Berlin (dpa/tmn) - Bei Temperaturen über 30 Grad können sich nicht alle Arbeitnehmer in ein klimatisiertes Büro flüchten. Menschen, die draußen und in körperlich anstrengenden Berufen wie im Straßenbau arbeiten, sind der Sonne und Hitze ausgeliefert - und damit dem Risiko von akuten Hitzeerkrankungen.

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) informiert über die Symptome der