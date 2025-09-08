Dienstag, 09. September 2025

Plus Schlechte Chemie?

So wird ein Miteinander im Job möglich

Arbeiten mit Menschen, die wir mögen, ist meist kein Problem. Was aber, wenn man den Kollegen oder die Kollegin nicht mag? Mit diesen Tipps kann die Zusammenarbeit trotzdem gelingen.

08.09.2025 UPDATE: 08.09.2025 09:42 Uhr 1 Minute, 29 Sekunden
Sind die Kollegen schwierig oder ich? Ein ehrliches Hinterfragen kann Spannungen lösen und so für mehr Offenheit im Team sorgen. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-tmn​

Düsseldorf/München. (dpa-tmn) Liegt man mit Kolleginnen und Kollegen auf einer Wellenlänge, fällt das Miteinander im Job meist nicht allzu schwer. Anders sieht es aus, wenn sich Einzelne nicht ganz grün sind.

Dabei müssen unterschiedliche Meinungen nicht schlecht sein. "In Teams, in denen sich alle einig sind, bleibt das Neue oft auf der Strecke", sagt Stefanie Bickert, Jobexpertin beim

