Berlin. (dpa-tmn) Jeans im Büro, Sneaker zur Anzughose oder ein T-Shirt unter dem Blazer: Was früher ein Tabu war, ist in vielen Branchen inzwischen Alltag. Die Business-Mode hat sich in den vergangenen Jahren spürbar verändert. Gerade junge Menschen wollen Kleidung tragen, die nicht nur im Büro, sondern auch privat funktioniert. Das macht den Start ins Berufsleben zwar unkomplizierter – ganz

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote