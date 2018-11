Berlin. (dpa) - Beim Neuwagenkauf sind 8 Wochen Lieferzeit keine Seltenheit - je nach Modell können es aber auch bis zu 48 sein. Das hat laut der Zeitschrift «Auto Straßenverkehr» (Ausgabe 20/2014) eine Auswertung des Marktbeobachters meinauto.de ergeben. Ganz vermeiden lässt sich die Wartezeit nicht. Käufer sollten aber vorsorgen, um später Ansprüche geltend machen zu können. Zwar sicherten die Händler fast nie einen verbindlichen Liefertermin zu, erklärt Silvia Schattenkirchner, Rechtsexpertin vom ADAC. «Dennoch ist es sinnvoll, in den Vertrag aufzunehmen, wann das Auto konkret geliefert wird.» Dabei sollte man sich mindestens auf die Kalenderwoche festlegen.

Bis man als Käufer Ansprüche geltend machen kann, dauert es bei einer solchen Vereinbarung etwas. Um sechs Wochen dürfe der Händler die Frist zunächst überschreiten, so Schattenkirchner. Dann müsse der Käufer eine weitere Frist setzen, die üblicherweise bei zwei Wochen liegt. «Erst danach kann man Schadenersatz geltend machen oder vom Kaufvertrag zurücktreten», sagt die ADAC-Expertin.

Voraussetzung für den Schadenersatz ist natürlich, dass dem Käufer überhaupt ein Schaden entstanden ist. Der könne beispielsweise in den Kosten für einen Mietwagen liegen. «Dass man den Mietwagen wirklich benötigt, muss man allerdings nachweisen», erklärt Schattenkirchner. «Wer noch einen Zweitwagen in der Garage hat, kann natürlich keine Ansprüche geltend machen, denn dann lässt sich keine fehlende Mobilität geltend machen.»

Unnötige Kosten seien zudem zu vermeiden. So dürfe der gemietete Ersatzwagen maximal aus der vergleichbaren Fahrzeugklasse stammen wie der bestellte Neuwagen, erläutert Schattenkirchner. In bestimmten Fällen, etwa bei höherer Gewalt, gebe es zudem gar keinen Schadenersatz. Und wenn der Grund für die Lieferverzögerung in einem Streik bei der Fahrzeugproduktion liegt, kann sich die Lieferfrist auch um den entsprechenden Zeitraum verlängern. «Dauert der Streik zwei Wochen an, kann der Käufer also frühestens nach zehn Wochen Ansprüche geltend machen oder vom Kaufvertrag zurücktreten», so Schattenkirchner.