Flughöhen von über 3000 Metern geflogen wurden, gab es für die Insassen Sauerstoffmasken. Außerdem war die Kabine mit einer Heizung ausgestattet. Zur Information der Passagiere gab es ein Bordinformationssystem mit Höhenmesser und Thermometer sowie ausgelegte Flugkarten.

Hintergrund Hugo Junkers wurde am 3. Februar 1859 in Rheydt (NRW) als drittes von sieben Kindern geboren. Seine Eltern waren wohlhabend, der Vater war Unternehmer. Die Kinder wuchsen mit guter Bildung und in finanzieller Unabhängigkeit auf. Erste berufliche Schritte: Nach Abitur und Studium in Berlin und Aachen (Maschinenbau) gründete Junkers 1895 in Dessau die Firma Junkers & Co. und war bis 1932 Eigentümer. Anfänglich als Konstrukteur von Gasthermen bekannt, entwickelte Junkers als Hochschullehrer und Forscher, Ingenieur und Unternehmer grundlegende Erkenntnisse im Flugzeugbau, wie Ganzmetallbau und gewellte Struktur. Daneben stellte sein Konzern Flugmotoren her. Rückschläge: Junckers gründete die Fluggesellschaft Junkers Luftverkehr AG, die 1926 aufgrund finanzieller Schwierigkeiten und auf Druck der Reichsregierung mit dem Deutschen Aero Lloyd zur Luft Hansa fusionierte. Infolge der Weltwirtschaftskrise gerieten die Werke 1932 in finanzielle Schwierigkeiten. Da er als Demokrat und Pazifist den Nationalsozialisten im Wege stand, wurde er 1933 enteignet und erhielt Stadtverbot für Dessau. Er wurde gezwungen, die Leitung seiner Werke aufzugeben und sich zurückzuziehen. Zwei Jahre später, genau an seinem 76. Geburtstag, starb er in Gauting (Oberbayern) und wurde in München begraben. lex

Hugo Junkers, Gründer der Firma Junkers & Co. und der Fluggesellschaft Junkers Luftverkehr AG.

Am 6. April 1936 erlebte die "Akwi", damals noch unter dem Namen "Fritz Simon", ihren Jungfernflug. Zwei Monate lang flog sie für die "Luft Hansa" von Berlin-Tempelhof zu Städten in ganz Europa. Ihr "Vater" Hugo Junkers erlebte das nicht mehr. Der liberale Unternehmer, den die Nazis wenige Monate nach der Machtergreifung im Jahr 1933 enteignet hatten, war ein Jahr zuvor gestorben (siehe Hintergrund).

Im Juni 1936 ging die Maschine nach Norwegen und flog vier Jahre lang unter dem Namen "Falken" über Fjorde. Im Zweiten Weltkrieg kam sie - nach der deutschen Besetzung Norwegens 1940 - als Kriegsbeute zurück nach Deutschland. Hier war sie bis 1945 bei der Luftwaffe und der Lufthansa im Einsatz.

Nach Kriegsende erhielt Norwegen die Maschine zurück. Als "Askeladden" (Aschenputtel) flog sie zwölf Jahre lang wieder über Fjorde und Wälder, bevor sie 1957 nach Ecuador aufbrach. Dort versorgte sie als "Amazonas" Ölbohrcamps im Urwald oder transportierte neben Passagieren auch die ein oder andere Ziegenherde.

1962 schien das Aus für die "Tante Ju" gekommen zu sein. Abgestellt am Rande des Flughafens in Quito (Ecuador) schien der Wind und Wetter ausgesetzten Dame in ihrem Wellblechgewand der langsame Korrosionstod schon sicher. Doch 1969 entdeckte ein Amerikaner das ramponierte Flugzeug und ließ es, notdürftig repariert, 1970 von einem wagemutigen Piloten in die USA fliegen. Wieder zum Leben erweckt, drehte die "Ju" hier unter dem Namen "Iron Annie" auf Luftfahrtveranstaltungen ihre Runden. 1984 kaufte die Lufthansa die weit gereiste Lady zurück.

Lange dauerte der Flug von Florida über Labrador, Grönland, Island und England nach Hamburg: 8000 Kilometer in 16 Tagen. Mit letzter Kraft erreichte die "Eiserne Annie" am 28. Dezember 1984 die Hamburger Werkshallen. Knapp eineinhalb Jahre dauerte es, bis sich die Grande Dame am 6. April 1986, ihrem 50. Geburtstag, unter dem Namen "Berlin-Tempelhof" wieder in den Himmel erhob. Zehntausende Passagiere begaben sich seitdem mit ihr auf eine nostalgische Zeitreise in die frühen Jahre der zivilen Luftfahrt.

2017 soll dies wieder möglich sein; ab April soll die runderneuerte alte "Tante Ju" wieder fliegen.