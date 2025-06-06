Hamburg. (dpa-tmn) - Wer seine Arbeit als sinnvoll empfindet und sich selbst verwirklichen kann, ist zufriedener, motivierter und resilienter gegenüber Stress. Das erklärt die Organisationspsychologin Selma Fehrmann. Sinn und Selbstverwirklichung gehören ihr zufolge zu den fünf wichtigsten Faktoren für Arbeitsglück – neben sozialer Verbundenheit, persönlicher Balance und Sicherheit.

Wer