Von Axel F. Busse

Leipzig. Wer ihn jetzt bestellt, muss nicht nur reichlich Geld, sondern auch viel Geduld mitbringen. Der Porsche Macan war schon zum Fertigungsbeginn vor wenigen Wochen ein Bestseller: Die komplette erste Jahresproduktion ist ausverkauft. Die RNZ-Probefahrt klärt, warum.

Sportlichkeit, Effizient, Sicherheit und Komfort - das sind die prägenden Themen, wenn Porsche der Fachpresse ein neues Modell vorstellt. Beim Macan ist das nicht genug. Bei dem Kompakt-SUV, dessen Name aus dem indonesischen entlehnt ist und soviel wie "Tiger" bedeutet, geht es auch um Abgrenzung. Kein Zweifel soll bleiben, dass es sich um einen "echten" Porsche handelt, wenngleich die technische Basis vom Audi Q5 stammt. Der Macan ist länger, breiter und flacher, doch der Radstand auf den Millimeter gleich.

Drei Modelle bietet Porsche vom Start weg an, der in Europa meistbegehrte Diesel leistet 258 PS. Die Freunde der 340 und 400 PS starken Benziner werden sich vornehmlich in USA und China finden. "Alles, was wir sind, kommt von der Rennstrecke", sagt Baureihenleiter Oliver Laqua und verweist damit auf die Ursprünge der Stuttgarter Firma.

Jetzt solle der Macan "ganz neue Käuferschichten für Porsche erschließen". Es sind jene, denen der Cayenne zu groß, zu durstig oder zu teuer ist, die aber beim sportlichen Fahren nicht auf einen Familiennutzwert verzichten wollen. Mit 500 Litern ist der Kofferraum etwas kleiner als beim Q5, die Ladekante ist je nach gewähltem Fahrwerk zwischen 745 und 770 Millimeter hoch.

Dass Audi den unfreiwillig dazugekommenen Konzernbrüdern von Porsche viel Entwicklungsarbeit abgenommen und damit Kosten gespart hat, wird respektvoll kommentiert und mit Eigenlob garniert. Man habe nun "auf einer hervorragenden Plattform einen überragenden Porsche gebaut", sagt Laqua. Wer die Details betrachtet, bemerkt die Versuche, ganz viel neues Porsche-Outfit am Macan zu installieren.

Dazu gehören die bis über die vorderen Kotflügel gezogene Fronthaube, die Sideblades am unteren Teil der Türen sowie die Heckleuchten, die allesamt als Zitate aus dem Styling des Hybrid-Supersportlers 918 zu verstehen sind. Vor dem mit drei Rundinstrumenten Boxster-ähnlichen Zentral-Display ist ein Lenkrad mit offenen Speichen montiert - ebenfalls eine Anleihe aus dem 918er.

Um die Porsche-typischen Proportionen und eine flach abfallende Haube zu gewährleisten, nimmt die Verbrennungsluft für die Motoren einen ungewöhnlichen Weg. Nach Eintritt durch das Frontgitter wird sie nach oben in die aus zwei Blechlagen bestehende Haube geführt, von dort zur Seite in den Raum unterhalb der Scheinwerfer, wo Verdichter und Ladeluftkühler sitzen, um dann zu den Brennräumen geleitet zu werden. Die aufgeladenen Benzinmotoren sind 3 und 3,6 Liter groß, aber nur der leistungsstärkere von beiden darf das Porsche-Dynamiksiegel "turbo" am Heck tragen.

Mit Stahlfedern (Serie) kommt das Auto auf eine Bodenfreiheit von 205 mm, eine dem elektronisch geregelten Allradantrieb angemessene Geländetauglichkeit ist damit also gegeben. Auf Wunsch ist ein luftgefedertes Fahrwerk lieferbar, womit eine zwischen 190 und 230 mm variable Bodenfreiheit realisiert werden kann.

Die Kraftübertragung erfolgt über ein automatisches SiebenGang-Getriebe, das im Fahrmodus "Sport Plus" auch eine Launch-Control-Funktion bietet. Das bedeutet: Der Fahrer gibt Vollgas und hält mit dem linken Fuß die Bremse gedrückt. Gibt er das Pedal frei, erlebt er einen Rennstart mit optimaler Traktion. Der Spurt von Null auf Tempo 100 geht so noch 0,2 Sekunden schneller vonstatten als die offiziell genannten 5,4 Sekunden. Der Turbo unterbietet gar die Fünf-Sekunden-Marke.

Während die Achsen des Plattformspenders weitgehend unangetastet blieben, hat Porsche außer Motoren und Getriebe auch der Lenkung seinen Stempel aufgedrückt. Sie ist elektromechanisch unterstützt und zehn Prozent direkter abgestimmt als die des Audi Q5. Die Anhängelast von 2400 kg dürfte auch die Kunden zufriedenstellen, die einen Pferde- oder Bootsanhänger zu bewegen haben. Im Offroad-Gehege scheut der Tiger nicht, meistert arge Verschränkungen ebenso wie steile Beschönungen und umrundet einen Hügel mit 38 Grad Hangschräge willig bis an die Haftungsgrenze der Reifen.

Die sind hinten breiter als vorne, was einen weiteren Unterschied zum Q5 ausmacht. Damit untermauert Porsche die heckbetonte Auslegung des Antriebskonzepts. Normalerweise leitet die Lamellenkupplung nur rund fünf Prozent der Antriebskraft an die Vorderachse, erst wenn die Sensoren Schlupf am Heck registrieren, ziehen die Vorderräder stärker. Im Extremfall kann der Macan auch als Fronttriebler unterwegs sein. Der Offroad-Modus reicht bis 80 km/h.

Begleitet von sattem Sound stürmt das SUV auf die Piste, da macht der Diesel keine Ausnahme. Dank seines enormen Drehmoments von 580 Nm macht sich die Minderleistung von rund 80 PS gegenüber den Benzin-Macan kaum bemerkbar. Querdynamisch werden beide auch sportliche Limousinenfahrer ins Grübeln bringen, die Seitenneigung in flinken Kurven ist äußerst gering. Die serienmäßige Sieben-Gang-Automatik schaltet bedarfsgerecht und weich, im Sportmodus auch bissig, wo die Gänge weiter ausgedreht werden.

Das geht natürlich auf den Verbrauch. Markentypische Fahrweise forderte bei dieser Proberunde einen Zuschlag von etwa drei Litern im 100-km-Schnitt, auf dem Prüfstand wurden für den Diesel 6,3, für den Macan S 9 und für den Turbo 9,2 Liter ermittelt. Bekanntlich verschenken die Zuffenhausener nur ungern etwas, aber zu den wenigen aufpreisfreien Sonderausstattungen gehört ein auf 75 Liter Fassungsvermögen vergrößerter Tank.

Wer sich trotz der langen Lieferfristen für einen Macan entscheidet, sollte mindestens 57 930 Euro bereihalten. Dafür bekommt man wahlweise einen Benziner oder einen Diesel. Standesgemäße Extras wie elektronisches Dämpfersystem, variable Antriebsmoment-Verteilung, Sport-Chrono-Paket, Dachreling oder elektrisch ausklappbare Anhängerkupplung können den Preis schnell nahe 70 000 Euro treiben. Für noch einmal knapp 10 000 Euro mehr ist der Macan Turbo zu haben.