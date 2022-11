Workshop-Wochen "Einen Schritt weiter"

· 16 digitale Veranstaltungen vom 14. bis 25. November

· Vielfältiges Themenspektrum zur beruflichen Neuorientierung

Der Arbeitsmarkt wird stetig dynamischer. Strukturwandel, Transformation und Digitalisierung hinterlassen ihre Spuren und verändern die Anforderungen an Beschäftigte. Wer mit der rasanten Entwicklung Schritt halten möchte, muss sich daher mitbewegen. Manchmal kommt man aber auch selbst an den Punkt, an dem man merkt, dass es Zeit für eine Veränderung ist.

"Einen Schritt weiter" geht es mit den digitalen Workshop-Wochen des Teams der Berufsberatung im Erwerbsleben der Agenturen für Arbeit in der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN). Vom 14. bis 25. November behandeln 16 Workshops verschiedene Themen rund um die berufliche Neuorientierung – von Finanzierungsmöglichkeiten für Weiterbildungen über Informationen zu Quereinstiegschancen bis hin zur Selbstvermarktung für Introvertierte ist alles dabei. Neu im Angebot sind die Workshops "Ohne Abi an die Uni", "Im Ausland erworbene Berufsqualifikation", "Netzwerke beruflich nutzen" und "Arbeitsmarktmöglichkeiten mit Weitblick für Akademiker".

Informationen zu den Inhalten und dem Angebot des Teams der Berufsberatung im Erwerbsleben der Agenturen für Arbeit Landau, Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg gibt es im Internet: www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ludwigshafen/bbie.

Die Teilnahme an den Online-Workshops ist kostenlos, eine Anmeldung per Mail an Ludwigshafen.Beratung4.0@arbeitsagentur.de erforderlich. Mit der Anmeldebestätigung erhalten die Teilnehmenden den Link zur virtuellen Veranstaltungsplattform.

Das Workshop-Angebot im Überblick

Montag, 14. November

11.30 - 13.00 Uhr: Entscheidungen leicht gemacht Teil I

15.00 - 16.30 Uhr: Entscheidungen leicht gemacht Teil II

17.00 - 18.30 Uhr: Ihr Weg zum Traumberuf: Ihre Stärken zählen

Mittwoch, 16. November

11.30 - 13.00 Uhr: Selbstvermarktungsstrategien für Introvertierte

15.00 - 16.30 Uhr: Ihr Weg zum Traumberuf: Ihre Interessen im Blick

17.00 - 18.30 Uhr: Der Arbeitsmarkt im Wandel

Donnerstag, 17. November

11.30 - 13.00 Uhr: Onlinetools der Bundesagentur für Arbeit

Montag, 21. November

11.30 - 13.00 Uhr: Orientierung – So fange ich an

Dienstag, 22. November

11.30 - 13.00 Uhr: Ihr Weg zum Traumberuf: Mit Weiterbildung zum Erfolg

15.00 - 16.30 Uhr: Quereinstieg – So kann es gelingen

Mittwoch, 23. November

11.30 - 13.00 Uhr: Netzwerke beruflich nutzen

15.00 - 16.30 Uhr: Im Ausland erworbene Berufsqualifikation

17.00 - 18.30 Uhr: Ohne Abi an die Uni

Donnerstag, 24. November

11.30 - 13.00 Uhr: Ihr Weg zum Traumberuf: Fördermöglichkeiten

15.00 - 16.30 Uhr: Arbeitsmarktmöglichkeiten mit Weitblick für Akademiker

Freitag, 25. November

11.30 - 13.00 Uhr: Digitale Kompetenzen stärken