Von Charlotte Ruble

Corona, Krieg in Europa und eine drohende Rezession: Eine Krise folgt der anderen. Und in Zeiten steigender Lebensmittelpreise, Strom- und Heizkosten wiegt ein Jobverlust besonders schwer. Kein Wunder, wenn da Angst vor Arbeitslosigkeit aufkommt. Doch wie kann man ihr begegnen – und was hilft im Fall der Fälle?

Die Angst eingrenzen

Schwierig wird es immer dann, wenn die Angst vor einem möglichen Jobverlust zu einer Negativspirale führt – und einen lähmt. Um das zu verhindern, setzt man sich am besten erst einmal damit auseinander, wovor man sich eigentlich konkret fürchtet. Christiane Karsch, Coach für berufliche Neuorientierung, rät, sich folgende Fragen zu stellen: "Was genau löst die Angst in mir aus? Was ist es, das mich ängstigt? Ist die Angst begründet oder unbegründet?" Wenn man diese Fragen für sich klärt, nimmt man der Angst ihre Größe – und grenzt sie in ihrem Umfang ein.

Besinnung auf eigene Stärken

Hilfreich ist auch, sich daran zu erinnern, wie man vergangene Krisen gemeistert hat, so Antonio Arra, Verbundleiter des Berufspsychologischen Service der Bundesagentur für Arbeit in Potsdam. So wird man sich der eigenen Kompetenzen und Stärken bewusst. Und kann sich davon ausgehend fragen: "Wie können mir diese Stärken helfen, die Angst in Schach zu halten?"

Die Rückbesinnung auf eigene Kompetenzen kann auch helfen, den Abfall des Selbstwertgefühls bei einem Jobverlust abzufedern. Und man kann dazu übergehen, die eigenen Stärken auszubauen.

Der Wirtschaftspsychologe Andreas Hemsing rät, sich außerdem Erfolgserlebnisse neben der Arbeit zu verschaffen – etwa beim Sport oder mit Freunden und Familie. "Es ist wichtig, dass man da eine Gegenstabilität sucht", so Hemsing. Diese kann auch darin bestehen, sich vor Ort ehrenamtlich zu engagieren oder sich ein neues Hobby zu suchen.

Unterstützung von außen suchen

Merkt man, dass die Angst vor dem Jobverlust begründet ist, sollte man aktiv werden. "Das Entscheidende ist, ins Handeln zu kommen", rät Hemsing. Das kann bedeuten, seine Bewerbungsunterlagen zu aktualisieren oder sich konkret nach alternativen Arbeitsmöglichkeiten umzuschauen.

Man kann auch versuchen, mit dem Arbeitgeber oder mit Kollegen ins Gespräch zu kommen und so auch Möglichkeiten für eine interne Versetzung in einen anderen Arbeitsbereich ...