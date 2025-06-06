Dienstag, 09. September 2025

So lässt sich Selbstverwirklichung im Job stärken

Wer im Beruf auf Dauer glücklich sein will, braucht auch das Gefühl von: Ich mache hier etwas Sinnvolles. Eine Expertin gibt Tipps, wie sich das stärken lässt.

06.06.2025 UPDATE: 07.06.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 44 Sekunden
Bei der Arbeit die eigenen Stärken und Talente einsetzen können: Selbstwirksamkeit beeinflusst auch die Motivation im Job. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Hamburg. (dpa-tmn) - Wer seine Arbeit als sinnvoll empfindet und sich selbst verwirklichen kann, ist zufriedener, motivierter und resilienter gegenüber Stress. Das erklärt die Organisationspsychologin Selma Fehrmann. Sinn und Selbstverwirklichung gehören ihr zufolge zu den fünf wichtigsten Faktoren für Arbeitsglück – neben sozialer Verbundenheit, persönlicher Balance und Sicherheit.

