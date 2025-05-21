Dienstag, 09. September 2025

Reue nach dem Jobwechsel

Ein Jobwechsel ist für viele ein großer Schritt. Deshalb kann es selbst nach reiflicher Überlegung vorkommen, dass man diesen großen Schritt bereut. Sollte man dann bleiben - oder wieder gehen?

21.05.2025 UPDATE: 21.05.2025 08:12 Uhr 3 Minuten, 8 Sekunden
Satz mit X, das war nix: Wer einen Jobwechsel zutiefst bereut, hadert oft mit der Frage, was nun der nächste Schritt sein könnte. Foto: Karolina Rezac/dpa-tmn​

Von Amelie Breitenhuber

München/Eschborn. (dpa-tmn) Vorfreude, Aufregung, aber auch Respekt vor neuen Aufgaben: Ganz genau kann man nie wissen, worauf man sich bei einem freiwilligen Jobwechsel einlässt und ob die neue Stelle den eigenen Erwartungen entspricht. Ein Problem haben Beschäftigte dann, wenn sie den Wechsel bereuen.

Und das ist gar nicht so selten. Knapp ein Drittel

