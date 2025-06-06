So lässt sich Selbstverwirklichung im Job stärken
Wer im Beruf auf Dauer glücklich sein will, braucht auch das Gefühl von: Ich mache hier etwas Sinnvolles. Eine Expertin gibt Tipps, wie sich das stärken lässt.
Hamburg. (dpa-tmn) - Wer seine Arbeit als sinnvoll empfindet und sich selbst verwirklichen kann, ist zufriedener, motivierter und resilienter gegenüber Stress. Das erklärt die Organisationspsychologin Selma Fehrmann. Sinn und Selbstverwirklichung gehören ihr zufolge zu den fünf wichtigsten Faktoren für Arbeitsglück – neben sozialer Verbundenheit, persönlicher Balance und Sicherheit.
Wer
