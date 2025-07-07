Dienstag, 09. September 2025

Plus Spannungen am Arbeitsplatz

So geht Konfliktlösung im Büro

Potenzial für Konflikte gibt es im Büro zur Genüge. Oft werden Reibungen aber einfach ignoriert. Wo aber früh reagiert wird, kann Streit womöglich sogar produktiv sein.

07.07.2025 UPDATE: 07.07.2025 14:37 Uhr 1 Minute, 16 Sekunden
Konflikte im Team sind oft emotionsgeladen: Ein wertschätzendes Gespräch unter vier Augen kann helfen, die wahren Motive dahinter zu verstehen. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-tmn

Berlin. (dpa) Gibt es im Büro Streit oder Konflikte, führt das bei denen, die nicht direkt beteiligt sind, oft zu betretenem Schweigen. Dabei seien Meinungsverschiedenheiten nicht per se etwas Schlechtes, heißt es in einem Online-Beitrag des Magazins "Certo" der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG). 

Sie seien "Ausdruck davon, dass unterschiedliche Interessen

